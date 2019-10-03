Что известно о новых членах ЦИК, предложенных Зеленским. Новости политики

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый состав ЦИК

Сайт Depo.ua собрал данные о новых членах комиссии.

Юрий Буглак

Имеет две специальности — юриста и госслужащего. В 2002-2006 гг. помощник Петра Порошенко как нардепа. Заслуженный юрист Украины. Был юридическим советником ДП «Кондитерская корпорация «Рошен». В 2015-м — кандидат в Высший Совет Юстиции. В 2011-м — соучредитель юридической компании. Нардеп VIII созыва. Избранный в 2017-м от БПП в связи с досрочным прекращения полномочий Алексея Савченко. Возглавлял подкомитет по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции одноименного комитета.

Оксана Боярчук

Информации о ней в открытом доступе нет. Но есть контакты частного нотариуса с этими самыми инициалами.

Елены Гатауллина

Фото: oporaua.org

Юрисконсульт юридической группы «Коллегиум», баллотировалась в парламент от партии «Удар» на 196-й позиции. Была заместителем главы партии «Удар». В Верховной Раде VIII созыва была помощницей депутата от БПП Анатолия Евлахова.

Андрей Гевко

38-летний экс-заместитель министра образования и науки, был исполнительным директором «Гражданской сети «Опора», директором департамента по работе с кадрами высшей школы и госслужбы МОН. Утвержден по представлению партии «Голос».

Работал менеджером, а затем председателем отдела адвокатов коалиции «Реанимационный пакет реформ». Полгода работал помощником члена ЦИК.

Виктория Глущенко

Ее кандидатуру подала «Батькивщина», хотя Глущенко беспартийная. Ранее работала в секретариате ЦИК.

Виталий Грень

ФОТО: сайт объединения «Укроп»

В 2015-м баллотировался в Киевский областной совет VII созыва от партии «Укроп». Был членом политического совета партии. На общественных началах был помощником нардепа Верховной Рады VIII созыва от «Народного фронта» Павла Унгуряна, а также нардепа VI созыва от БЮТ Виктора Уколова. Возглавляет ассоциацию христиан-юристов.

«Специализируюсь на юридическом сопровождении деятельности политических партий, общественных организаций, фондов», — указано на его аккаунте в Twitter. Правда, в последний раз его страница обновлялась в 2012-м.

Олег Диденко

ФОТО: Униан

Олегу 39 лет. Получил образование юриста в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича. С 2003 по 2014 работал помощником нардепов. В 2007-м — был юристконсультом и первым заместителем руководителя Юридического департамента в Центральном исполнительном комитете «Нашей Украины». Был исполнительным директором ТОП «Правовая группа» Коллегиум «. В апреля 2014 года назначен членом ЦИК. Собственно, был в предыдущем составе комиссии, которую разогнали середине сентября. Имеет степень Заслуженного юриста Украины. По данным на 2015-й, имеет одну квартиру и ездит на Audi Q7.

Сергей Дубовик

Дубовику 48 лет, он заслуженный юрист Украины. Начинал карьеру как техник в Институте химии. Впоследствии получил юридическое образование. На правовой ниве карьеру начал с должности руководителя юридической службы ООО «Коммерческий дом» Анастасия», в течение четырех лет возглавлял Союз защиты прав потребителей Соломенского района столицы. Был помощником народных депутатов. С 1995 стал начальником юридической службы ООО» Коммерческий дом «Анастасия», а в 1996 и в 1999-2003 гг. был председателем правления союза защиты прав потребителей Железнодорожного (Соломенского) района города Киева — председателем Совета Киевского городского союза защиты прав потребителей.

Получил управленческое образование. В марте 2004-го стал членом ЦИК, в декабре — назначен в комиссию во второй раз. Стал ее секретарем. На этой позиции был в течение трех лет. В 2007 — 2008 был заместителем министра по связям с парламента. Впоследствии возглавил Центр переподготовки работников Минюста.

В 2013-м стал советником председателя ЦИК, весной 2014-го — заместителем руководителя секретариата ЦИК.

Андрей Евстигнеев

По данным «Чесно» работает доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук. Основатель и руководитель собственного адвокатского бюро, а также директор ООО «РСП Интернешнл», учредителями которого являются граждане Австрии и РФ. Имеет право на занятие адвокатской деятельностью с 2006 года. Член Координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украини.

Принимал участие в конкурсе кандидатов на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и выбыл из конкурса по результатам итогового рейтинга.

«Был помощником на общественных началах народных депутатов от «Батькивщины» Кальченко Валерия и Тарасюка Бориса. С 2004 года в качестве публичного консультанта принимал участие во всех выборах, которые происходили в Украине, в очередных и внеочередных. в 2007 году принимал участие в качестве лектора для членов избирательных комиссий, для официальных наблюдателей. Я был автором и соавтором определенного количества проектов законов, консультировал народных депутатов по проектам избирательного законодательства, которые рассматривались Верховной Радой «, — рассказывает он сам о себе.

Согласно декларации, совместно проживает, но не находится в браке с Татьяной Рябышевой.

Ирина Ефремова

По первому образованию — учитель русского языка и литературы, закончила также Украинский национальную академию им. Я. Мудрого по специальности «правоведение» (2003 год) и Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, магистр государственного управления (2008 г.). Сочетала педагогическую и политическую деятельность: работала в школах города Змиев, в райисполкоме, а также в Змиевской РГА начальником отдела по вопросам семьи и молодежи.

В 2002-2005 годах работала юристом в частной фирме «Кредо». В 2005-2010 годах занимала должность председателя Печенежской райгосадминистрации. С 2010 года — заместитель директора Института региональной политики, также в этом году она была избрана депутатом Харьковского областного совета от ВО «Батькивщина» по списку партии.

В 2012 году баллотировалась в Верховную Раду от ВО «Батькивщина» №130 в списке. В ноябре 2014 года стала депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии «Народный фронт». Была председателем подкомитета по вопросам обеспечения деятельности Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украини.

Член избирательной комиссии ЦИК с сентября 2018 по сентябрь 2019. Награждена орденом княгини Ольги III степени, православными орденами «Великомученицы Варвары», «Великомученицы Екатерины» I-II степеней, орденом «К 1020-летию Крещения Руси», «Деловой человек Украины 2007 года» .С 2005 по 2010 год занимала должность председателя Печенежского районного государственной администрции Харьковской области.

По данным «Чесно» — кнопкодавка.

Александра Кармаза

Родилась 8 ноября 1972 г., образование высшее. Кандидат юридических наук, главный консультант Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украини. Соавтор, автор 15 научно-практических комментариев и учебников по гражданскому, жилищному и хозяйственному праву; автор 50 научных статей опубликованных в изданиях ВАК Украины.

По данным theБабель на тренинге для новых нардепов в Трускавце проводила тренинг по законодательному процессу и подготовке законодательных документов: как работает законодательная машина, как работает государство и как подготовить свой законопроект.

Владеет двумя квартирами, Хондой CR V, имеет нематериальные активы.

Павел Любченко

Родился 17 июля 1967 года в селе Свердлово Бобринецкого района Кировоградской области. Профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. По данным 2day.kh.ua в 2014 году баллотировался как мажоритарщик от «Радикальной партии Ляшко» в Кировоградской области, откуда сам родом. В 2019 баллотировался в ВР по списку «Голоса» (120-м номером). Также в 2019 году подавал заявку на конкурс для избрания на должность судьи Конституционного суда.

52 года, разведен, у него трое детей, беспартийный. Задекларировал два гаража, квартиру 64 м2, два недостроенных дома и две машины — TOYOTA и LAND CRUISER 2008 года выпуска. Также имеет немалый доход, который состоит не только из зарплаты, а гонораров и процентов и активов в иностранной и государственной валюте.

Юрий Мирошниченко

Окончил факультет иностранных языков КНУ им.Т.Г.Шевченко, юридический факультет Академии труда и социальных отношений и НАГУ при президенте Украины по специальности «государственное управление». Доктор юридических наук, кандидат политических наук. Заслуженный юрист Украины, доцент.

Народный депутат 8 созыва, избранный в 2014 году от партии «Оппозиционный блок» (№20 в списке) как беспартийный. В 2014 году был председателем «Партии развития Украины». С 2010 до 2014 года был представителем президента Виктора Януковича в Верховной Раде Украины. В 2006-2014 годах — народный депутат 5,6 и 7 созывов, избирался по списку «Партии регионов» (№123, №143 и №39 соответственно). В 2005-2014 годах был членом партии. 8 апреля 2014 вышел из фракции «Партии регионов», до окончания каденции был внефракционным.

В 1999 году баллотировался на должность Киевского городского головы. По данным «Чесно» — фигурант трех антикоррупционных расследований. Голосовал за законы 16 января 2014 года, но 16 сентября того же года отозвал свой голос.

Согласно декларации на 2019 имеет две квартиры и земельный участок, недостроенный дом в Крыму, ценные часы и огнестрельное оружие. А также — несколько автомобилей и денежные активы.

Владимир Перепелюк

Кандидат юридических наук. Задекларировал квартиру в Киеве, достаточно большие доходы и денежные активы. Автомобилей нет.

Виталий Плукар

Защитил в 2011 году кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук во Львовском государственном университете внутренних дел.

Был помощником (на платной основе) народного депутата Украины Валерия Карпунцова, избранного в Верховную Раду VII созыва по списку партии «Удар Виталия Кличко». Представлял «Удар» в судебном деле партии против спикера Рыбака (дело о кнопкодавстве).

На парламентских выборах 2014 входил в контрольную комиссию по изготовлению избирательных бюллетеней в качестве делегата от «Удара». С 25 марта 2015 г. Плукар является заведующим отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины.

В апреле 2016 Виталия Плукара в качестве альтернативы для представления президента о назначении членов ЦИК предложила фракция политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». В января 2018 года на сайте президента было опубликовано второе представление, в котором среди фамилий также фигурировал Плукар. 5 февраля 2018 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий опубликовал обновленный список кандидатур в состав ЦИК, полученный от президента Петра Порошенко. В сентябре 2018 он стал членом ЦИК.

Сергей Постивый

Родился 24.01.1987. Окончил Восточноевропейский университет экономики и менеджмента и Институт законодательства Верховной Рады Украины. Работал в отделе планирования и анализа инспекторской деятельности Управления по контролю за использованием и охраной земель в Черкасской области и управлении по контролю за использованием и охраной земель в Черкасской области.

Затем занимался частной юридической деятельностью, а в 2013-2015 работал помощником-консультантом народного депутата Украины. Потом был советником Белоцерковского городского головы, а кем работал дальше — неизвестно.

В декларации за 2019 указал две квартиры, земельный участок, автомобиль Volkswagen Passat 2014 выпуска, достаточно небольшие доходы и денежные активы.

Юрий Фрицкий

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Украина». Член редакционной коллегии профессионального издания «Экономика. Финансы. Право» Высшее образование получил в Украине и за рубежом.





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