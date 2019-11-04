Что известно о новом главе Черкасской ОГА Романе Боднаре. Новости политики

До назначения на должность председателя Черкасской облгосадминистрации Боднар работал в структурах СБУ

Об этом указано в материале Depo.ua, информирует «ДС».

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №798/2019 о назначении Романа Боднара новым главой Черкасской ОГА. Боднар сменил на должности Игоря Шевченко, который продержался лишь три месяца и написал заявление об увольнении.

О новом руководителе Черкасской известно немного: ранее работал в ГУ СБУ на Донетчине и Луганщине, является участником боевых действий. Согласно декларации кандидата на должность, зарегистрированное место проживания — Черновцы, где имеет квартиру, площадью 78 кв. м., и которой владеет совместно с Нелей Боднар. Другой недвижимости, впрочем как и транспорта, в собственности нового губернатора нет. Фактически же проживает в Мариуполе. В 2018 году Боднар получил 438 694 грн зарплаты и 1 265 грн одноразовой денежной помощи участникам боевых действий. Также председатель Черкасской облгосадминистрации отметил в декларации 120 000 грн наличных сбережений.

Известно, что в сентябре Роман Боднар претендовал на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.

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