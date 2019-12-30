Что изменится в 2020: зарплаты, штрафы, тарифы, ВНО, курс доллара

Изменения в 2020 году принесут повышение зарплат, пенсий и штрафов. Также вступят в силу новые правила назначения субсидий и проведения ВНО.

Что изменится в Украине в 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы и выплаты

Пенсии и зарплаты

В 2020 году в Украине вырастут пенсии. С 1 июля минимальная пенсия будет повышена до 1 712 грн, с 1 декабря — до 1 769 грн.

Вырастут прожиточный минимум и минимальная зарплата. Прожиточный минимум повысят до 2 189 грн, сейчас 2 102 грн. Минимальная заработная плата возрастет на 550 грн – до 4 723 грн.

Тренерам детских спортивных школ увеличат зарплату с 1 января. Кабмин принял решение об увеличении заработных плат тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.

Субсидии

Кабмин изменил правила получения субсидии. Чтобы посчитать, какой будет ваша субсидия, нужно было доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. В новой формуле, вместо 15% — 20%.

Ограничений монетизации субсидий не будет. С 1 января льготники смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Газ

С нового года могут упасть цены на газ. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума, если Украина подпишет новый договор о транзите газа в ЕС. Как известно, Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Банки, финансы и курс валют

Курс гривны в 2020 году будут формировать объемы экспорта и импорта, транзита газа, поступления от трудовых мигрантов и в форме инвестиций, операции с облигациями внутреннего и внешнего госзайма, а также политика Национального банка Украины.

Первый прогноз – доллар продолжит падение, если Нацбанк продолжит нынешнюю политику .

– доллар продолжит падение, если Нацбанк продолжит нынешнюю политику . Второй прогноз – курс гривны в следующем году вернется в диапазон 24-25 грн/$1 с возможным ослаблением до 26 грн/$1 до конца 2020 года.

Читайте: Гривна упала перед праздниками: каким будет курс валют до 7 января

В обращение войдет новая банкнота. 25 февраля 2020 года Национальный банк Украины заменит в обращении банкноты номиналом 200 гривен.

В 2020 году подешевеет кредитование. Снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в перспективе 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Тестирование программных регистраторов расчетных операций начнут с 1 января. В Украине появится программное обеспечение, которое позволит осуществлять оплаты без использования традиционных кассовых аппаратов.

ФЛП будут платить больше налогов. С 1 января физические лица-предприниматели I и II групп будут платить более высокие ставки единого налога.

Вводятся новые счета для налогов. С 1 января 2020 года водятся в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, которые доступны на сайте налоговой и ее территориальных органов.

Медицина

Экстренная медицинская помощь в 2020 году. Помощь пациенту будет оказывается бесплатно независимо от того, есть ли у него декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Плановая медицинская помощь. Если у пациента есть декларация, ему будут оплачены необходимые медицинские услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В нее войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь.

С 2020 года все украинцы смогут лечиться в медучреждениях, которые традиционно считались “заведениями для своих” – Феофании и заведениях Академии медицинских наук.

В Украине введут электронные больничные. В Кабмине планируют ввести электронный больничный до апреля 2020 года.

Образование

ВУЗы

В 2020 году университеты впервые будут принимать сертификаты ВНО четырехлетней давности. Исключение 2017 – иностранный язык.

ВНО теперь будут сдавать и после бакалавриата для аттестации студентов. Результаты также можно использовать для приема в магистратуру.

Школы

В 2020 году в школьном образовании введут ряд новаций. Те, кто пойдет в школу в 2020-м, не будут проходить собеседование и выбирать себе школьную форму. Все школьники получат электронный ученический билет. Оценки будут говорить лично, а не на весь класс.

В новом учебном году ученики девятых и десятых классов начнут изучение финансовой грамотности. По новому учебнику и рабочей тетради школьники будут изучать основные права потребителей финуслуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюту и тому подобное.

Транспорт

В Украине в 2020 году ужесточат штрафы для нетрезвых водителей. С 1 июля должен вступить в силу закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушителям грозит от 17 до 34 тыс. грн. А штраф за повторное правонарушение – 51 тыс. грн и лишение прав. Штрафы со следующего года станут электронными.

МВС планирует повысить штрафы и за другие нарушения ПДД. Предлагается увеличить размеры штрафов за превышение скорости – 3,4 тыс. грн (сейчас 510 грн); оставление места ДТП – 3,4 тыс. грн (сейчас 255 грн) и возможность лишения прав на 6 месяцев за вождение лицом без водительского удостоверения – 10,2 тыс. грн (сейчас 510 грн).

Заработает система фото- и видеофиксации на дорогах. В первом квартале 2020 года полноценно запустят систему автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

В Украину вернется техосмотр. В 2020 году могут вернуть техосмотр автомобилей, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

С 1 января будут штрафовать за евробляхи. Те, кто ввез автомобиль с нарушением таможенных правил, оплатит штраф – от 85 до 170 тыс. грн. А за использование евробляхи в коммерческих целях взыщут еще 34 тыс. грн.

С 1 января в Украине на электрокары будут устанавливать зеленые регистрационные номера. Кроме зеленых номеров на электромобилях в следующем году можно будет увидеть новые дорожные знаки Для электромобилей, Кроме электромобилей и Станция зарядки электромобилей.

Связь и почта

С 1 января Укртелеком прекратит оказывать некоторые “устаревшие” услуги. Это параллельные телефонные аппараты у разных абонентов и другие услуги.

С февраля отключат таксофоны. Укртелеком с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

В новом году Укрпочта сменит тарифы. С 1 января тарифы на доставку периодических печатных изданий по подписке через Укрпочту вырастут в среднем на 12-15%.

Важные законы

В 2020 году полностью отменяется депутатская неприкосновенность. С 1 января следующего года вступает в силу закон о внесении изменений в Конституцию Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов.

Заработает новый избирательный кодекс. Президент Владимир Зеленский подписал новый избирательный кодекс Украины. Он вступит в силу уже 1 января.

В Украине введут институт уголовного проступка. Закон должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственны уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

В 2020 году криминализируют подакцизную контрабанду. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020 году.

В октябре Верховная Рада может отменить мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. С 1 октября 2020 года в Украине могут открыть рынок земли, анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Другие изменения в 2020 году

Украинцам запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам. Пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих на территорию РФ.

В Киеве полноценно заработает Е-билет. В 2020 году должно завершиться подключение автоматов самообслуживания для покупки и пополнения карт и установка турникетов для считывания QR-билетов.

С 1 января вступают в силу обновленные государственные строительные нормы. Со следующего года в новых жилых домах запретят размещать гостиницы, хостелы и магазины общей площадью более 1 тыс. кв. м.

Выходные в 2020 году

В 2020 году предусмотрено 16 выходных. Детальнее о том, когда будут отдыхать украинцы – по ссылке.





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