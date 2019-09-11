Что искали белорусские дети в интернете на летних каникулах: статистика

«Лаборатория Касперского» изучила, как белорусские дети провели каникулы в интернете. Оказалось, что их больше всего интересовало общение и музыка в социальных сетях, видео на YouTube, новые сериалы и фильмы и, конечно, онлайн-магазины. А вот запретные темы вроде эротики, алкоголя, наркотиков, насилия и азартных игр детей интересовали гораздо меньше, чем опасаются родители. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проанализировав анонимизированые поисковые запросы детей по всему миру, эксперты «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что этим летом они чаще всего искали фильмы и сериалы — 22% от всех запросов в поисковиках. В большинстве случаев дети интересовались новым фильмом про Человека-паука, который вышел на экраны в конце июня, а также диснеевской экранизацией Аладдина и третьей частью боевика про Джона Уика.

В Беларуси, как, впрочем, и во всем мире, юные пользователи чаще всего искали новый сезон «Очень странных дел» от Netflix. При этом их интересовал не только сам сериал, но и информация о молодых актерах. На втором месте по популярности у детей оказался мини-сериал от HBO «Чернобыль». Любопытно, что на фоне успеха этого сериала дети стали интересоваться радиацией и всем, что с ней связано, — в их поисковых запросах появились слова «радиоактивный», «радон» и другие подобные, которые раньше не попадали даже в десятку тысяч наиболее популярных.

Судя по всему, летом у детей появляется больше времени на серфинг в интернет-магазинах. Как свидетельствует общемировая статистика компании, в среднем в течение года на категорию «Электронная коммерция» пришлось около 9% поисковых запросов; летом же этот показатель вырос почти до 13%. Самыми популярными запросами, связанными с темой шопинга, стали Amazon, eBay и AliExpress. Из брендов одежды и обуви дети больше всего интересовались Vans, Gucci, Zara, H&M, Off-White и Balenciaga. Из техники же их привлекала продукция Apple и Samsung.

Что касается компьютерных игр, то, согласно статистике, летом произошел небольшой спад этой активности. Но это вовсе не говорит о том, что дети стали меньше играть. Напротив, как показывают данные поисковых запросов, компьютерные игры дети искали почти так же часто, как фильмы и сериалы — в 19% случаев; и наибольшей популярностью у них пользуются такие игры, как Minecraft, Roblox и Fortnite. Кроме того, дети все быстрее переходят на мобильные платформы и часто предпочитают играть на смартфонах и планшетах.

Подробнее об интернет-интересах детей можно прочесть здесь.





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