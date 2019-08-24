Что думают о Киеве жители столицы

В Киеве провели социальные опросы жителей города, чтобы узнать, что они думают о столице. По результатам опросов, усилия городской власти вызвали значительные изменения в таких сферах, как улучшение благоустройства, обустройство мест для отдыха и занятия спортом, обеспеченность города образовательной инфраструктурой и ее осовременивания, совершенствование общественного транспорта.

51% жителей столицы оценили жизнь в Киеве как комфортную и почти 70% — гордятся городом по результатам 2018 года. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киев уже четвертый год подряд возглавляет рейтинг регионов Украины по таким показателям социально-экономического развития как социальная и экономическая сплоченность, инвестиционно-инновационное развитие, внешнеэкономическое сотрудничество, развитие малого и среднего бизнеса, доступность услуг в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, в 2018 году численность постоянного населения в Киеве выросла на 16,3 тысяч человек — до 2909,5 тысяч. Это 6,9% населения Украины. В течение прошлого года в Киеве родилось на 2,4 тысячи больше, чем умерло, а число переехавших в столицу оказалось на 13,9 тысяч больше, чем тех, кто уехал из города. На начало 2018 53,7% от общего количества киевлян составляли женщины и 46,3% — мужчины. На 1000 женщин в среднем приходится 861 мужчина.

Экономически активное население Киева в возрасте от 15 до 70 лет составляет 1 миллион 459 тысяч человек. На новые рабочие места столицы в 2018 году приняли 112,3 тысяч, что является лучшим показателем среди регионов. Это на 53,9% больше, чем в 2017 году. К концу 2018 года в столице зарегистрированы 8,6 тысяч безработных.

На 10 тысяч киевлян приходится 1667 физических лиц-предпринимателей и 310 малых и средних предприятий. Количество последних в течение года выросла до почти 88000 и 3655 соответственно. По данным 2018 года, в расчете на одного человека капитальных инвестиций Киев занимает первое место среди регионов Украины. Его показатель превышает общегосударственный в 5 раз и составляет 69 тысяч гривен. На одного киевлянина приходится 5 828,4 долларов прямых иностранных инвестиций.

В этом году в Киев приехали гости из 192 стран мира. Больше всего — из Великобритании, США, Франции, Германии, Израиля, Турции, Беларуси, Польши и Азербайджана.

По данным международного онлайн-сервиса Startup Blink, столица Украины занимает 34 место среди 1028 мировых стартап-городов, оставив позади Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон. Самыми популярными отраслями деятельности стартапов в Киеве является создание мобильных приложений, программное обеспечение как услуга (SaaS) и электронная коммерция.

Отметим, что развивается и становится лучше не только столица, но и вся область. Недалеко от Киева появится еще один природный парк. Его площадь должна составить 30 402 гектара, а это всего на три тысячи гектаров меньше, чем у парка «Аскания-Нова». Сейчас же более 30 тысяч гектаров земли с практически девственной природой все-таки получат статус природного парка «Днепровско-Тетеревский».

Мария Бунякина

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