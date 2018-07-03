Что делать с казахстанцами, которых заменят роботы: уволить или переучить?

Фото: Владимир Третьяков

Отчеты представили руководитель группы консультирования в области ИТ KPMG Константин Аушев и основатель группы «Сентрас» Ельдар Абдразаков.

Эксперты привели любопытные цифры. Объем рынка информационно-коммуникационных технологий за 2017 они оценили в 1 450 806 млн тенге. Практически все сектора ИТ-рынка в Казахстане растут, кроме лицензионного ПО. Компании в прошлом году потратили на него 37 943 млрд тенге против 53 490 млрд тенге в 2016. Продолжается изменение структуры рынка телекоммуникаций, в пользу интернета, а не голосовой связи.

Самым динамично растущим сегментом является электронная коммерция. Общий объем покупок составил в прошлом году 350 055 млн тенге, что на 55% больше, чем в предыдущем.

Константин Аушев

— Часто говорят: у Казахстана свой путь. Но результаты исследований совпадают с глобальными тенденциями, которые мы видим по всему миру. Компании беспокоит возвращение от глобализации к традиционализму, к выбору локальных продуктов. Только 55% компаний чувствуют себя защищенными от киберугроз, — сказал Константин Аушев, добавив, что 60% опрошенных сталкивались в прошлом году с кибератаками.

Позитив закончился, когда обсуждение перешло из плоскости развития новых технологий к социальной ответственности. Оказалось, что казахстанцы ждут технологического будущего, хотят, чтобы работали роботы, но никто не знает, что делать с уволенными людьми. На одной чаше весов — стабильность в обществе, на другой – развитие новых технологий.

Ельдар Абдразаков

— Мы увидим, что наш смартфон будет умнее, чем наши инициативы государственного масштаба. Он будет быстрее трансформироваться. И для нас вопрос стоит: мы будем (никого не хочу обидеть) «тупить» или двигаться вперед? Это вопрос не «хочу» или «не хочу», а вопрос выживаемости – подчерканул вопрос Ельдар Абдразаков.

По его словам, сейчас много говорится о цифровизации в горнодобывающей отрасли. Но «умный рудник» — это не предел. Новые технологии должны коснуться разных отраслей: медицины, образования, войти в быт людей.

— Надо двигаться. Надо, чтобы больше появлялось компаний, которые хотят в этой отрасли работать. Сегодня государственные инвестиции рекой льются, из лучших побуждений. Но мы приходим к тому, что это не создает стимула для частного бизнеса. Частный бизнес не понимает, где он может выжить, а где будет только участие государства, — сказал Ельдар Абдразаков.

— 62% руководителей думают, что роботизация не уменьшит, а увеличит рабочие места. Да, произойдет перераспределение рынка труда и вакансий, но рабочие места увеличатся, — привел в пример оптимистичные данные из отчета руководитель группы консультирования в области ИТ KPMG Константин Аушев.

Пока промышленные предприятия стараются избегать больших стрессов: сокращения персонала, полной перестройки производственных процессов, и так далее. Но в будущем, по словам экспертов, казахстанцам придется отказаться от концепции получения образования один раз в жизни. Обучаться придется постоянно, в течение всей жизни.

Источник