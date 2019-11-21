Что делать с экономикой Украины, толком никто не знает – Головачев — 21.11.2019

Что делать с экономикой Украины?

На самом деле, никто толком не знает. Проблема в том, что экономика Украины сейчас напоминает человека, страдающего многочисленными болезнями и лечение одной болезни, вызывает ухудшение других. Например, лечение сахарного диабета может загубить сердце, лечение сердца загубит печень, а лечение онкологии уничтожит иммунитет и т.п.

А вот аналогия из нашей экономической действительности.Отопление в Киеве: это уже Европа или будет хуже?

Мы страдаем от того, что миллионы людей уезжают работать за границу, потому что уровень оплаты труда в Украине крайне низкий. Поэтому правительство каждый год поднимает минимальную оплату труда, которая сильно опережает рост производительности труда.

Повышенная минимальная оплата труда заставляет предпринимателей либо закрывать свои бизнеса, которые становятся не конкурентными по этой причине, либо предприниматели сокращают количество рабочих мест, нагружая оставшихся работников. В любом случае мы имеем рост безработицы, как реакцию на волевое повышение минимальной оплаты труда. Безработные, не найдя себе применение в Украине, уезжают за рубеж. Правительство, видя увеличивающийся поток заробитчан, что делает? Правильно! Увеличивает минимальную заработную плату! Круг замкнулся! Налицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим — другое калечим. Пенсионный фонд практически уже уничтожен.

Такие примеры я могу приводить во множестве.

Аналогия между экономикой и здоровьем на самом деле довольно удачна, потому что методы, применяемые для решения проблем и там и там довольно схожи. На самом деле медицина не может дать однозначный ответ, какой метод надо применять для лечения той или иной болезни. Одному больному метод может помочь, а кому — то не даст эффекта. Ситуация становится совсем сложной, если больной страдает целым набором болезней. Здесь врачи применяют метод тыка. Что получится на выходе, никто не знает.

Точно также и в больной экономике, как в Украине. Ситуация у нас настолько запущена, что любое, даже внешне правильно решение, всегда будет иметь побочный отрицательный эффект.Украинский госбюджет-2020: долги придётся отдавать землей

Еще пример. Повышение минимальной заработной платы приводит к увеличивающемуся потоку заробитчан. Этот поток приводит к повышению притока валюты в Украину. Это поток вызывает спрос, который не обеспечен нынешними мощностями. Это приводит к росту цен. НБУ борется с инфляцией путем повышения ставки рефинансирования и тем самым делает кредитование бизнеса невозможным. Экономика стагнирует, и реального экономического роста нет.

Если ли сейчас в Украине осознанная экономическая политика? Если есть, то какая?

Нет, ее нет. Никто вам не сможет внятно ответить на этот вопрос. Есть какой- то спорадический несвязанный набор действий: НБУ проводит какую- то свою забубенную абстрактную политику, не обращая внимания на действия правительства; правительство что —то пытается делать само; какую- то программу спускает нам МВФ, ЕС требует выполнять Соглашение об Ассоциации, олигархи лоббируют свои сырьевые монополии, Минфин тупо наращивает долг, потому что не выполняется план по приватизации; офис президента раздает какие-то свои комические указания и т.д.

Когда я слышу критику в адрес «ганебного, нечеловекоцентричного бюджета», «бюджета, который закрепляет бедность» и т.д, когда я слышу критику в адрес экономической политики правительства со стороны БЮТ, ОПЗЖ или ЕС, я улыбаюсь. На сегодня ни одна политическая сила в стране не способна разработать и тем более реализовать никакой внятной и разумной экономической политики. Все полные импотенты и никакие выборы, никакие смены власти пока не в состоянии изменить эту ситуацию полной экономической импотенции.

Украинская экономика сейчас куда —то движется под действуем равнодействующей всех вышеперечисленных сил. Куда она движется, пока никто сказать не может. Может быть больному полегчает, а может быть он испустит дух.

Чтобы не случился летальный исход, МВФ и Запад в целом держат наготове аппарат искусственного дыхания. Те, кто ведутся на безответственные и провокационные призывы Коломойского и его медиакиллеров разорвать отношения с МВФ и Западом, это просто ничего не понимающие болваны.

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