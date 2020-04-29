Что делать, если вы потеряли работу в кризис?

Исследования «самоизолированного» рынка труда не вселяют радости. Прогнозы HR-ов – тоже. В материале ТАСС от 28 апреля сразу несколько экспертов предрекли падение спроса на рядовые профессии: кризис накладывается на информатизацию бизнеса.

Сокращения, по мнению HR-специалиста Алены Владимирской и управляющего директора UNITY Феликса Кугела, прежде всего пройдутся по сферам, подверженным автоматизации: водители, курьеры, продавцы, бухгалтеры, банковские сотрудники, турагенты и юристы низшего звена – им текущий кризис угрожает в первую очередь.

Под каток резкого падения спроса можно попасть и без пресловутой автоматизации. Эксперты ООН предрекают исторический рост безработицы до 200 миллионов человек по всему миру. При этом больше всего могут пострадать наемные сотрудники в малом и среднем бизнесе, сельском хозяйстве, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы.

По данным РБК, при базово-позитивном сценарии уровень безработицы в России уже в 2020 году составит 8%. Корпоративный сектор потеряет до 700 000 работников, а в 2024 году уровень безработицы станет выше, чем в 2019 году.

Executive.ru планирует делать полезные материалы на тему поиска работы и подготовки к карьерным потрясениям. Для начала мы опросили экспертов на общую тему – что делать, если увольнение подкралось незаметно? Какие шаги предпринять?

Обучаться новым навыкам и технологиям

Елена Бреслав, консультант по экономике и финансам, эксперт Executive.ru

Был клиент – руководитель очень крупной обслуживающей компании с нехилым штатом помощников, которые за него даже электронные письма писали, потому что пользоваться компьютером он не умел от слова «совсем». Будучи прекрасным инженером и организатором, работу он потерял, точнее, лишился должности, несмотря на прекрасные результаты. А может, из-за них. Важно, что он оказался официально безработным.

Оказалось, что незнание IT таки его тяготило. Он начал ходить подряд на все бесплатные курсы по IT-технологиям на бирже труда и быстро добрался до AutoCAD. Дальше его кто-то из знакомых попросил перерисовать чертеж механизма, которому подошел срок замены. Он перерисовал в порядке «попрактиковаться». Обрадованный приятель принес еще, уже за небольшую денежку. Снова перерисовал, предложив, где уместно, модернизацию. Денежка подросла.

Наш герой понял, что имеет дело с общим трендом – заменой механизмов предыдущих поколений на новые и их бумажных чертежей на электронные. Короче, сейчас у него уже небольшое конструкторское бюро, сотрудники которого сидят по домам с самого начала, задолго до коронавируса. Очень доволен, говорит, что по доходам сильно выиграл, а по содержанию работы – очень сильно.

Примечательно, что поначалу он пытался втянуть в этот тренд своих знакомых инженеров, с которыми учился в молодости. Не вышло – они не хотят осваивать IT. Ему приходится брать молодежь и подтягивать их инженерное мышление. Говорит, что это трудно, но не безнадежно, в отличие от инженеров.

Выводы в целом банальные:

оценить актуальное состояние рынка и обучиться новым (лучше – новейшим) технологиям, с которыми знакомы недостаточно. Если будет трудно, лениво, стремно – обучиться через не хочу;

начинать применять приобретенные навыки даже за скромные деньги или практику. Высматривать тренды, они проявятся;

искать соратников – больше по новым навыкам, чем по предметной области.

Встать на биржу труда и добавиться в чаты и списки по поиску работы

Анастасия Галкова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner

Тем, кто потерял работу в разгар пандемии, прямая дорога на сайт trudvsem.ru или czn.mos.ru. Чтобы встать на учет в качестве безработного, потребуется скан или фото стандартного набора документов: паспорт, трудовая книжка, документ об образовании, справка о среднем заработке за последние три месяца.

Хорошая новость — вы получите пособие в максимальном объеме, если обратитесь сейчас. Плохая — сумма равняется МРОТ – 12130 рублей. Поэтому, если вы живете один и снимаете квартиру, нужно договориться с арендодателем о снижении арендной платы —​ ситуация подходит под пункт об обстоятельствах непреодолимой силы.

Чуть больше повезло, если вы живете в Москве и у вас есть прописка в столице, а также официально отработанный период в этом году от 60 дней. В таком случае вы получите 19 500 рублей. Если прожить на такие суммы в вашей ситуации не реально, советую уточнить у друзей —​ есть ли у них знакомые, которым пригодились бы ваши услуги.

Можно добавиться в чаты и списки в Google Таблицах по поиску работы. Например, список Telegram-канала Клиент уже состоит из 392 участников, которые находятся в поиске работы, и 17, которые ищут специалистов.

Проанализировать, где ваш опыт и навыки могут пригодиться в новых условиях

Олеся Мурашова, руководитель направления «Подбор постоянного персонала», Coleman Services

Проанализируйте, где, в какой отрасли, в какой смежной профессии ваш опыт и навыки могут найти применение. Обновите резюме, сделав акцент на самом важном: на ваших умениях и результатах работы.

Вспомните все свои деловые, дружеские контакты. Свяжитесь с этими людьми. Напишите посты в социальных сетях о том, что вы находитесь в поисках работы, о том, что вы умеете и чем можете быть полезны потенциальному работодателю. Попросите о репосте.

Не отворачивайтесь от предложений с должностью или заработной платой ниже вашего прежнего уровня. Рассматривайте и обсуждайте все, что вам будут предлагать. Позже, когда ситуация так или иначе стабилизируется и экономика пойдет в гору, у вас наверняка появится возможность стремительно подняться по карьерной лестнице.

Хочу подчеркнуть, что сейчас большая часть собеседований переведена в формат онлайн. Безусловно, психологически легче проходить интервью, находясь у себя дома, но не забывайте, что в этом случае произвести хорошее впечатление на работодателя гораздо сложнее. Обязательно готовьтесь к интервью с такой же тщательностью, как если бы вам предстояла очная встреча. Проверьте качество связи и работу приложения, с помощью которого будет проходить собеседование. Выберите место у себя дома с максимально нейтральным фоном. Приведите свой внешний вид в порядок. Приготовьте бумагу и ручку, чтобы иметь возможность зафиксировать важные моменты во время беседы.

Определенные сегменты бизнеса продолжают набор персонала: электронная коммерция, телекоммуникации и IT-технологии, производство ТНП, фармацевтика, медицинская продукция и логистика.

Составить план и оценить свои сильные стороны

Светлана Гусева, директор кадрового агентства Movejob

Потеря работы всегда связана с болезненными переживаниями. Даже тот, кто по доброй воле меняет место работы, испытывает сильнейший стресс. Гораздо сложнее тем, для кого потеря работы стала неожиданностью.

Чтобы компенсировать стресс, обязательно занимайтесь спортом. Психологи рекомендуют не менее 30-40 минут ежедневно, «до пота». Это поможет избежать таких негативных последствий стресса, как головные боли и ухудшение самочувствия. В хорошем состоянии духа занятость найти легче!

Оценим адекватно возможность быстро найти работу и составим план. Пусть тут будут разные сценарии поиска работы. Вариант, что вы найдете работу быстро и альтернативные пути.

Один из самых показательных кейсов, когда девушка, попав под сокращение в МЕТРО, не могла найти работу. Но, вспомнив и выписав все свои сильные стороны, поняла, что временно может работать преподавателем английского языка. Работа педагогом ей понравилась больше, и она развивается в ней.

Давайте резюмируем по шагам.

Максимально пользуемся льготами от государства. Основную информацию можно найти на портале госуслуг.

В спокойном состоянии выписываем все варианты поиска работы.

Выписываем все свои сильные стороны и возможности. Иногда кризис – это возможность начать карьеру в другой сфере.

Составляем резюме или портфолио, если его не было раньше. Сообщите знакомым и друзьям, что вы ищете работу.

Если долго не удается найти работу, обратите внимание на те сферы, которые развиваются, где есть занятость, хотя бы небольшая. А также на разные биржи фриланса: work-zilla.com, fl.ru, weblancer.net, freelance.ru. Тут можно найти простую работу для выполнения. На собеседовании рекрутеры оценят такую активность, пусть временную.

Главное – не терять самообладание и не жалеть себя

Наталия Фоминых, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова, эксперт Executive.ru

Безусловно, необходимо зарегистрироваться в центре занятости, поскольку всем, потерявшим работу во время пандемии, гарантирована выплата пособия. Однако, кроме этого, необходимо определить стратегию дальнейшего поведения.

Итак, потеряв работу, прежде всего, не стоит в придачу к этому терять самообладание, иначе две потери – это уже слишком! Во-вторых, ни в коем случае не следует жалеть себя и позволять это делать другим. Если кто-то из вашего окружения начнет вам сочувствовать, пресекайте это немедленно, иначе это превратит вас в жертву, а избавиться от роли жертвы будет уже очень сложно, причем без помощи психолога справиться будет очень сложно.

И, наконец, очень важно определить правильное время для поиска новой работы – нельзя кидаться на поиски сразу, необходимо отдохнуть и собраться с мыслями, осознать свои сильные стороны и освободиться от паники. Первый постулат для потерявших работу – перед вами открылись новые возможности, обдумайте их. Определите, какие новые компетенции вам нужно сформировать, чтобы расширить список своих конкурентных преимуществ. Однако, затягивать с поисками тоже не следует, оптимально через 3-4 дня пора начинать систематический ежедневный поиск новой работы.

И самое главное, помните, что потеря работы – не катастрофа. Имея достаточный опыт и квалификацию, даже в кризис вы будете востребованы, а уж по его окончании – и тем более. Так что не отчаивайтесь, а потратьте время на обучение и приобретение новых навыков, ведь быть занятым – лучшее средство от всех бед, а за это время и новая работа найдется!

Фото в анонсе: «Skid Row», Ховард стрит – «улица безработных» в Сан Франциско, 1937 год. The New York Public Library

Материал подготовлен с помощью сервиса «Лига экспертов» Executive.ru. Комментарии экспертов Executive.ru публикуются со ссылкой на профайл участника Сообщества.

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