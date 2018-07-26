Что будет с ценой на газ в Украине: Кабмин принял решение

В Украине цена газа для населения и поставщикам тепла и горячей воды до 1 сентября 2018 года останется на прежнем уровне — 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6 958 гривен за тыс. куб. м.

На заседании в четверг, 26 июля, Кабинет министров продлил до сентября 2018 года действие постановления №187 о поставках населению и ТКЭ природного газа.

В пояснительной записке к документу говорится, что переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще продолжаются.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Заседание правительства

По закону правительство не должно устанавливать тариф на газ, его должен формировать рынок. Но чтобы на переходной период защитить потребителей от высоких цен, Кабинет министров получил полномочия временно обязывать поставщика продавать газ по более низким ценам.

Такие обязательства (PSO) прописаны в специальном постановлении. И срок действия документа должен был истечь еще несколько месяцев назад, но правительство продлило документ до августа. Это время потратили на переговоры с МВФ и формирования новой цены.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин считает такое резкое повышение неоправданным.

Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.

После пересмотра стоимость голубого топлива может вырасти с 6,9 до 10,5 грн/куб.





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