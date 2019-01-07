Что будет с рынком энергоносителей в 2019 году — ProFinance.Ru

Начало года всегда изобилует прогнозами. Конечно, инвесторам самим решать — доверять ли этим предсказаниям, однако их можно использовать в качестве фундамента для формирования ожиданий на рынках. Ниже представлены пять трендов, которые могут оказать наиболее значимое влияние на энергетические рынки в 2019 году.

1) Мировой спрос на уголь останется стабильным

Мировое потребление угля находилось на максимуме в 2013-14 гг., хотя это был скорее стабильно высокий уровень, нежели пик. После снижения в период с 2014 по 2016 годы спрос начал восстанавливаться в 2017-м и продолжил расти в прошлом году. По прогнозам МЭА, потребление угля в мире будет оставаться довольно стабильным вплоть до 2023 года.

Китай, на который приходится около половины мирового потребления угля, является лидером по снижению мирового спроса из-за стремления Поднебесной улучшить качество городского воздуха. Беспокойство по поводу влияния этой политики на угледобычу и другие отрасли вынудило правительство ослабить хватку в ужесточении контроля качества воздуха, благодаря чему в ближайшие годы потребление угля в КНР, по прогнозам, будет снижаться очень медленно. Тем временем спрос продолжает расти в Индии и других азиатских странах, включая Индонезию, Пакистан, Бангладеш и Филиппины, компенсируя спад потребления в Америке и Западной Европе.

Более долгосрочные перспективы окутаны туманов неопределенности. В Индии частные инвестиции в угольную энергию практически сошли на нет, поскольку многие новые заводы находятся в состоянии глубокого финансового стресса, столкнувшись с конкуренцией в лице низкозатратной возобновляемой энергии. Однако в Китае органы власти на уровне провинций выдали специальные разрешения, которые могут привести к массовому росту строительства новых угольных электростанций.

При этом в краткосрочном периоде перспективы спроса выглядят более предсказуемо — самый вероятный сценарий предполагает небольшое снижение или символический рост от уровней прошлого года.

2) Америка расширит свою роль в качестве поставщика газа на мировой рынок, в форме как физических поставок, так и фьючерсных контрактов

Этот год обещает стать прорывным для первой волны проектов США по экспорту СПГ. Будут запущены два новых крупных завода — Cameron в Луизиане и Freeport в Техасе, а также более мелкий Elba Island в Джорджии. Тем временем принадлежащий Cheniere Energy завод Corpus Christi в Техасе, который в прошлом месяце отправил свою первую партию СПГ, полностью вводится в коммерческую эксплуатацию и планирует в этом году открыть вторую технологическую линию. По прогнозам, к концу года экспортные мощности американского СПГ вырастет более чем вдвое. Если так, Америка станет третьим по величине в мире экспортером сжиженного газа после Катара и Австралии, что будет иметь последствия для отношений Вашингтона с потребителями газа по всему миру, а также с другими крупными производителями, включая Россию. Отличный обзор последствий для газовой конкуренции в Европе был опубликован в прошлом месяце Центром мировой энергетической политики при Колумбийском университете. Согласно публикации, американский СПГ урезал газовые доходы России и повлек пересмотр контрактов, однако Москва «по-прежнему способна отстоять свою долю рынка в Европе».

Но важность 2019 года для американских экспортеров СПГ состоит не только в запуске новых проектов. Этот год станет судьбоносным для компаний, которые надеются поймать вторую волну расширения экспорта сжиженного газа. В Америке на сегодняшний день есть три проекта, по которым будут приняты окончательные инвестиционные решения в первом полугодии, отмечают в Wood Mackenzie. Это Qatar Petroleum и Golden Pass, принадлежащий ExxonMobil, Calcasieu Pass от Calcasieu Pass и экспансия Sabine Pass, принадлежащего Cheniere. На мировом уровне одобрение инвестиций ожидается по проекту Новатэка и Total Арктик СПГ-2, а также как минимум по одному проекту в Мозамбике.

Критическим фактором для мирового спроса выступит опять же Китай. Политика сокращения потребления угля предполагает рост спроса на СПГ, причем по итогам прошлого года Поднебесная опередила Японию, став крупнейшим импортером газа в мире. Это означает, что судьба других американских экспортеров СПГ, которые также надеются подписать контракты и получить зеленый свет для своих проектов в этом году, во многом будет зависеть от политики администрации Трампа в торговой войне с Китаем. Этой зимой Пекин уже импортировал две поставки СПГ из Штатов, но все указывает на то, что китайские покупатели не станут подписывать никаких долгосрочных контрактов до тех пор, пока торговый конфликт не разрешится. Но если стороны достигнут договоренностей, увеличение продаж американского газа в Китай с большой долей вероятности будет одним из условий сделки. Такой сценарий, безусловно, будет благоприятным для экспортных проектов.

3) Расходы на возобновляемую электроэнергию и хранение энергии продолжат сокращаться

Сокращение стоимости электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, не всегда происходит стабильно. Как показывают данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), средняя по миру стоимость ветровой энергии стабилизировалась в 2014-16 гг. Но в более долгосрочные периоды снижение вследствие экономии на масштабах и нарастающей модернизации технологий происходит неуклонно, и причин изменения этой тенденции в этом году нет.

Сокращение стоимости возобновляемой энергии уже оказало огромное влияние на мировые инвестиции в выработку энергии. Даже в развивающихся странах, где экономические императивы, как правило, подавляют беспокойство за последствия для окружающей среды, в 2017 году ветряная и солнечная энергия обогнала углеводороды в аспекте новых мощностей в выработке энергии. Давление на угольную энергию в Индии исходит от планов строительства солнечных электростанций для продажи энергии всего за 2.44 рупии (около 4 центов США) за киловатт-час. Учитывая, что нынешние тарифы составляют около 3 рупий за кВт-час, инвестиции в новые проекты в солнечной энергетике зачастую обходятся дешевле, чем выработка энергии на существующих угольных заводах. Контролируемая правительством энергетическая группа NTPC, у которой в основном угольные электростанции, в первой половине этого финансового года назначила средний тариф в размере 3.42 рупии кВт-час. Непостоянство в солнечной энергетике подразумевает не совсем точное сравнение, но усиливающееся давление со стороны сокращения стоимости возобновляемой энергии налицо.

Стоимость хранения энергии тоже, скорее всего, будет падать, хотя и более скромными темпами, чем в предыдущие годы этого десятилетия. По данным Bloomberg New Energy Finance, за период с 2010 по 2017 год цена литийионных батарей снизилась на 80%, открывая новые возможности для их использования. Даже при таких темпах падения, литийионным батареям еще слишком далеко до статуса жизнеспособного готового решения проблем, созданных нестабильной природой ветряной и солнечной энергии. Впрочем, батареи могут занять достойное место в нишах, предоставляющих услуги клиентам и общей сети, и, по оценкам BNEF, к 2040 году рынок накопителей энергии привлечет инвестиции в размере 620 млрд долларов.

4) Продажи электромобилей продолжат расти, рынок захлестнет волна новых моделей электрокаров…

В 2018 году продолжился активный рост продаж электромобилей, превысив все прогнозы. Совокупный объем продаж электрических транспортных средств, включая автомобили, кроссоверы, а также малотоннажные грузовые автомобили и фургоны, по прогнозам, увеличился примерно на 64%, достигнув 2.1 млн, тогда как число гибридов на дорогах выросло до 5.4 млн. В этом году продажи продолжат увеличиваться — Tesla готовится к запуску новой Model 3 в Европе и Китае, а Porsche, Mercedes, Audi, Renault, Hyundai и Kia представят свои новые модели. В Китае, который является крупнейшим в мире автомобильным рынком и на долю которого приходится почти половина продаваемых во всем мире электрокаров, в 2019 году вступают в силу новые мандаты по производству «новых энергетических транспортных средств». Система реализуемых кредитов подталкивает компании к разработке моделей электрокаров для более дальних поездок, а также будет наказывать производителей, которые не выполняют план по выпуску электромобилей в пропорции к продажам. Такие компании, как Honda и Daimler, продвигают свои планы по производству электрокаров в Китае.

Важно оценивать стремительный рост электрокаров в перспективе. Вышеупомянутые 5.4 млн единиц транспортных средств представляют лишь 0.4% от мирового объема легковых автомобилей в размере 1.3 млрд. Даже если продажи продолжат расти такими же бешеными темпами — BNEF прогнозирует годовые продажи в районе 30 млн единиц к 2030 году — до конца 2030-х гг. электрокары будут оставаться в меньшинстве продаж новых транспортных средств. Такая оценка выглядит несколько оптимистичнее других прогнозов, включая ОПЕК, и в прошлом BNEF недооценивала темпы роста электромобилей. Так что и в этот раз ожидания могут оказаться завышенными. Китайская стратегия, которая руководствуется стремлением доминировать в мировых отраслях будущего, повысить энергобезопасность и (возможно) сократить загрязнение воздуха, будет критически важной в перспективе. Мировые продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания могут достичь пика в середине 2020-х гг., полагают в BNEF. Другие прогнозисты допускают, что пик был пройден в прошлом году. Но более уместно выглядят прогнозы, предполагающие, что в ближайшие десятилетия на дорогах будут сотни миллионов транспортные средства на бензине и дизеле.

5) … но состояние мировой экономики будет оказывать более значимое влияние на мировой спрос на нефть

Если энергичный рост продаж электромобилей продолжится, то через какое-то время они начнут оказывать влияние на мировой спрос на нефть. По прогнозам МЭА, потребление нефтяных видов топлива для пассажирских автомобилей может достичь пика во второй половине 2020-х годов. Эта оценка сильно разнится с ожиданиями достижения пика спроса на нефть в целом, поскольку на бензин и дизель для автомобилей приходится всего около пятой части мирового потребления нефти. В Сценарии новых стратегий МЭА рост совокупного мирового спроса ожидается до 2040 года, хотя и более медленными темпами, чем в течение последних 25 лет.

В краткосрочной перспективе гораздо более важным фактором для мирового спроса на «черное золото» будет самочувствие глобальной экономики. Последний раз мировое потребление нефти сократилось в 2008-09 гг. — тогда по спросу изначально ударил рост цен (Brent в моменте превышала отметку $140), а впоследствии — глубокая рецессия на фоне финансового кризиса. По итогам 2009 года мировая экономика сократилась на 2.1%, показав самый глубокий спад со времен Великой депрессии, а потребление нефти упало на 1.7%.

Повторение этого спада маловероятно, но в октябре МЭА и ОПЕК урезали свои прогнозы по мировому спросу на нефть в 2019 году, сославшись на беспокойство по поводу влияния роста цен и ухудшения экономических перспектив. С тех пор цены сильно просели, что должно поддержать потребление, однако ожидания по мировой экономике только омрачились.

«Рецессии на горизонте не наблюдается… Американская экономика растет солидными 3%-ными темпами, рост рабочих мест колоссальный, а бизнес активно инвестирует», — заявил в минувшую пятницу директор Национального экономического совета США Ларри Кудлоу.

Сигналы с рынка труда страны действительно оправдывают эти слова. Но другие индикаторы, включая активность в промышленном секторе Китая и других стран, выглядят далеко не радужно. Учитывая, что такие факторы, как торговая война США и КНР и повышение процентных ставок, негативно влияют на экономический рост, замедление мировой экономики вполне возможно. Недавно Goldman Sachs понизил свой прогноз по росту ВВП в первом полугодии, а также предположил, что американская экономика сильно замедлит темпы роста к концу текущего года. В 2019-м будут и многие другие факторы, которые повлияют на нефтяные цены, включая эффективность попыток ОПЕК стабилизировать рынок, активность в сланцевой отрасли США, решение Трампа по вопросу ужесточения санкций против Ирана и новые меры регулирования от Международной морской организации, которые вступают в силу через год. Но состояние здоровья мировой экономики и, как следствие, динамика мирового спроса, будут ключевыми для рынка энергоносителей.

Неоднозначные прогнозы

Что касается перспектив цен на нефть, на самом деле мало кто ожидает дальнейшего падения котировок. К примеру, Пол Ходжес в pH Report считает, что к концу года баррель Brent будет стоить около $29. В своих прогнозах он ссылается на грядущее наступление рецессии и завершение масштабных стимулирующих программ, искусственно раздувших спрос и цены. Использование мощностей в химической промышленности замедлялось весь год — как правило, этот индикатор опережает тренды в мировой экономике на 6-9 месяцев, подчеркнул Пол Ходжес. Джон Скотт ожидает Brent в диапазоне $44-$46, подчеркивая перспективы дальнейшего роста добычи в США и высокую вероятность того, что Россия не присоединится к мерам по сокращению добычи, а Саудовская Аравия не сможет ограничить производство в масштабах, требуемых для стимулирования роста цен.

Тем временем Саймон Лэк прогнозирует цену нефти на уровне $75, ссылаясь на тот факт, что низкие капитальные расходы на традиционные поставки в конечном итоге окажут свое влияние, а Саудовская Аравия и Россия определенно нуждаются в более высоких ценах. Бен Монталбано из консалтинговой компании PetroNerds прогнозирует котировки «черного золота» на уровне $64 и ожидает небольшого замедления роста активности в сланцевой отрасли США, а также эффекта от сокращения добычи ОПЕК. При этом эксперт отмечает, что спрос может оказаться довольно скудным, если верить мрачному прогнозу по мировой экономике.

Что касается расходов на солнечную энергию, здесь есть общее предположение о том, что показатели продолжат падать, но есть те, кто также ожидают ускорения или замедления этого снижения или же стагнации. По оценкам некоторых экспертов, стоимость электричества, вырабатываемого фотоэлементами, всегда без исключения падала быстрее, чем ожидалось, так что есть все основания полагать, что спад продолжится и, возможно, ускорится.

Марко Альвера, глава итальянской Snam,утверждает, что ключевая проблема для солнечной энергии — относительно высокая стоимость в Европе, где северные страны не получают достаточно солнечного света. По его мнению, решение лежит в передислокации инвестиций.

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