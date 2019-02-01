Что будет с курсом рубля в феврале 2019 года — Пронедра

Главным признаком серьезности проблем в российской экономике стало обесценивание национальной валюты. Если в 2014 году за американский доллар просили 32-34 рубля, то сегодня один «вечнозеленый» стоит почти 70 рублей. Вопрос, сколько будет стоить рубль, касается любого гражданина России: не играет роли, в какой валюте вы получаете зарплату, есть ли у вас валютные сбережения. Поэтому последние новости относительно стоимости рубля вызывают такой повышенный интерес. Что будет с курсом в 2019 году, какой будет динамика роста американского доллара, а может, рубль начнет серьезно укрепляться? Каковы прогнозы экспертов? Многих данный вопрос интересует с чисто практической точки зрения. Российское государство в разные исторические периоды не один раз жестоко обманывало своих граждан, лишая их всех сбережений. Поэтому после стремительного обвала рубля россияне кинулись покупать валюту или драгметаллы. Стоит ли сейчас так поступать?

В нынешнем году национальная экономика продолжит свое падение, эксперты Всемирного банка считают, что оно составит от 1,9 до 2,5%. По мнению все того же Всемирного банка, в 2019 году российская экономика начнет понемногу расти (около 1%). Основным драйвером роста станет незначительное повышение цены на черное золото. Хотя рост в районе одного процента можно смело назвать стагнацией. Многие экономические эксперты считают, что подобная ситуация будет продолжаться в ближайшие пять лет. Чтобы российская экономика вернулась к росту начала столетия, необходим или резкий скачок нефтяных цен, или серьезные структурные реформы внутри страны. И то и другое сегодня кажется маловероятным.

Что будет с евро в феврале 2019 года

Курс единой европейской валюты имеет довольно непростую зависимость, которая определяет её стоимость по отношению к другим валютам. В основном стоимость евро определяется в ходе конкуренции с американским долларом, например, инвесторы для осуществления расчётов в Еврозоне продают доллары, а евро крепнет, и наоборот. Также стоимость евро определяется в зависимости от процентной ставки в Европейском ЦБ.

На нынешний день курс единой европейской валюты по отношению к российской валюте составляет 74,71 рубля по данным Московской биржи, а официальный курс Центробанка России составляет 74,63 рубля. Также следует отметить, что российский рубль довольно сильно укрепился за последнее время не только к доллару, но и к евро. Курс доллара, по данным ЦБ РФ, уже составляет 65,91 рублей.

Ожидается, что в ближайшее время курс единой европейской валюты будет колебаться в пределах нынешних отметок до конца текущего месяца, а начиная с февраля 2019 года, приостановит своё падение по отношению к рублю и возьмёт курс на рост. Следует отметить, что российская экономика развивается заметно медленнее, чем мировая экономика, потому в феврале ожидается, что евро займёт более выгодную позицию к рублю, а средний курс будет колебаться в пределах 76 рублей.

Что будет с долларом в феврале 2019 года

Положительный прогноз

Если санкции будут отменены, а цена на нефть стабилизируется и вырастет до 95$ за баррель, то показатель ВВП увеличится на 0,3-0,6%. При таком сценарии произойдет крах доллара и его ставка составит 30-40 ք.

Такого же мнения придерживаются и эксперты Сбербанка России. Они прогнозируют цену американских денег в районе 59 ք. По мнению экспертов аналитической компании Prognozex стоимость доллара упадет до 56 ք.

Нейтральный прогноз

Министерство экономического развития придерживается иной точки зрения. По их мнению, курс доллара в России к рублю в 2019 году составит около 70 ք. Агентство прогнозирования экономики (АПЭКОН) предполагает, что стоимость американской валюты на конец года составит порядка 62 ք.

Это наиболее реалистичный сценарий развития событий. Он будет реализован, если мировая ситуация и цена на нефть не поменяются.

Отрицательный прогноз

Также в бюджете предусмотрен и третий вариант, который предполагает крушение российского хозяйства. Этому могут поспособствовать две основные причины:

падение цены на нефть;

введение новых санкций.

Некоторые биржевые аналитики считают, что на начало 2019 года $ будет стоить около 125 ք, а к концу года стоимость достигнет до 500 ք.

Доллар и евро растут на бирже 1 февраля

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 1 февраля. На десять утра доллар стоил 65,61 рубля, что на 21 копейку выше показателя на закрытии биржи в четверг.

В течение следующего часа доллар продолжил дорожать и к 11:00 часам торговался по цене 65,67 рубля.

В свою очередь, курс евро на открытии вырос на 22 копейки по сравнению с закрытием и составлял 75,06 рубля. В дальнейшем европейская валюта также ещё прибавила в цене и через час стоила 75,15 рубля.

В ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС показывают отрицательную динамику. Первый снизился на 0,1% до отметки 2517,83, второй потерял 0,1% и на открытии биржи составлял 1212,71 пункта.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 февраля — 65,3577, а курс евро — 75,2006 рубля.





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