Что будет с курсом гривни: прогноз на лето

1 июня, 07:29

НВ Премиум

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Выход из карантина и позитивные новости о сотрудничестве с МВФ стабилизировали валютный рынок. Курс застыл на уровне 27 грн/$ в конце мая. НВ Бизнес выяснил, что будет с гривней этим летом

Май можно назвать месяцем хороших новостей для валютного рынка Украины. Если посмотреть на график ниже, то видно, как курс гривни зафиксировал свой максимум в середине мая на уровне 26,5 грн/$.

НВ Бизнес расспросил банкиров о том, какие факторы влияли на курс национальной валюты в период ослабления карантина, и какие тренды будут доминировать на валютном рынке летом.

Выплата налогов, выход нерезидентов и покупка валюты НБУ: что влияло на курс гривни и доллара в мае



Как рассказал НВ Бизнес начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко, курс двигался V-образно в течение месяца. «Начало месяца охарактеризовалось плавным снижением доллара. Принятие во втором чтении антиколомойского закона, которое стало отправной точкой к последующему решению МВФ дать доступ к программе на $5 млрд, а также продажи со стороны бизнеса под квартальные налоги, способствовали укреплению гривни. Но после завершения налогового периода нисходящий тренд сменился ростом курса доллара. Частичный выход нерезидентов из украинских ОВГЗ и погашение купона по гривневым бумагам, что всегда сопровождается покупкой валюты на межбанковском рынке, а также плановое в конце месяца возмещение НДС, способствовали ослаблению гривни. К концу месяца котировки на межбанковском рынке уже перевалили за 27 грн/$, чуть превысив уровни открытия месяца», — сказал он.

Как уточнил руководитель по продажам корпоративным клиентам управления рынков капитала Альфа-Банк Украина Александр Москаленко, именно продажи валюты компаниями для уплаты до 20 мая налога на прибыль за первый квартал 2020 года имели большое влияние на рынок. «В связи с этим курс национальной валюты укрепился до уровня 26,5 грн/$. Также позитивное влияние оказало принятие парламентом закона о банках, которое открывает дорогу к траншу МВФ», — сказал он.

Но ниже 26 грн/$ курс так и пошел из-за покупок валюты Национальным банком Украины (НБУ). «Во время карантина курс гривни демонстрировал устойчивую тенденцию к укреплению, достигнув локального максимума на уровне 26,5 грн/$, где регулятор агрессивно выкупил излишнее предложение долларов. От этого значения курс развернулся. На фоне ослабления карантина и, как следствие, активизации экономической активности, курс устремился к техническому сопротивлению в диапазоне 27−27,2 грн/$», — уточнил начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

По словам директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник, первые три недели мая были достаточно ровными и сбалансированными. «Максимальные и минимальные курсы за май можно очертить котировками 26,5 грн/$ на 27,05 грн/$. Отметка 26 грн/$ оказалась хорошим сопротивлением: ниже курс так и не пошел. Большая заслуга в курсовой стабильности мая принадлежит Национальному банку, который, покупая излишек предложения валюты на межбанке, тем самым сдерживал ревальвацию гривни.

В мае НБУ купил $588 млн с рынка. Это дельта операций при нулевой продаже. В мае НБУ на межбанке валюту из резервов не продавал, так как в этом не было никакой необходимости. Напротив, национальный банк покупал в золотовалютные резервы излишек валюты на межбанке. Благодаря этому в мае наблюдалась незначительная ревальвация до отметки 26,5 грн/$.

Далее естественным путем, вследствие изменения соотношений спроса и предложения курс вырос до отметки 27,05 — максимальной, которая была в среду-четверг (27−28 мая — ред.). А уже в пятницу, по сути к концу месяца, снова наблюдается проседание курса до отметки в пределах 26,85 грн/$», — рассказал банкир.

Всего за апрель-май НБУ смог восстановить свои золотовалютные резервы на $1,2 млрд, после вливания в валютный рынок $2,1 млрд в марте. Резервы пришлось тратить на удержание курса гривни от резкого падения из-за панических настроений, вызванных коронакризисом.

Александр Москаленко отметил, что после 20 мая продаж инвалюты было меньше, а покупки увеличились как за счет покупок регулярного бизнеса (экономика начала понемногу оживать), так и за счет покупок со стороны нерезидентов. «Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов сократился на 2 млрд грн за период с 21 по 27 мая. Эти покупки снизили курс гривни до уровня 27 грн/$», — рассказал он.

Но, по словам Антона Стадника, нерезиденты выходят не только из украинских ОВГЗ. «Это тенденция по всему сегменту emerging market (развивающимся рынкам), в который входит и Украина, — инвесторы выходят из портфелей. Аргентина осталась верна своим традициям и вновь объявила дефолт, поэтому на emerging market в целом сложилась не самая лучшая ситуация, и инвесторы так или иначе с него выходили. К счастью, из бумаг Украины инвесторы выходили куда мягче, чем предполагалось. Конечно, был достаточно неприятный период, когда цены на „вторичке“ ОВГЗ достигали отметки выше 20%. Это никоим образом не говорило о том, что там все хорошо. На межбанке было давление, в том числе из-за покупки нерезидентов. Многие нерезиденты продолжают выходить из бумаг, поэтому с этой стороны давление на курс есть. Но как показала практика, рынок практически сам его переваривает», — сказал он.

В то же время, все опрошенные банкиры не видят пока влияния того, что НБУ включил печатный станок — речь о долгосрочном рефинансировании, которое регулятор начал выдавать банкам.

«Долгосрочное рефинансирование было реинвестировано банками в облигации Минфина в тех же объемах и эффект разве что могла оказать только сама новость, так как по сути эта операция — это дополнительная эмиссия с целью закрытия бюджетных дыр. Что не добавляет привлекательности национальной валюте», — объяснил Юрий Гриненко.

Что влияло на курс евро

В конце мая курс евро к гривне вырос больше, чем курс доллара.

Как рассказал НВ Бизнес руководитель по валютно-финансовым операциям управления рынков капитала Альфа-Банк Украина Максим Давлад, за последние несколько дней наблюдался рост курса евро на фоне смягчения негативного новостного фона вокруг пандемии Covid-19 и ожиданий скорого появления вакцины. «Эти факторы способствовали росту аппетита к риску, восстановлению фондовых рынков, снижению курса доллара как безрискового актива к другим валютам. В среду, 27 мая, был обнародован план восстановления ЕС от последствий Covid-19 на сумму 750 млрд евро — вместо ожидаемых 500 млрд. Причем 500 млрд евро будут предоставлены в виде грантов и 250 млрд — в виде кредитов. Это способствовало резкому росту евро к доллару до уровня 1,1010−1,1030. Прогнозные уровни на ближайшее время — 1,0800−1,1100», — объяснил он.

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