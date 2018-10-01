Что будет с курсом доллара в октябре: девальвацию не остановить

Экономисты прогнозируют, что до конца года гривна будет девальвировать. В каком диапазоне будет находиться курс доллара в октябре и какие факторы могут остановить падение национальной валюты, – читайте в статье.

По прогнозам, курс доллара в октябре будет колебаться у отметки 28,5 грн. Максимальный уровень, которого может достичь американская валюта в середине осени, — 29 гривен за 1 доллар.

Избежать традиционной осенней девальвации не получится. Гривна будет дешеветь к зиме, как это уже происходит несколько лет подряд. Однако темпы девальвации не будут критическими. Подорожание доллара будет происходить медленно и плавно.

Курс доллара в октябре в Украине

В последней декаде сентября гривна даже сменила тенденцию и немного окрепла, а доллар подешевел в обменниках до 27,9 грн. Однако в последние дни месяца курс доллара опять начал двигаться по восходящей, причем с разной скоростью в разных сегментах рынка. Быстрее всего американская валюта дорожала на межбанковском валютном рынке, чуть медленнее – на наличном рынке. Официальный курс, установленный Нацбанком Украины, за последнюю неделю сентября вырос на 7 копеек.

В первую неделю октября, предположительно, доллар вырастет до уровня 28,50 грн. Укреплению американской валюты будет способствовать увеличение процентной ставки в Соединенных штатах. Кроме того, доллар сейчас весьма уверенно себя чувствует на мировых рынках. Так что проседание гривны по отношению к доллару находится в рамках общемировой тенденции.

Обычно в первой половине месяца скачков на валютных рынках не происходит. В первой половине октября даже возможно небольшое укрепление гривны, а доллар не отойдет далеко от психологической отметки в 28 гривен.

Во многом отношения доллара и гривны будут определяться решением Международного валютного фонда о выделении очередного транша Украине. Причем задержка транша не сыграет решающей роли. А вот если МВФ примет негативное решение, то это станет катастрофой для национальной валюты.

В случае принятия позитивного решения на передний план выйдут такие факторы, как требования МВФ для предоставления транша и то, насколько быстро Кабинет министров сможет внести изменения и утвердить бюджет на 2019 год.

К каким результатам пришли стороны переговоров, пока не известно. Миссия МВФ была в Киеве с 6 по 19 сентября, но дискуссии еще продолжаются. Обе стороны дают осторожные комментарии.

Главное последствие для Украины в случае недостижения договоренности с МВФ – это ухудшение инвестиционной обстановки. Доверие инвесторов и кредиторов к стране резко понизится, а ставки кредитов для Украины на внешних рынках начнут расти. Хотя глава НБУ Яков Смолий в целом оптимистично отозвался о диалоге с МВФ и рассчитывает на дальнейшие конструктивные переговоры.

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