Что будет с курсом доллара: в НБУ рассказали, чего ждать украинцам

Курс доллара в Украине на уровне 29,4 грн за доллар в конце 2019 года — технический показатель, при этом Национальный банк не может гарантировать, что стоимость валюты действительно будет находиться в указанных пределах. На данный момент доллар дорожает исключительно из-за высокого спроса.

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин. «Национальный банк не может брать на себя обязательство обеспечить курс гривни на определенной отметке. Поэтому, чтобы предотвратить создание иллюзорных курсовых ориентиров для населения, бизнеса и других участников рынка, Национальный банк официально не обнародует никаких прогнозов курса гривни», — пояснил экономист.

При этом глава совета НБУ подтвердил, что бюджет Украины на 2019 год действительно построен на прогнозном курсе 29,4 грн за доллар на конец 2019 года. Но этот показатель технический. В проекте отмечается, что в текущем году обменный курс гривни оставался относительно стабильным с сезонными колебаниями — 26,8 грн за доллар в среднем за январь-август 2018 года, в августе 2018 года средний за месяц официальный курс гривни составлял 27,5 грн за доллар.

Данилишин также добавил, что Национальный банк неоднократно подчеркивал, что при режиме гибкого курсообразования курс гривни определяет рынок. Он зависит непосредственно от предложения валюты со стороны продавцов и спроса со стороны покупателей.

Богдан Данилишин

«Всего при режиме гибкого курсообразования колебания курса является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике, и их не нужно считать признаками кризиса. Колебания курса — это нормальная ситуация», — заверил экономист.

Он также отметил, что НБУ последовательно придерживается позиции, что его задача — уменьшить интенсивность колебаний курса гривни. Ведь чрезмерные колебания курса приводят к ухудшению ожиданий и могут представлять риск для снижения инфляции до цели (5% +/-1 п.п. на ближайшие годы).

Данилишин также прокомментировал госбюджет 2019 года. По его словам, все бюджеты за годы независимости Украины отражали реальные возможности экономики. Каждое правительство считает свой бюджет наилучшим и таким, что является прорывным для обеспечения нового прогресса экономики, поясняет он. Не является исключением и данный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, госдолг Украины на июнь 2018 года составлял $76,3 млрд. Из них примерно 60% — внешние заимствования, а это $47,2 млрд, что в 2,6 раза больше текущего уровня валютных запасов страны.

29 августа Министерство финансов Украины утвердило график выплат по госдолгу до 2023 года. Так, до конца 2018 года Украине предстоит выплатить $3,4 млрд, из которых обслуживание – $1,5 млрд и погашение основного долга международным финансовым организациям (МФО) $1,9 млрд.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что Украина в августе выплатила Международному валютному фонду 456,7 млн спецправа заимствования, или около $606,8 млн.





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