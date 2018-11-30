Что будет с курсом доллара в декабре: как повлияет введение военного положения — politeka.net

Аналитики прогнозируют, что в первый месяц зимы курсы валют будут нестабильны. Что будет с долларом в декабре и как повлияет введение военного положения на месяц на курс гривны, – читайте в статье.

В последние числа ноября курс доллара вырос с отметки 27,8 до 28,4. До этого с середины месяца доллар был стабилен, и гривне даже удалось закрепиться. Курса 27,7 гривен за 1 доллар украинцы не видели еще с августа. Однако в конце ноября доллар и евро начали дорожать, и такая тенденция, по прогнозам экономистов, продолжится и в декабре.

С 26 ноября в 10 областях Украины указом Президента и постановлением Верховной Рады введено военное положение. Это решение сразу же повлияло на курсы валют, которые очень чувствительны к политике, особенно если это касается вооруженных конфликтов. Уже на следующий день после заседания СНБО доллар подорожал в обменниках.

Хотя в правительстве обещают, что военное положение не повлияет на работу банков, выплату пенсий и зарплат (по крайней мере, если не произойдет большего обострения конфликта), однако панические настроения в обществе все же возникли. Первый порыв при тревожных новостях – идти в обменные пункты покупать доллары и в банки снимать сбережения с депозитов. На этом сыграли спекулянты, и курс доллара пошел вверх.

Эксперты ожидали, что скачок курса доллара будет не таким стремительным. По прогнозам экономистов, на межбанковском рынке доллар должен был превысить психологическую отметку в 28 гривен только в начале декабря. Однако он это сделал сразу же после введения военного положения в Украине. Сразу же после событий в Азовском море курс доллара по отношению к гривне вырос более чем на 2 процента во всех сегментах рынка валют.

Обнадеживает то, что паника на рынке валют постепенно сходит на нет, и хотя курс поднялся на уровень выше, но может стабилизироваться там и не повторять скачков роста.

В пятницу 23 ноября действовал курс 27,75 грн за 1 доллар, а уже на пятницу 30 ноября НБУ установил курс на уровне 28,39 грн. Рост за неделю составил 2,3 процента.

Ожидается, что Нацбанк будет сдерживать на межбанковском рынке рост котировок. А вот на наличном рынке доллар, скорее всего, будет еще дорожать. Ситуация стабилизируется, как только прекратится паника в связи с обострением отношений Украины с Россией.

Что касается изменения настроения инвесторов и кредиторов в связи с введением военного положения до конца декабря, то Международный валютный фонд не планирует прекращать сотрудничество с Украиной.

На этом сделал акцент экономический эксперт Андрей Новак. Так, он считает, что оснований для финансовой дестабилизации нет. «МВФ четко заявил, что несмотря на военное положение продолжает сотрудничество с Украиной», — подчеркнул экономист. Украина может рассчитывать на транши от международной организации, причем их общая сумма на следующие 14 месяцев достигнет 3,9 млрд долларов, озвучивает цифры Новак.

«Худшее, что можно сделать — это поддаваться панике и забирать депозиты», — убежден эксперт.

Напомним, Украина может получить от Всемирного банка $750 млн финансовой гарантии.

Как сообщала Politeka, в Украине появились фальшивые доллары, подделки везде.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, какую валюту стоит покупать.

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