Что будет с курсом доллара в 2019-м: аналитик составил прогноз — Обозреватель

Курс доллара в Украине в 2019 году будет колебаться в пределах 28,5-31,5 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. «Наш базовый прогноз – 28,5-31,5 грн за доллар. Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами», – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

Курс доллара

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«Отдельно выделим риски широкомасштабных боевых действий на территории Украины, масштабное снижение урожая из-за погодных катаклизмов, трудности с расчетом по внешним обязательствам. Из внешних рисков – глобальный экономический кризис, вероятность которого значительно выросла; обвал на фондовых рынках», – прогнозирует эксперт.

Наиболее позитивным фактором для рынка, считает Шевчишин, может стать открытие рынка земли, в ожидании чего инвесторы могут начать заводить капиталы в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).





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