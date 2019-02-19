Что будет с курсом доллара перед выборами: на пороге масштабных рисков — Обозреватель

В предвыборный год деловая жизнь страны традиционно замирает. Затихают инвестиционные переговоры, становится на паузу воплощение бизнес-стратегий и планов.

Бизнес запирает свои закрома на ключ, запасается попкорном и терпеливо ждет, чем закончатся баталии на политической арене. 2019-й – год двойных выборов, а значит – двойных финансовых рисков. Даже тройных, ведь еще и выборы в местные советы.

2018-й стал первым прибыльным годом для банковского сектора за последнее пятилетие. Маленькое финансовое чудо приключилось благодаря большому сокращению отчислений на формирование резервов (свыше 25%), более взвешенной политике кредитования и ощутимым темпам его роста, особенно в потребительском секторе. Свое позитивное влияние отыграло также увеличение на 33% комиссионных доходов банков и жесткая монетарная политика НБУ.

С одной стороны, выборы ничуть не новость для банков, поэтому при любом исходе катастрофы на рынке не произойдет. В то же время, есть риск непоследовательных действий и популизма власти в финансовой сфере.

Если политики, например, начнут включать печатный станок НБУ для создания иллюзии «быстрого улучшения». Или, в ручном режиме контролировать курс, чтобы показать «стабильность». Все это в считанные недели может привести к срыву программ сотрудничества с международными партнерами, нарушению бюджетной дисциплины и, как следствие, дестабилизации в финансовой сфере.

Украина имеет серьезный дефицит торгового баланса, и «урезание» зарубежного финансирования (то есть притока валюты в «инвестиционной» части платежного баланса) усилит девальвационное давление на гривну. Это приведет к сильным курсовым колебаниям, на которые в украинского общества реакция одна – «скупать по любой цене на сколько хватит денег». Повышенный спрос органично подтолкнет стоимость предложения к потолку. Насколько высоким он может быть – мы уже наблюдали в 2015 году. Увы, чтобы сбить гривню с ног достаточно нескольких дней паники. А чтобы ее поднять с колен – уходят годы.

Активная программа с МВФ – не только «подпорка» для страны, проходящей серию выплат внешнего долга. Это – самые дешевые деньги, доступные на международных рынках. Это, по факту, доступ к международным рынкам капитала сам по себе (на МВФ ориентируются все остальные инвесторы и кредиторы). И дело не только в угрозе дефолта по внешним долгам государства.

Потребности в привлечении денег из-за рубежа есть и у крупных компаний. Да и просто торговать на зарубежных рынках без доступа к финансированию сложно, когда у основных конкурентов такой доступ есть.

Для обеспечения устойчивого роста и модернизации экономики Украины, для поддержки внешнеэкономической деятельности украинского бизнеса внутренних финансовых ресурсов далеко не достаточно. После дефолта же внешних источников какое-то время не будет вообще, а когда они будут открываться, цена заимствований будет значительно выше, чем для порядочных стран-заемщиков. За счет чего тогда Украина будет конкурировать с другими странами? Только за счет сверхдешевой рабочей силы?

Украина – страна с открытой экономикой, с большими объемами экспорта и импорта. И с торговым дефицитом в 4 млрд. долларов США по состоянию на сегодня. Для такой страны потеря доступа к международным рынкам капитала, даже временная, грозит серьезными проблемами в экономике. А закрываться от мира по примеру Венесуэлы или Северной Кореи – тяжелый и крайне сомнительный путь.

И прежде, чем критиковать формат сотрудничества с МВФ, давайте посмотрим обязательства, которые взяла на себя Украина:

соблюдение бюджетной дисциплины;

обеспечение финансовой стабильности;

меры по очистке балансов банков от плохих активов и дальнейшему укреплению банковской системы;

ликвидация источников коррупционного дохода и борьба с коррупцией в целом (приватизация, антикоррупционный суд и прочее);

создание условий для здоровой конкуренции на внутреннем рынке;

подготовка к запуску прозрачного рынка сельхоз земли.

Любой из этих пунктов крайне важен для жизнеспособности украинской экономики в будущем. Эти же принципы помогли европейским странам за довольно короткий период перейти из позиции шаткой экономической стабильности в число стран с сильной экономикой. Увы, отсутствие указанных реформ приводит к потере Украиной наиболее трудоспособной и креативной части населения в результате трудовой миграции. И на пороге двойных выборов украинское общество дважды должно сдать экзамен на зрелость. На способность отделять зерно реформ от плевел популизма. В противном случае мы снова пойдем на повторный круг призрачных надежд и невыполненных обещаний.

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