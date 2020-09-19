Что будет с курсом доллара и инфляцией — прогноз главы Райффайзен Банк Аваль

19 сентября, 09:55

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Собственный бюджет Райффайзен Банк Аваль прогнозирует в евро (Фото: НВ)

Курс евро-доллар прогнозировать сложнее, чем доллар-гривня, считает Александр Писарук.

Снижение реального ВВП Украины по итогам 2020 года составит 6,3%, а пик его падения пришелся на второй квартал. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал глава правления Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук.

По его словам, 6,3% — это «комфортная цифра, она в русле прогнозов правительства, Нацбанка».

Что касается инфляции, то Писарук видит возможность ее ускорения до 4% к концу года.

Отвечая на вопрос, каким к концу года будет курс валют, банкир сказал: «Прогнозировать обменный курс всегда сложно, всем. По состоянию на сегодняшний день, я считаю, что курс доллара к гривне не опустится ниже 29. Мы прогнозируем собственный бюджет в евро, и я вам скажу точно, что значительно сложнее прогнозировать курс евро-доллар, чем доллар-гривня. И это факт, особенно в последнее время. Вы видите, евро укрепился на 10% по отношению к доллару».

По словам Писарука, Райффайзен Банк Аваль для целей внутреннего бюджетирования прогнозирует к концу года курс 30,5 грн/евро.

При этом, уточнил он, речь идет о позитивном сценарии, коррективы в который может внести распространение заболеваемости коронавирусом.

Полную версию интервью с Александром Писаруком читайте здесь.

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