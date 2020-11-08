что будет с экономикой Украины

После стремительного роста и 2-летнего максимума курс доллара начал падать. Сейчас он стоит более 28 гривен. В пятницу, 6 ноября 2020 года, на закрытии межбанка гривна наконец укрепилась. По словам специалистов, это связано с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины.

Зернотрейдер недавно продал всю свою валютную выручку, чем стабилизировал гривну. Однако, это временно. И вскоре доллар продолжит расти. Об этом в сюжете рассказали журналисты 24 канала.

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Укрепление гривны

Финансовый банкир Сергей Фурса отметил, что рост курса доллара – умеренный. Если он продолжится и ускорится, и если государство запустит печатный станок, то будут негативные последствия для экономики.

Потому что значительная девальвация – это всегда признак кризиса в экономике. Это всегда провоцирует значительную инфляцию. А это опять же провоцирует кризисные явления в экономике,

– подтвердил банкир.

Нестабильность курса

Шаткое положение гривны связано с сотрудничеством с Международным валютным фондом. Ведь из-за скандального решения Конституционного суда об отмене е-декларирования, Украина может до конца 2020 года не получить второй кредитный транш.

И хотя Нацбанк пытается стабилизировать ситуацию и налаживает колебания, без денег МВФ удержать курс гривны стабильным будет трудно.

«У нас очень простая программа МВФ. Она не предусматривает значительных реформ. Главная идея этой программы – не поломайте то, что было сделано до этого. И вот, получив только первый транш, украинская власть упорно начала ломать все, что было сделано до этого» – сказал Фурса.



Рост доллара – негативные последствия для экономики / Фото Getty Images

Что там в бюджете

В бюджете на 2021 год, за который депутаты проголосовали в первом чтении, курс гривны зафиксирован на уровне 29 гривен и 10 копеек. В то же время по словам экономиста Алексея Геращенко, правительство не учло все последствия пандемии COVID-19, которые также повлияют на курс. Мол, по сценарию бюджета, зимой люди переболеет, а дальше карантинные ограничения должны снять, и тогда экономика начнет расти.

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Однако, как будет развиваться пандемия, никто пока не может предсказать. Поэтому, по мнению экономиста, есть 2 варианта развития событий:

первый – правительство должно урезать определенные бюджетные программы и сократить расходы;

второй – скрытая миссия через рефинансирование Нацбанком, когда он дает эти деньги фактически правительству. То есть гривны становится больше и она доходит до валютного рынка, соответственно это давит на курс.

Большой дефицит

В то же время в проекте Госбюджета-2021 заложен большой дефицит – 270 миллиардов гривен. По мнению экономистов, чтобы его покрыть, у государства нет другого выхода, как запустить печатный станок.

Мы одалживаем у себя будущих какие-то средства. То есть фактически снова будет вынужденное финансирование дефицита бюджета через выпуск ОВГЗ – облигаций внутреннего государственного займа,

– отметил экономист Алексей Геращенко.

Сами же изменения курса повлияют на экономику не сразу – потом, объясняют специалисты. Поэтому, рост доллара, который наблюдали украинцы, может откликнуться на экономике через несколько месяцев или даже год.

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