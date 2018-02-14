Что будет с экономикой Украины по мнению западных экспертов?

Недавно международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало свой прогноз по поводу задолженности Украины и перспектив ее развития. Агентство повысило кредитный рейтинг нашей страны на один уровень, изменив его со стабильного к позитивному. Что это значит для нашей страны выяснял «АиФ».

ОТ СТАБИЛЬНОСТИ К ПОЗИТИВУ

Moody’s – одно из трех крупнейших рейтинговых агентств, которое работает во всем мире, еще два — Standard & Poor’s (S&P) и Fitch. Все они составляют кредитные рейтинги стран. Основное их предназначение — дать потенциальным кредиторам представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств. У каждого из агентств есть своя система оценивания, но они сопоставимы и выражаются в своеобразном буквенно-цифровом коде. Так, например, согласно свежему прогнозу Moody’s кредитный рейтинг Украины сейчас на уровне Caa2.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик финансовой компании Альпари, поясняет, что рейтинг Caa2 по шкале Moody’s означает, что долги Украины считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску. Цифра «2» указывает, что обязательства страны находятся в середине соответствующего рейтингового диапазона.

Тем не менее, ситуация для Украины улучшилась по сравнению с предыдущим прогнозом агентства. Так, по словам Богдана ТЕРЗИ, аналитика финансовой компании ГК «Телетрейд», Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины на один уровень — с Caa3 до Caa2. Кроме того агентство изменило прогноз относительно нашей страны со стабильного к позитивному. Формулировка «позитивный» указывает на перспективы выхода на более высокий уровень рейтинга.

«Такой прогноз от Moody’s повысит заинтересованность на международной арене к Украине», — уверен эксперт.

Интересно, что Moody’s – первое из агентств, которое повысило рейтинг Украины до «позитивный». Два других международные агентства — S&P и Fitch пока этого не сделали и оставили нашу страну на уровне «стабильный».

Однако по мнению Б. Терзи, так как свежих прогнозов от этих агентств пока не было (последний прогноз S&P был сделан в ноябре прошлого года, а Fitch в апреле), есть надежда на то, что со временем, и они пойдут по следам Moody’s.

А вот экономист Андрей БЛИНОВ считает, что до прохождения цикла выборов и пика платежей по внешнему долгу буквы суверенного рейтинга других агентств вряд ли улучшатся.

ДОЛГИ ПОТЯНЕМ

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что размер государственного долга Украины в 2018 году будет на уровне 72,3% ВВП. Это показатель суммарного госдолга к текущим долларовым показателям ВВП.

Госдолг на уровне в 72, 3% — это выше приемлемого, по оценкам МВФ, уровня в 60-70%. Считается, что после перехода этой границы резко повышается вероятность наступления дефолта страны по обязательствам перед кредиторами. Однако украинские экономисты уверены, что оснований для беспокойства нет.

Так, по мнению Б. Терзи, прогноз Moody’s для нашей экономики достаточно положительный, ведь за 2016 год (данные за 2017 год еще не обновились) этот показатель был на уровне 81,0%.

«Буквально за 2 года нам удалось сократить этот показатель на 8,7 процентных пункта. Если такая динамика сохранится, то через 10-15 лет мы сможем достичь «домайдановского» уровня, — уверен эксперт.

В. Иосуб и вовсе не согласен с точкой зрения о том, что соотношение долга к ВВП выше 60-70% должно вызывать тревогу.

«Это упрощенная количественная оценка долга. Кроме нее есть и качественные оценки: валюта долга, срок его возврата, стоимость обслуживания, способность рефинансирования и т.д. Без их учета соотношение долг/ВВП мало о чем говорит», — считает эксперт.

Кроме того, как говорит Андрей ШЕВЧИШИН, старший аналитик международной финансовой компании ГК FOREX CLUB, к счастью для Украины, не весь ее долг подлежит одноразовому погашению, а значит, важна структура долга – краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный, внутренний и внешний. Стоит помнить, что для погашения внешнего долга необходимы валютные средства, а для погашения внутреннего долга — гривна. К тому же часть внутреннего долга имеет большой срок погашения, а это означает что прямо сейчас их оплачивать не нужно.

В. Иосуб также отмечает интересную особенность: одни страны при соотношении долга к ВВП выше 100% прекрасно себя чувствуют (если долг на длительный срок, в национальной валюте, процентные ставки низкие и его легко рефинансировать), например, Великобритания, США, Япония. В других случаях может наступить серьезный долговой кризис при соотношении долг/ВВП даже меньше 40%. Так произошло, например, в странах Балтии в 2008 году из-за того, что в тот момент было сложно рефинансировать долг, так как сами заемщики испытывали проблемы.

ВНЕШНЯЯ ОПАСНОСТЬ

Moody’s также прогнозирует, что показатель общего внешнего государственного долга к ВВП в 2018 году будет на уровне 104,6%.

По мнению Б. Терзи такой прогноз для нашей экономики можно назвать положительным, но он не является нормой. Напомним, что за 2017 год данный показатель составил 121,7%. Сейчас же прогноз на 17,1 процентных пункта лучше.

По словам Виталия ШАПРАНА, экономического эксперта, к сожалению, на внешнем рынке Украина занимает средства под большие проценты и на короткие сроки. Так, например, последние займы на международных рынках мы брали в долг на рынке облигаций по ценам, которые характерны для стран Латинской Америки и развитых стран Африки. Здесь все работает, как в банковской сфере: чем выше риск невозврата, тем под большие проценты кредитор выдает заем.

Поэтому, по словам В. Шапрана, если соотношение госдолга к ВВП будет выше 75%, мы будем в более сложном положении, чем, к примеру Греция при таком же показателе, так как у нее процентные ставки по займам более низкие, чем у нас и более длительные сроки погашения.

Экономист А. Блинов согласен с коллегой в том, что главная опасность состоит в срочности выплат внешних долгов.

«Около половины долга к погашению приходится на период ближайших 4 лет. Уже в 2020 году, если представить, что Украина исправно платит по счетам с процентами, но не делает новых займов, почти треть расходов бюджета придется потратить на погашение государственных долгов. В этом отличие Украины от Японии, Ямайки, Исландии, где еще больше соотношение госдолг/ВВП, но сроки более длительные», — говорит эксперт.

Кроме того, Украина находится в начале периода пиковых выплат по внешнему долгу, а также необходимости выплат 2 млрд долл. «Газпрому». Впереди также риски двух «черных лебедей» — выплаты по «руссобондам» 2013-го (кредит в размере 3 млрд долл., полученный Украиной от России в декабре 2013 г.), а также по стокгольмскому транзитному спору. Напомним, судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» тянется с июня 2014 года. Тогда компании в один день подали друг к другу встречные иски в Стокгольмский арбитраж. Предметом спора стали условия контракта, который Россия и Украина заключили в 2009 году в присутствии тогдашних премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Предполагается, что окончательное решение Стокгольмский арбитраж примет не позднее 28 февраля текущего года.

Тем не менее, несмотря на сложности с выплатой долга и его высокий размер, по мнению экспертов, способность Украины его обслуживать сомнений не вызывает.

Так, А. Шевчишин говорит, что погашение внешних обязательств заложено в бюджете, и должно быть осуществлено в полном объеме.

«Допущение дефолта, даже технического, недопустимо, — говорит эксперт. -. Мы и так имеем не лучшую кредитную историю после реструктуризации обязательств. Внешний долг действительно большой, но он не подлежит одноразовому полному погашению. Наибольшая долговая нагрузка приходится на ближайшие 2-3 года, именно этот период выплат является критическим».

Для погашения внешнего долга будут задействованы золотовалютные резервы НБУ. Их достаточно – более 18 млрд долл. Однако, если эти средства направить на выплаты сразу, это сформирует нехватку валюты для покрытия дефицита торгового баланса и нехватку средств для будущих выплат в 2019-2020 гг. Погашение внешнего долга должно сопровождаться привлечением дополнительного ресурса – размещения еврооблигаций, кредитных ресурсов от МВФ и ЕС, привлечения валютных ресурсов на внутреннем рынке.

КСТАТИ

Дефицит платежного счета

Дефицит текущего счета платежного баланса (движение денежных средств в виде платежей из страны в страну), по прогнозам агентства составит 5,5% от ВВП. По словам А. Шевчишина общепринято считать, что дефицит свыше 3% ВВП является повышенным, свыше 5% — опасным и говорит о наличии рисков для платежного баланса, в случае остановки притока капитала. Тем не менее так сложилось исторически, что для Украины 3-5% были допустимыми уровнями.

По мнению Б. Терзи, данный прогноз мог бы быть лучше, ведь за 2017 году дефицит платежного баланса составил 3,04 млрд долл. США., а это почти на 12% меньше, чем показатель за 2016 год. Тем не менее, динамика за последние годы положительная и, если она сохранится, и экспорт в стране будет развиваться такими же темпами, то уже через 5-10 лет Украину ждет профицит (превышение доходов над расходами).

ВАЖНО

Прогноз Минфина хуже

Интересно, что прогноз Минфина Украины по поводу соотношения госдолга к ВВП менее оптимистичный. К концу этого года это соотношение, как считают в Минфине, вырастет до 82,4%.

И. Шевляков поясняет это тем, что внутренние ведомства страны и внешние агентства имеют различные подходы и прогнозные модели, используют различные вводные данные, и получают разные результаты. По мнению эксперта, Минфин располагает оперативной информацией, а также планами по привлечению средств и управлению долгом, и в результате может провести более точную оценку ситуации.

Б. Терзи считает, что Moody’s в отличие от нашего Минфина в своих прогнозах учитывает влияние реализации реформ в Украине, которые еще даже не начали работать.

По мнению В. Шапрана тот факт, что прогноз Минфина хуже, чем у Moody’s объяснятся пониманием того, что кредиты для Украины дорогие.

«В Минфине работают над расширением горизонтов займов, но, к сожалению, не могут сделать ничего кардинального с ценой этих кредитов. Поэтому долговая нагрузка остается высокой», — говорит эксперт.

По его словам, прогноз Минфина по повышению этого долга является честным и подводит к мыли о том, что в 2019 году нам нужно будет обратиться к кредиторам с просьбой реструктуризировать долги или продлить сроки их выплаты. «Нужно сделать это своевременно, чтоб не допустить дефолта. Думаю, что переговоры начнутся уже в конце текущего года», — резюмирует эксперт.

Источник