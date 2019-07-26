Что будет с экономикой Украины до конца года: курс доллара и инвестиции

На фоне динамических изменений в политической жизни общество интересует состояние экономики Украины 2019. Что будет с курсом доллара, какой будет экономическая ситуация и какие существуют вызовы – в материале Фактов ICTV.

Экономика Украины 2019 будет зависеть от состава Кабмина, который обновится уже после первых заседаний парламента ІХ созыва. Новый глава правительства определит курс, которым будет двигаться государство.

По состоянию на 26 июля НБУ зафиксировал курс на уровне 25,48 грн/$. Уже некоторое время можно наблюдать укрепление национальной валюты.

Хотя не все столь позитивно, считает экономист Андрей Новак.

– Состояние украинской экономики можно назвать стагнацией. Формально у нас есть небольшой рост ВВП в пределах 2,5-3%, но при этом в последнее время возобновилось падение объемов промышленной продукции, что является плохим сигналом.

По данным Минфина, рост ВВП в 2018 году составил 3,3%, хотя в 2017 году этот показатель был еще на уровне 2,1%.

Прогнозы на курс доллара

В бюджете Украины курс на конец года заложен в пределах 29,4 грн за доллар.

Недавно свои прогнозы относительно курса обновил Международный валютный фонд:

2019 год – 28,68 грн/$

2020 год – 29,96 грн/$

2021 год – 30,55 грн/$

2022 год – 31,01 грн/$

Министерство экономического развития, со своей стороны, ожидает в 2019 году курс на уровне 27,4 грн/$, в 2020 году – 29,18 грн/$, а уже в 2021 – 30,1 грн/$.

Поэтому ближайшие два года аналитики не прогнозируют превышение отметки в 30 грн.

Главные угрозы для украинского курса

Экономист объясняет, темпы роста импорта уже несколько лет превышают темпы роста экспорта. Так, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, а за первый квартал 2019 года – $390,5 млн. Причем этот показатель почти на 75% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Все это создает риски для курса гривны.

– На сегодня прямой валютный приток в Украину перекрывает это негативное сальдо. К сожалению, это не приток прямых иностранных инвестиций, которые также последние два года уменьшаются, а приток от наших заробитчан, – говорит эксперт.

В прошлом году трудовые мигранты перечислили в Украину $11,6 млрд. В этом году эксперт прогнозирует еще большие цифры. Впрочем, хоть валютный приток от заробитчан и поддерживает экономику сейчас, в будущем это может создать дополнительные риски:

– Жить такая большая экономика как украинская за счет денег заробитчан не может и тем более не может развиваться.

Укрепление валюты

В то же время инвестаналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась отмечает, что за счет роста экспорта товаров на 8% и переводов украинских заробитчан на 9,8% гривна укрепляется.

– Также дополнительную поддержку национальной валюте оказывают аукционы по размещению ОВГЗ с долгосрочным сроком обращения, которые пользуются спросом среди иностранных участников.

Он добавляет, что остатки на корреспондентских счетах снизились еще на 220 млн грн – до 48,9 млн, что уменьшает возможности спекулятивного раскачивания рынка. Поэтому эксперт прогнозирует:

– До конца года не ожидаются существенные колебания на валютном рынке, курс американской валюты останется в районе 26 гривен.

По словам Андрея Новака, укрепление гривни происходит из-за того, что нет особого спроса на иностранную валюту.

– У граждан нет свободных средств, чтобы экономить и покупать иностранную валюту. Подтверждением является то, что Нацбанк Украины в последнее время в основном выкупает валюту, соответственно курс имеет тенденцию немного укрепляться.

Впрочем, эксперт отмечает, что девальвацию можно ожидать уже осенью, когда нужно будет обслуживать внешний долг страны.

Все зависит от нового правительства

Ключевым фактором, определяющим финансовую ситуацию в Украине, будет состав нового правительства, уверены экономисты.

– Если правительство будет сформировано из профессионалов с хорошей репутацией, и они продемонстрируют МВФ намерения проводить ответственную бюджетную политику, сохранять рыночную цену на газ, независимость НБУ и неизменность решений по Приватбанку, интерес иностранцев к инвестициям в Украину увеличится, – говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Это, по его словам, обеспечит стабильность национальной валюты, увеличение валютных резервов и ускорение экономического роста.

Деловая среда улучшается

Вадим Бардась отмечает, что досрочные парламентские выборы почти не отразились на экономических показателях:

– Опыт парламентских выборов показал почти несущественную корреляцию между изменением политической конфигурации в стране и динамикой экономического роста и курсов основных валют.

В то же время эксперт отмечает, что в стране происходит финансовая стабилизация благодаря росту объемов экспорта и портфельных инвестиций.

– Задекларированный курс действующего президента и будущего парламента на дальнейшие антикоррупционные меры в стране нашел широкую поддержку среди международных партнеров Украины через будущее предоставление дополнительных ресурсов ЕС и МВФ.

По словам экономиста, это уже позитивный сигнал для иностранных инвесторов о том, что деловая среда улучшается.

Напомним, ранее новый глава Национального инвестиционного совета Давид Арахамия в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о реорганизации структуры и планах по привлечению инвестиций.





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