Что будет с экономикой и курсом в 2020 году



Фото: Олег Терещенко





«КП» в Украине» поговорила с экспертами о перспективах украинской экономики.



Кризиса не будет



Самой хорошей новостью можно считать тот факт, что в этом году эксперты все меньше говорят о возможном мировом финансовом кризисе.



— Мы не ожидаем в следующем году мирового финансового кризиса, — пояснил «КП» в Украине» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Мировая экономика будет уверенно расти, хотя темпы этого роста немного сократятся. В частности, экономика США демонстрирует прекрасное самочувствие. Экономика ЕС может приблизиться к стагнации, демонстрируя околонулевой рост, но и это далеко не кризис. Сейчас в мировой экономике не видно пузырей, которые могут лопнуть и вызвать кризис. Ранее эту роль играли, например, акции высокотехнологических компаний, валюты развивающихся стран или американская недвижимость. Валютные войны чуть замедляют рост мировой экономики, но на роль катализатора глобального кризиса тоже не тянут.



Что будет с экономикой



Если черный лебедь в виде кризиса не прилетит, то эксперты говорят о том, что украинская экономика продолжит рост.



— Рост ВВП Украины в 2020 году будет в рамках 3%, — прогнозирует аналитик TeleTrade Сергей Родлер. — Суммируя существующие внешние риски и действия властей для будущего Украины, мы склоняемся к умеренно оптимистичной оценке для украинской экономики. Наиболее важным аспектом для роста ВВП в виде решений правительства будут внешняя и монетарная политика страны. Риски заключаются исключительно в мировой тенденции передела сил – это касается и торговых соглашений двух крупнейших потребителей всех мировых ресурсов (Китай и США), и договоренностей по добыче нефти, которые могут оказывать негативное влияние на цены товаров в мире. Для Украины, например, важна динамика мировых цен на зерновые товары. Кроме того, стоит учитывать предстоящее понижение экономики ЕС, из-за чего заробитчане могут начать возвращаться на родину. Ожидание роста стоимости евро в мире никак не будет зависеть от положения экономики Еврозоны, потому предложение по трудовым контрактам и фактический спрос на рабочую силу могут сказаться оттоком мигрантов.



Что будет с курсом и ценами



Каких-то резких курсовых колебаний и роста цен эксперты в следующем году не прогнозируют. Разве что гривна должна немного девальвировать после резкого укрепления в этом году.



— В 2020 году инфляция в Украине может замедлиться до 5-5,5%, а иностранные валюты могут вырасти примерно на эту же величину, — прогнозирует Вадим Иосуб. — В случае, если соотношение между долларом и евро сильно не изменится с нынешних уровней (около 1,11 доллара за евро), то к концу следующего года доллар может стоить около 25 грн, евро – около 27,5 грн.



Падение курса доллара до 30 грн возможно лишь в случае, если США и Китай все-таки затеют полноценную торговую войну.



— Курс украинской гривны на протяжении 2020 года будет умеренно стабильным, — прогнозирует Сергей Родлер. — Диапазон колебания в среднем составит 2,5 грн по отношению к доллару и евро. Рост курса до 30 грн за доллар можно рассматривать только как негативный сценарий на 2020 год. Это может произойти, если США и Китай продолжат эскалацию торговой войны.



По его словам, дальнейший рост гривны будут сдерживать долговые обязательства перед внешними кредиторами, кризис банковского сектора в виде высокого уровня плохих кредитов, внешние факторы в виде торговой войны США и Китая и внутренние политические факторы.



— Из факторов поддержки для гривны отметим достаточность уровня золотовалютных резервов (ЗВР) по состоянию на конец 2019 года и позитивные перспективы для динамики ЗВР в 2020 году, несмотря на предстоящие выплаты по долговым обязательствам, — продолжает Сергей Родлер. — Внешние шоки, внешние факторы давления на развивающуюся экономику в 2020 году контролируемы – экономический и политический мир будет занят перевыборной гонкой в США и попыткой Трампа наладить отношения с Китаем, что будет позитивным шагом в глазах избирателей.



В чем хранить сбережения



По мнению Сергея Родлера, в 2020 году есть смысл сделать ставку на евро.



— Наиболее выгодным валютным вложением в 2020 году будет покупка евровалюты, — прогнозирует Родлер. – Она имеет шанс вырасти в цене, так как в мире евро стал валютой фондирования и спрос на него может вырасти уже в первом полугодии 2020 года. Активность покупателей евро в мире будет зависеть и от результатов Brexit, и от течения предвыборной компании Трампа в Америке (если все будут понимать, что его на второй срок не переизберут, то шансы евро на рост будут быстро увеличиваться). Ну и кроме того, накопления в национальной валюте всегда нужны и лучше их хранить в национальных банках на депозитных счетах. Это не реклама, а разумная диверсификация собственных накоплений. Для депозитов нужно учитывать, чтобы сумма вклада была покрыта фондом гарантирования вкладов.



Эксперт не исключает, что евро будет дорожать намного быстрее доллара и в 2020 году может достичь курса 32 грн за евро.



В свою очередь Вадим Иосуб не советует делать ставку на какую-то одну валюту, а формировать валютную корзину.



— Выбирая валюту для сбережений в следующем году, как и прежде, лучше придерживаться принципа диверсификации, не хранить все яйца в одной корзине, — резюмирует Вадим Иосуб. — Половину сбережений лучше хранить на депозите в гривне, учитывая более высокие процентные ставки по национальной валюте. Вторую половину можно разделить между долларом и евро.



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