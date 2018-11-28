Что будет с долларом в Украине: как изменится курс гривни — Обозреватель

В Украине курс доллара в обменниках 27 ноября поднялся до рекордной в этом году отметки в 29 грн/$, всего за несколько дней прибавив 1,5-2 грн/$. Уже через несколько дней стоимость валюты может снова опуститься.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если нет срочной необходимости в покупке валюты, лучше дождаться момента, когда спадет ажиотажный спрос. Во-первых, тогда не придется стоять в очередях, во-вторых, курс может снова снизиться.

Глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец поясняет: на данный момент инструментов для того, чтобы искусственно удерживать курс доллара исключительно в обменниках, у регулятора нет. Более того, такие действия ограничивали бы рыночные принципы работы.

«Это временный эффект. Это просто частный бизнес, они зарабатывают на ситуации. И запретить зарабатывать на этой ситуации никто не может», — поясняет аналитик.

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара к концу 2018 года составит более 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м – до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).





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