Что будет с долларом в 2019

09 августа 2019, пятница, 09:26 395

2019-08-09T09:26:00+03:00

Финансы

2019-08-09T14:00:04+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара

В Украине курс гривны будет искать точку равновесия после сильного укрепления ниже отметки 25 грн/$ и последующего ослабления до 25,75 грн/$.

В частности, в ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$, сообщил в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин, рассказав, что будет с долларом в 2019 ближайшее время.

«Фактором давления может выступить дестабилизация на глобальных сырьевых рынках. Сильное падение цен на сталь и руду будет давить на курс», – отметил Шевчишин.

По его словам, на сегодняшний день укрепление украинской валюты происходит на фоне сообщения о том, что поступления в местные бюджеты Украины за год выросли на 20,7%.

«В течение января-июля 2019 года в местные бюджеты поступило 5,9 млрд долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,9 млрд долларов. За семь месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 4,9 млрд долларов», – резюмировал Шевчишин.

Как сообщали Українські Новнини, ранее экономисты уже прогнозировали падение курса гривны до осени.

Тем временем Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.





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