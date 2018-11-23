Что будет с долларом, ценами и налогами: бюджет-2019 коснется каждого

Украинцы уже в следующем году будут платить налоги за посылки стоимостью выше 100 евро. При этом общий рост цен может составить 7,4%, а минимальная зарплата останется на уровне ниже реального прожиточного минимума.

OBOZREVATEL собрал главные новшества законопроекта, которые повлияют на жизнь всех украинцев.

Придется платить больше за посылки

Со следующего года украинцы должны будут платить НДС за посылки, полученные из-за границы при условии, что их стоимость выше 100 евро (сейчас – 150 евро). Происходить это будет таким образом: если вы купили, например, на eBay, куртку стоимостью 200 евро, перед тем как получить ее, придется заплатить налоги и прийти на почту с квитанцией.

Таким образом народные депутаты предложили бороться с продавцами в интернет-магазинах, которые специально дробят свои заказы, чтобы не платить налог.

Но решение затронет и простых украинцев, много тратящих в сети. К слову, нововведение приняли для «стабилизации бюджета». Дополнительные доходы от такого шага заложили в доходную часть главного финансового документа страны.

Курс гривни в бюджете — 29,4 грн/$

Исходя из такого курса, Кабинет министров посчитал доходы от внешних заимствований, акцизов, которые платятся в валюте. Правда, это не означает, что прогноз окажется верным. Как показала практика прошедших лет, реальная стоимость валюты может оказаться как выше, так и ниже прогнозного уровня.

Для примера, в бюджете на этот год предусмотрено, что к концу года доллар будет стоить более 30 грн/$. При этом большинство экспертов считает, что в декабре такой девальвации ждать не стоит и гривня окажется крепче заложенных прогнозов.

Подорожают сигареты

Парламент окончательно принял решение ускорить процесс подорожания акцизов на табачные изделия. Изначально планировали, что он увеличится на 20% (пропорционально дорожает и пачка), теперь же хотят добавить к этой цифре еще и уровень инфляции (9%). В результате в 2019-м курильщики в среднем заплатят за пачку на 3,5 грн больше.

Как уже писал OBOZREVATEL, за несколько лет средняя стоимость пачки перевалит за 100 грн.

Социальные стандарты не покроют реальный прожиточный минимум

Минимальная зарплата в Украине увеличится один раз и всего до 4173 грн – в январе 2019-го. По подсчетам Министерства социальной политики, уже сейчас фактический прожиточный минимум на трудоспособного – 4200 грн. То есть работающие за минималку фактически по этому критерию будут находиться за чертой бедности.

Такая же ситуация и с пенсионерами. Фактический прожиточный минимум для нетрудоспособного на данный момент – 2766 грн. А минимальная пенсия к концу следующего года, согласно принятому документу, достигнет всего 1638 грн.

Цены вырастут на 7,4%

Такая инфляция заложена в бюджете Украины на следующий год. Этот показатель будет меньше, чем в этом году (около 9%), однако все еще значительно выше, чем показатель, к которому стремится Национальный банк – 5%.

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