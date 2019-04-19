Что будет с долларом сразу после выборов



Фото: REUTERS/Marcos Brindicci





Эксперты ожидают роста курса американской валюты.



Последняя предвыборная неделя принесла несколько неожиданностей, среди которых было решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Наверное, раньше такая новость сильно бы отразилась на валютном рынке. Но украинцы уже настолько привыкли к происходящему вокруг них, что на курс доллара это практически никак не повлияло.



Как сообщили КП в Укарине в компании Альпари, за минувшую неделю доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,02-0,7%. Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,83 грн до 26,84 грн (+0,02%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,700/26,735 до 26,830/26,850 (+0,5%/+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,69/26,94 до 26,84/27,13 (+0,5%/+0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.



— В последнюю предвыборную неделю валюта показала достаточно умеренную динамику, пояснил КП в Украине старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Наиболее вероятный исход голосования, если исходить из данных соцопросов, не станет шоком для рынка. Примечательно, что в пятницу, последний рабочий день перед голосованием, доллар на межбанке и наличный в банках показал разную динамику: безнал немного снижался, а нал дорожал. На следующей неделе мы ожидаем, что курс доллара к гривне умеренно вырастет. К ее концу доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 27,0/27,2 грн.



Читайте также



Эксперты не ожидают каких-то резких колебаний курса доллара, но прогнозируют его небольшой рост после голосования 31 марта.





Источник