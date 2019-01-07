Что будет с долларом после праздников: опубликован новый курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 7 января 2019 года: переменчивый доллар опять собирается пойти в рост

В понедельник 7 января, праздничный выходной день в Украине, продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые НБУ установил на пятницу:

100 долларов США – 2751.1682 гривны

100 евро – 3122.0257 гривны

10 российских рублей – 3.9602 гривны.

Согласно данным на сайте Нацбанка, курс доллара в Украине на 7 января понизился на 18 копеек до уровня 27,51 грн. Курс евро НБУ на 7 января упал на 49 копеек, до 31,22 грн. Российский рубль также подешевел.

Напомним, в предыдущий банковский день, 3 января, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2768.8264 гривны

100 евро – 3171.4138 гривны

10 российских рублей – 3.9827 гривны.

Уже известно, что на 8 января НБУ установил такой курс валют:

100 долларов США – 2770.9400 гривны

100 евро – 3159.7029 гривны

10 российских рублей – 3.9887 гривны.

Курс валют в Украине на 7 января

На украинском межбанке в пятницу 4 января доллар в покупке подорожал на 21 копейку, в продаже на 20 копеек. Евро поднялся к концу торгов при покупке на 9 копеек, продаже — на 8. Справочный курс доллара составил 27,69 грн, это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. На момент завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,78/27,80 грн. Курс евро к концу сессии оказался на уровне 31,53/31,56 грн.

В понедельник 7 января действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 354336.71 грн

Серебро – 4247.80 грн

Платина – 215966.70 грн

Палладий – 348573.01 грн.

Как сообщалось, был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

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