что будет с долларом и евро — Минфин

После трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня Независимости — валютный рынок 25 августа быстро войдет в свой обычный ритм. Особенно расхолаживаться клиентам некогда — впереди окончание месяца и активные расчеты по закрытию этого отчетного периода.

В пользу гривны сыграет зачисление вторником банками валютной выручки компаниям сразу за два дня с учетом нерабочего в Украине понедельника, который был при этом рабочим в странах ЕС и в США. Нехватка гривны и цейтнот по времени в связи со скорым окончанием месяца — заставят клиентов активнее продавать валюту на межбанке, что увеличит ее предложение на торгах. Кроме этого, часть все еще не полностью рассчитавшихся с бюджетом должников продолжит закрывать свои долги по налогам за счет валютных поступлений, что добавляет предложения валюты на рынке.

Видео: Ждать ли сюрпризов по курсу доллара и евро в ближайшее время

Против нацвалюты сыграет начало периода возмещений основных сумм НДС экспортерам, которое в этот раз придется на период с 25 по 28 августа. Как только у экспортеров будет появляться гривна от государства — они будут меньше заинтересованы в продаже валюты и станут менее сговорчивыми по курсу на межбанке.

Дополнительно сыграет фактор и наличного рынка. Традиционно за время праздников банки и финкомпании «затарились» через обменники наличной валютой, которую в такие периоды активно сдает население для финансирования своих текущих расходов в гривне. И за вторник-среду часть этого излишка купленной за выходные валюты выйдет через операции по валютной позиции банков на межбанк в виде дополнительного предложения. Это подстрахует гривну.

Перекосы спроса и предложения в связи с зачислением валютной выручки экспортерам за два дня, наступление периода активных возмещений НДС и скорое окончание месяца — будут основными мотиваторами поведения клиентов сегодня на межбанке. «Минфин» ожидает постепенный рост активности клиентов на торгах с объемами операций на межбанке в пределах до $210-230 млн при заключении до 510-630 сделок.

При наличии излишка предложения доллара во время сессии — мы увидим Нацбанк с интервенцией по его выкупу. А спекулянты постараются поработать не только в формате в «две стороны», но и покачать курс в течение дня в моменты выхода на торги крупных покупателей и продавцов.По нашим расчетам, при благоприятном для НБУ раскладе спроса и предложения валюты на межбанке 25 августа — регулятор сможет без давления на курс купить в резервы порядка $20-35 млн.

Если же котировки пойдут вверх — Нацбанк не будет особо менять свою тактику работы и не станет сильно вмешиваться в ситуацию, предоставив Укргазбанку и другим госбанкам снова продавать подороже валюту Нафтогаза.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки и тренд межбанка и на объемы реального спроса и предложения со стороны граждан в своем регионе. В большинстве обменок спред по доллару составит порядка 15-25 копеек, а по евро — в пределах до 20- 35 копеек.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на 25 августа будут находиться в пределах: доллар — коридор 27,30 — 27,60 гривен, евро — коридор 32,13 — 32,65 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар — коридор покупок и продаж 27,20- 27,70 гривен, евро — коридор 31,75 — 32,65 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,20-27,44 и продажа 27,53 -27,75 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,40 -27,46 гривен и продажа 27,49-27,57.

Слушайте прогнозы от «Минфина» на «Просто радио»

Подкаст с последним выпуском «Прямо по курсу» можно послушать здесь:

Партнер прогноза курса — Приватбанк

Нет ничего ценнее жизни. Благотворительный фонд «Приватбанка» в рамках программы «Дыши! Вместе против коронавируса» передал в больницы 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и закупил еще 15.

Приватбанк — берем и помогаем!

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник