Что будет, если вдруг «грохнется» интернет?

— Сегодня через Интернет осуществляются 75%, а в особо развитых странах и 90% всех взаимосвязей между государством, организациями и гражданами, — говорит футуролог Александр Лаврин. — Если Всемирная сеть вдруг исчезнет, на время «застопорится» вся мировая экономика. До аварий на АЭС, может, и не дойдёт (в этой отрасли используются дублирующие системы связи), но техногенные катастрофы с жертвами так или иначе станут возможны. Всё человечество будет переживать социальный и психологический коллапс. Люди не смогут покупать онлайн билеты на поезд или самолёт, оплачивать счета, госуслуги и т. д. В банках, госучреждениях, отделениях связи, на вокзалах вырастут гигантские очереди, перестанут работать банкоматы — покупать товары и услуги придётся только за наличные. Пользователи мобильной связи лишатся множества сервисов, к которым они привыкли. А виртуальное общение? Для огромного количества людей, которые подсели на соцсети и мессенджеры, это будет ломка сродни наркотической.





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