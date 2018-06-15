ЧМ-2018: как экономика влияет на игру сборных

Распечатать



Москва, 15 июня — «Вести.Экономика». Чемпионат мира по футболу в России стартовал. Впереди нас всех ждут захватывающие противостояния сборных команд со всего мира. Как известно, сила сборной зачастую пересекается с экономическим состоянием страны, которую она представляет.

Любопытное исследование на эту тему представили эксперты банка Goldman Sachs.

Для начала стоит отметить, что Россия (и бывший Советский Союз) является единственной европейской страной с населением более 10 млн человек, которая никогда не принимала чемпионат Европы или Кубок мира. С 1994 г. российская сборная отбиралась на 3 из 6 возможных чемпионатов мира, однако из группы ни разу выйти не удалось.

В Goldman Sachs считают, что неудачи в первую очередь связаны с экономикой: чрезмерная роль государства, ограниченная иностранная интеграция и отсутствие конкуренции.

Возможно, именно эти проблемы и привели к тому, что сборная России в рейтинге FIFA скатилась на 66-е место, хотя еще в 2010 г. занимала 13-е.

Как и в Англии, почти все игроки сборной России играют в национальном чемпионате. Однако английская премьер-лига является едва ли не сильнейшим чемпионатом в мире, с самыми высокими зарплатами, но вместе с тем доходы английских клубов также одни из самых высоких.

В России заработные платы также достаточно высокие, чего не скажешь о доходах клубов.

В основном российские клубы получают деньги от спонсоров, которыми выступают по большей части компании сырьевого сектора.

Стоит также отметить, что в Англии наиболее высокая доля иностранных футболистов — 65%, тогда как в России — одна из самых низких: всего 43%. К тому же в нашей стране действует лимит на легионеров, что, по мнению Goldman Sachs и многих футбольных экспертов, мешает развитию уровня футбола.

В GS отмечают, что, как и в экономике, в футболе России очень высока доля государства. Из 36 команд двух ведущих дивизионов 31 находится либо под контролем, либо финансируется местными властями или госкорпорацией.

При этом средняя посещаемость в российской премьер-лиге составляет около 12 тыс. человек, а телевизионные права составляют всего лишь 10% от доходов лиги.

Российская экономика вышла из двухлетней рецессии, вызванной резким падением цен на нефть и введением международных санкций в 2014 г. В совокупности объем производства сократился на 3,7% в период рецессии, и восстановление идет медленными темпами. После роста на 1,5% в 2017 г. объем производства остается ниже докризисного уровня. В Goldman Sachs считают, что рецессия, возможно, была углублена выбором

структурной политики, которая продолжает поддерживать рост ниже 2,5-3%, которые эксперты банка считают вполне достижимым ориентиром.

Аргентина

Аргентина в настоящее время занимает 5-е место в мировом рейтинге ФИФА и снова рассматривается в качестве одного из фаворитов турнира. Учитывая класс лидеров команды, особенно это касается звезды мирового масштаба Леонеля Месси, команда действительно может претендовать на самые высокие места. К тому же Месси не одинок: он получит сильную поддержку других одаренных молодых и возрастных игроков, таких как

Анхель Ди Мария, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Паулу Дибала и Хавьер Маскерано.

Однако Аргентину мы взяли неслучайно: экономика страны испытывает серьезные трудности.

С конца декабря по конец мая аргентинский песо потерял к доллару США около 40%. Страна уже обратилась за помощью к МВФ и, по сути, находится в глубоком кризисе.

Проблем действительно очень и очень много. Кризис сказывается на финансовом состоянии населения, а это в свою очередь подрывает позиции президента страны. Тем не менее, несмотря на все это, шансы на успех на турнире есть, и ничто не может разрядить обстановку в стране так, как возвращение команды, возглавляемой Месси, с кубком чемпионов мира.

Бразилия

Еще одна страна, которая всегда считается одним из претендентов на завоевание Кубка мира, — Бразилия. Команда легко прошла отбор на турнир и занимает 2-е место в мировом рейтинге ФИФА.

Футбол связан с культурой Бразилии и являющийся национальной страстью. Бразилия — самая успешная футбольная команда в истории, завоевывала Кубок мира пять раз. Бразилия также является единственной национальной командой, которая участвовала во всех 21 чемпионатах мира (включая 2018 г.)

Впрочем, как и в случае с Россией и Аргентиной, экономика этой латиноамериканской страны находится не в лучшем состоянии. И хотя сейчас дела обстоят лучше, чем в 2014 г., когда страна сама принимала крупнейший футбольный турнир, уровень безработицы остается двузначным, а темпы роста ВВП — крайне вялыми.

Меры, предпринимаемые властями, неспособны сократить бюджетный дефицит и стабилизировать уровень долга, что ставит под угрозу макроэкономическое восстановление.

Между тем уже 7 октября 2018 г. бразильцы отправятся на всеобщие президентские выборы. По мнению аналитиков Goldman Sachs, некоторые проблемы, которые продолжают ухудшать экономические показатели, являются скорее структурными, чем циклическими (например, низкий уровень

инвестиции, еще более низкие внутренние сбережения и низкая производительность труда).

Германия

Германия отправилась в Россию на финальную часть Кубка мира, выиграв все десять их квалификационных матчей. Германия забила 43 гола,

при этом пропустила только 4. Таким образом, можно сделать вывод, что Германия находится в чемпионской форме и способна повторить триумф четырехлетней давности.

Немецкая экономика также находится в отличной форме. После небольших проблем в начале года, связанных с погодными факторами, вспышкой гриппа и забастовками в металлургическом и государственном секторах, фундаментальная сила экономики Германии снова демонстрирует себя и, по прогнозу GS, по итогам года рост ВВП составит 2,1%. Для развитой европейской экономики это более чем достойный результат.

Напомним, что после провального выступления на мундиале 2006 г. в Германии провели футбольную реформу, изменили систему подготовки и уже в 2014 г. стали чемпионами мира.

Безусловно, вероятность победы сборной Германии в турнире очень высока, однако компьютерные тесты, проведенные Goldman Sachs, указывают на то, что Германия все же проиграет, правда случится это в финале, а соперником станет сборная Бразилии, которая в итоге и станет чемпионом.

Ну а теперь приведем итоги исследования, которые указывают на то, как экономические изменения влияют на футбол.

Означает ли недавний рост глобальных ставок, что команды забьют больше голов в финале Кубка мира?

Любопытно, но если в 1970-1980-х гг., когда ставки по казначейским облигациям США были высоки, команды забивали в финале по 4-5 мячей, то сейчас этот показатель снизился до 1-2 голов.

Учитывая тот факт, что ФРС уже 7 раз повысила ставки, вполне возможно, голов будет больше.

Диверсификация футбола и экономики

Еще одно любопытное наблюдение заключается в том, что более диверсифицированная мировая экономика привносит в большой футбол все больше новых команд. То есть на крупных турнирах появляются команды из регионов, которые ранее не выступали.

Производительность труда и успехи в футболе

Как ни странно, но связь между футболом и производительностью труда в экономике, похоже, есть. Эксперты Goldman Sachs находят положительную корреляцию между объемом производства на одного работника и победами на Кубке мира для соответствующей национальной команды. Явным исключением является Бразилия, где, несмотря на относительно низкий уровень экономической производительности, производительность на чемпионатах мира является самой высокой.





Источник