Членство Украины в НАТО – видео, требования, преимущества » Слово и Дело

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Североатлантический альянс был создан в 1949 году. На сегодняшний день в него входят 30 стран, нападение на любую из которых означает нападение сразу на все. Украина после начала российской агрессии тоже упорно добивается членства. В 2019 году в Конституции был закреплен стратегический курс государства на членство в НАТО и ЕС, эта цель есть также в стратегии внешнеполитической деятельности. Какие преимущества даст вступление в Альянс и какие требования уже выполнены – на видео «Слово и дело».

Чому ми досі не в НАТО?: які вимоги Україні висуває альянс і що вже зробленоСлово і діло

Какие преимущества даст Украине членство в НАТО

Первая и самая очевидная причина для членства в НАТО – защита, причем не только от непосредственного нападения. Кибербезопасность, защита от информационных атак, совместные разведывательные данные, предотвращение конфликтов – это все тоже входит в деятельность Альянса.

Эксперты уверены, что масштабы киберугроз только будут увеличиваться, в то время как Украина еще слишком уязвима для них. В 2014 году страны-члены НАТО определили киберзащиту как одну из основных составляющих коллективной обороны. А в 2016 году киберпространство обозначили как одну из сфер, в которых проводят военные операции.

Еще одно преимущество членства в НАТО – технологии. Страны-члены Альянса не только могут экспортировать современную технику, но и модернизировать ее. Также НАТО работает в сфере кооперативных научных исследований и обмена технической информацией среди государств-членов и партнеров – это вооружение, разведка, системы выявления, логистика, нейросети, кибербезопасность и так далее.

Для Украины, которая технологически отстает по многим направлениям, натовские технологии просто жизненно необходимы.

Неочевидным преимуществом вступления в НАТО является экономика. Например, для Польши, Венгрии и Чехии приток иностранных инвестиций после сообщения о вступлении вырос в 3,5 раза, для Болгарии – в 2 раза, для Румынии – на 141%.

Почему Украина все еще не в НАТО: основные причины

До российской агрессии Украина практически не прилагала усилий для проведения реформ по стандартам НАТО. В то же время список условий для партнерства длинный. Требования призваны укрепить армию, экономику, демократические институты и гарантировать энергетическую безопасность.

В военной отрасли Украина выполнила почти все требования НАТО. В частности, была увеличена численность ВСУ и расходы на оборону. В самой армии изменили почти все – от строевой подготовки и обращения со стрелковым оружием до управления подразделениями и анализом разведывательных данных. Кроме того, в эксплуатацию ввели модернизированную и новую технику.

При этом Украина принимала участие во всех миротворческих миссиях под управлением НАТО, а ВСУ регулярно тренируются на военных учениях Альянса.

Несмотря на успехи Украины в реформировании армии, не во всех сферах есть такой прогресс. Проблемы в судебной ветви власти, незащищенность инвесторов и коррупция – вот основные преграды на пути Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине для реализации предлагали антикоррупционные реформы. Хотя их начали выполнять, членство в НАТО требует большего. Борьбу с коррупцией как критерий вступления в Альянс называл также президент США Джо Байден.

Еще одна недоработка Украины – все еще не принят закон о государственной тайне, который НАТО требовало принять еще в 2020 году.

Некоторые эксперты сейчас озабочены также риторикой Украины о развороте на Восток. Ведь в НАТО все чаще говорят о том, что Китай является угрозой безопасности и на его нарастающую мощь нужно ответить.

Есть мнение, что оккупация Крыма и части Донбасса может стать преградой для членства Украины в НАТО. Но территориальные претензии и споры есть и у государств-членов Североатлантического альянса, подробнее об этом – на инфографике.

Решение о принятии нового государства в НАТО принимается коллективно, Украине нужно будет убедить все 30 членов Альянса в том, что мы достойны быть их союзниками.

Напомним, «Слово и дело» проанализировало, как Владимир Зеленский выполняет обещание «решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на всеукраинском референдуме».

В каких странах проводили референдум о членстве в НАТО – на инфографике.

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