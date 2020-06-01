Читинский нархоз начнёт принимать документы на поступление с 20 июня

Приёмная комиссия Читинского института Байкальского государственного университета (ЧИ БГУ), также известного как нархоз, с 20 июня начинает приём документов на программы высшего и среднего профессионального образования в режиме онлайн, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 июня представитель вуза.

Подать заявление о приёме с приложением необходимых документов можно будет только в электронной форме на сайте приёмной комиссии abit.bgu-chita.ru и на сайте ЧИ БГУ bgu-chita.ru.

В 2020 году доступны следующие профили высшего образования (бакалавриат): «Юриспруденция», «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Управление бизнесом», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Маркетинг, продажи и логистика», «Информационные системы и технологии в управлении» (24 бюджетных места).

В ЧИ БГУ можно получить и среднее профессиональное образование по следующим специальностям: «Право и организация социального обеспечения», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Коммерция», «Банковское дело», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Подробнее – по телефонам приёмной комиссии: 8 (3022) 32-34-21, 8-914-803-12-85; электронная почта: [email protected]





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