Число зараженных коронавирусом в США превысило миллион



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За сутки в США зафиксировано почти 12 тыс. инфицирований коронавирусом

Фото: Flickr/The National Guard

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 23:10 28 апреля коронавирус в США подтвердили у 1004908 человек. За сутки зафиксировано почти 12 тыс. инфицирований.

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк — 300 тыс. человек. Еще почти 114 тыс. пациентов с Covid-19 в Нью-Джерси. На третьем месте штат Массачусетс. Там подтверждено 56,5 тыс. случаев коронавируса.

США находятся на первом месте в мире по числу смертельных исходов вследствие осложнений, вызванных Covid-19 — там погибло 57,8 тыс. человек. Почти половина смертей зарегистрирована в штате Нью-Йорк. Еще около 140 тыс. граждан излечились от инфекции.

Хроника событий

В декабре 2019 года в Китае зарегистрирована вспышка пневмонии — её причиной стал неизвестный ранее вид коронавируса. Первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в Ухане. Вирус начал распространяться на Гонконг, Южную Корею, Японию, Таиланд.

22 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый вирус пока не привел к глобальной чрезвычайной ситуации. Тем временем Лондонский аэропорт Хитроу заявил о создании специальных зон для пассажиров, прибывающих из регионов, пострадавших от нового вируса.

24 января из-за нового вируса в Китае уже «закрыты» 13 городов. К вечеру стало известно, что 36 пациентов с новым коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

28 января число погибших из-за нового коронавируса достигло 106, инфицированных — 2800. 15-миллионный китайский город Тяньцзинь частично ввел военное положение. А компания Xiaomi из-за нового вируса временно закрыла магазины в Китае.

30 января количество жертв от нового вируса достигло 170, а компания Ikea закрыла все свои магазины в Китае. Также стало известно о первых заражениях в Индии и на Филиппинах. Тем временем основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового коронавируса.

3 февраля количество жертв достигло 350. Тем временем стало известно, что Китай за восемь дней построил новую больницу для инфицированных коронавирусом. «Укрпошта» предупредила о задержках отправлений в Китай.

9 февраля коронавирусом 2019-nCoV заразился первый украинец, пребывающий на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Украинский Минздрав анонсировал эвакуацию украинцев из Хубэя чартерным рейсом.

12 февраля количество жертв вируса достигло 1116 человек. Формула-1 отложила гран-при Китая из-за коронавируса.

17 февраля в мире зарегистрировано 1775 летальных случаев, 71 710 инфицирований и более 11 тыс. выздоровлений. Минздрав Украины анонсировал эвакуацию из Уханя 49 украинцев.

21 февраля Зеленский позвонил украинке, которая не смогла вылететь из Китая из-за невозможности забрать с собой собаку. Тем временем полиция отпустила 23 из 24 задержанных в Новых Санжарах.

24 февраля социологи обнародовали результаты опроса, согласно которому 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения в их регионе эвакуированных из Китая. Тем временем в Китае заявили о создании вакцины против коронавируса 2019-nCoV.

26 февраля стало известно, что 48 человек, эвакуированных в Украину, не инфицированы коронавирусом.

27 февраля стало известно о первом случае инфицирования коронавирусом в Грузии. В связи с распространением вируса Грузия частично закрыла границу с Азербайджаном.

28 февраля сообщалось, что мировая экономика из-за коронавируса потеряла уже $5 триллионов.

В начале марта количество жертв коронавируса превысило 3 тысячи. ВОЗ назвала измерения температуры на границе неэффективными.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Эксперты заявили о возможном дефиците чеснока в Украине. Всемирный банк заявил о выделении на борьбу с коронавирусом $12 млрд.

С 5 марта в Италии из-за коронавируса закрыли школы и университеты. Секретарь СНБО Украины заявил, что эпидемия коронавируса произошла, скорее всего, из-за утечки из закрытой лаборатории в Ухане. А МВФ выделил странам, пострадавшим от коронавируса, $50 млрд.

6 марта нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, контактировавший с больным коронавирусом, самоизолировался.

11 марта мэр Киева заявил, что в связи с эпидемией коронавируса в столице с 12 марта закрываются школы, детсады и кинотеатры. Позже в этот же день Кабмин ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса. А ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

С 17 марта в Киеве закрываются торговые центры, рестораны, кафе, спортзалы, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ночные клубы и т.п. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки. Руководителей компаний просят перевести сотрудников на удаленную работу. МАУ отменяет международные авиарейсы. В Украине уже зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом и два — с летальным исходом.

С 18 марта в Украине вводится запрет на пассажирские перевозки между городами, а также метро и другой общественный транспорт с количеством пассажиров более 20 человек, закрываются заведения общественного питания. У одного из депутатов Верховной Рады обнаружен коронавирус. Киевская область вводит режим чрезвычайной ситуации.

19 марта Италия обошла Китай по количеству умерших от коронавируса. Вселенский патриарх приказал прекратить все службы до конца марта.

С 23 марта в Киеве пользоваться общественным транспортом можно только в маске и с пропуском, министр здравоохранения Украины просит парламент ввести чрезвычайное положение в стране.

24 марта Pornhub сделал бесплатным премиум-доступ, чтобы люди во время карантина меньше выходили на улицу. Бразилия переобустраивает стадион на госпиталь для заболевших Covid-19.

25 марта в Украине введен режим чрезвычайной ситуации. Испания выходит на второе место после Италии по количеству смертей от коронавируса.

26 марта украинский Минздрав создал штаб по противодействию коронавирусу. Количество зараженных в мире превысило 500 тыс. людей. Зеленский анонсировал полное закрытие границы Украины с 28 марта.

27 марта премьер-министр Великобритании сообщил, что заразился коронавирусом, также стало известно о заражении начальника полиции Киева.

31 марта МВД Украины сообщило об открытии 33 уголовных дел за нарушение карантина.

3 апреля число зараженных коронавирусом в Украине приблизилось к 1000, а в мире – превысило 1 миллион.

4 апреля Кабмин объяснил украинцам «жесткие» правила карантина. 20 украинских медиков прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

8 апреля Украина отправила в Италию 5 тонн антисептика.

9 апреля главный санитарный врач Украины прилетел в Николаевскую область разбираться, почему там до сих пор «нет» коронавируса.

10 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 2 тыс., в мире — 1,6 млн.

11 апреля в Николаевской области зарегистрированы первые случаи коронавируса.

13 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 3 тыс., в мире — 1,8 млн.

16 апреля число случаев Covid-19 в Украине превысило 4 тысячи, тем временем в мире данный показатель уже превышает 2 миллиона.

17 апреля зафиксировано рекордное падение ВВП Китая.

22 апреля в Украине продлен карантин до 11 мая.





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