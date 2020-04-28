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Число зараженных коронавирусом в США превысило миллион

Мировая экономика 28 Апр 2020
Число зараженных коронавирусом в США превысило миллион
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За сутки в США зафиксировано почти 12 тыс. инфицирований коронавирусом - Число зараженных коронавирусом в США превысило миллион

За сутки в США зафиксировано почти 12 тыс. инфицирований коронавирусом

Фото: Flickr/The National Guard

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 23:10 28 апреля коронавирус в США подтвердили у 1004908 человек. За сутки зафиксировано почти 12 тыс. инфицирований.

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк — 300 тыс. человек. Еще почти 114 тыс. пациентов с Covid-19 в Нью-Джерси. На третьем месте штат Массачусетс. Там подтверждено 56,5 тыс. случаев коронавируса.

США находятся на первом месте в мире по числу смертельных исходов вследствие осложнений, вызванных Covid-19 — там погибло 57,8 тыс. человек. Почти половина смертей зарегистрирована в штате Нью-Йорк. Еще около 140 тыс. граждан излечились от инфекции.

Хроника событий

  • В декабре 2019 года в Китае зарегистрирована вспышка пневмонии — её причиной стал неизвестный ранее вид коронавируса. Первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в Ухане. Вирус начал распространяться на Гонконг, Южную Корею, Японию, Таиланд.

  • 22 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый вирус пока не привел к глобальной чрезвычайной ситуации. Тем временем Лондонский аэропорт Хитроу заявил о создании специальных зон для пассажиров, прибывающих из регионов, пострадавших от нового вируса.

  • 24 января из-за нового вируса в Китае уже «закрыты» 13 городов. К вечеру стало известно, что 36 пациентов с новым коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

  • 28 января число погибших из-за нового коронавируса достигло 106, инфицированных — 2800. 15-миллионный китайский город Тяньцзинь частично ввел военное положение. А компания Xiaomi из-за нового вируса временно закрыла магазины в Китае.

  • 30 января количество жертв от нового вируса достигло 170, а компания Ikea закрыла все свои магазины в Китае. Также стало известно о первых заражениях в Индии и на Филиппинах. Тем временем основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового коронавируса.

  • 3 февраля количество жертв достигло 350. Тем временем стало известно, что Китай за восемь дней построил новую больницу для инфицированных коронавирусом. «Укрпошта» предупредила о задержках отправлений в Китай.

  • 9 февраля коронавирусом 2019-nCoV заразился первый украинец, пребывающий на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Украинский Минздрав анонсировал эвакуацию украинцев из Хубэя чартерным рейсом.

  • 12 февраля количество жертв вируса достигло 1116 человек. Формула-1 отложила гран-при Китая из-за коронавируса.

  • 17 февраля в мире зарегистрировано 1775 летальных случаев, 71 710 инфицирований и более 11 тыс. выздоровлений. Минздрав Украины анонсировал эвакуацию из Уханя 49 украинцев.

  • 21 февраля Зеленский позвонил украинке, которая не смогла вылететь из Китая из-за невозможности забрать с собой собаку. Тем временем полиция отпустила 23 из 24 задержанных в Новых Санжарах.

  • 24 февраля социологи обнародовали результаты опроса, согласно которому 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения в их регионе эвакуированных из Китая. Тем временем в Китае заявили о создании вакцины против коронавируса 2019-nCoV.

  • 26 февраля стало известно, что 48 человек, эвакуированных в Украину, не инфицированы коронавирусом.

  • 27 февраля стало известно о первом случае инфицирования коронавирусом в Грузии. В связи с распространением вируса Грузия частично закрыла границу с Азербайджаном.

  • В начале марта количество жертв коронавируса превысило 3 тысячи. ВОЗ назвала измерения температуры на границе неэффективными.

  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Эксперты заявили о возможном дефиците чеснока в Украине. Всемирный банк заявил о выделении на борьбу с коронавирусом $12 млрд.

  • С 5 марта в Италии из-за коронавируса закрыли школы и университеты. Секретарь СНБО Украины заявил, что эпидемия коронавируса произошла, скорее всего, из-за утечки из закрытой лаборатории в Ухане. А МВФ выделил странам, пострадавшим от коронавируса, $50 млрд.

  • 6 марта нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, контактировавший с больным коронавирусом, самоизолировался.

  • 11 марта мэр Киева заявил, что в связи с эпидемией коронавируса в столице с 12 марта закрываются школы, детсады и кинотеатры. Позже в этот же день Кабмин ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса. А ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

  • С 17 марта в Киеве закрываются торговые центры, рестораны, кафе, спортзалы, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ночные клубы и т.п. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки. Руководителей компаний просят перевести сотрудников на удаленную работу. МАУ отменяет международные авиарейсы. В Украине уже зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом и два — с летальным исходом.

  • С 18 марта в Украине вводится запрет на пассажирские перевозки между городами, а также метро и другой общественный транспорт с количеством пассажиров более 20 человек, закрываются заведения общественного питания. У одного из депутатов Верховной Рады обнаружен коронавирус. Киевская область вводит режим чрезвычайной ситуации.

  • 19 марта Италия обошла Китай по количеству умерших от коронавируса. Вселенский патриарх приказал прекратить все службы до конца марта.

  • С 23 марта в Киеве пользоваться общественным транспортом можно только в маске и с пропуском, министр здравоохранения Украины просит парламент ввести чрезвычайное положение в стране.

  • 24 марта Pornhub сделал бесплатным премиум-доступ, чтобы люди во время карантина меньше выходили на улицу. Бразилия переобустраивает стадион на госпиталь для заболевших Covid-19.

  • 25 марта в Украине введен режим чрезвычайной ситуации. Испания выходит на второе место после Италии по количеству смертей от коронавируса.

  • 26 марта украинский Минздрав создал штаб по противодействию коронавирусу. Количество зараженных в мире превысило 500 тыс. людей. Зеленский анонсировал полное закрытие границы Украины с 28 марта.

  • 27 марта премьер-министр Великобритании сообщил, что заразился коронавирусом, также стало известно о заражении начальника полиции Киева.

  • 31 марта МВД Украины сообщило об открытии 33 уголовных дел за нарушение карантина.

  • 3 апреля число зараженных коронавирусом в Украине приблизилось к 1000, а в мире – превысило 1 миллион.

  • 4 апреля Кабмин объяснил украинцам «жесткие» правила карантина. 20 украинских медиков прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

  • 8 апреля Украина отправила в Италию 5 тонн антисептика.

  • 9 апреля главный санитарный врач Украины прилетел в Николаевскую область разбираться, почему там до сих пор «нет» коронавируса.

  • 10 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 2 тыс., в мире — 1,6 млн.

  • 11 апреля в Николаевской области зарегистрированы первые случаи коронавируса.

  • 13 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 3 тыс., в мире — 1,8 млн.

  • 16 апреля число случаев Covid-19 в Украине превысило 4 тысячи, тем временем в мире данный показатель уже превышает 2 миллиона.

  • 17 апреля зафиксировано рекордное падение ВВП Китая.

  • 22 апреля в Украине продлен карантин до 11 мая.



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