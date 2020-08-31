Чиновники уверены, что рост экономики восстановится сам по себе

Между тем розничная торговля в регионах сократилась на десятки процентов







Продовольственные магазины не обеспечили рост розничной торговли. Фото PhotoXPress.ru



По итогам семи месяцев оборот розничной торговли снизился на 5,8%. Обороты розницы провалились в 78 субъектах РФ, причем некоторые показали двузначные темпы падения. И все же чиновники считают, что российская экономика чувствует себя хорошо, а потому восстанавливаться должна самостоятельно.



Помощник президента России Максим Орешкин уверен, что восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить само по себе. Самостоятельное восстановление экономики, по версии чиновника, выглядит так: сначала восстанавливается занятость и только после этого – спрос. При этом не очень понятно, на каком основании следует ждать внезапного роста занятости в стагнирующей экономике.



Самостоятельное восстановление экономики ставит точку в дискуссии о необходимости дополнительных государственных мер поддержки. По словам Орешкина, сейчас важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса. «Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе – уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те… которые соответствуют изменившейся структуре экономики», – пояснил помощник президента. Он также отметил, что восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. «Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности», – уверен Орешкин. По его мнению, сентябрь–ноябрь станут ключевыми месяцами, которые «перезапустят восстановление экономики и рынок труда».



Очевидно, наиболее «эффективными», как всегда, окажутся государственные компании и крупный бизнес.



В то же время экономический кризис больно ударил по российским предпринимателям, сообщают эксперты аналитического центра НАФИ на основе результатов опроса российского бизнеса. Так, большинство опрошенных ими предпринимателей (почти 80%) сообщили о снижении спроса на свои товары или услуги в период пандемии. При этом чаще всего (88%) о снижении спроса говорили бизнесмены, работающие в сфере торговли. Причем более половины опрошенных (54%) считают, что восстановление спроса займет год или более. Каждый пятый полагает, что спрос восстановится не раньше, чем через полгода, следует из результатов опроса.



Действительно, ситуацию в розничной торговле сегодня сложно назвать благоприятной. Так, по итогам июля оборот розничной торговли в России снизился на 2,6% по сравнению с показателем за июль 2019 года, до 2,8 трлн руб. Оборот розничной торговли продовольственными товарами в июле сократился на 2,2% в годовом выражении, до 1,3 трлн руб. Оборот непродовольственной розницы в июле сократился на 2,7% по сравнению с прошлогодним показателем (до 1,4 трлн) после падения на 11,3% в июне. При этом доля пищевых продуктов в структуре оборота розничной торговли в июле оставалась выше, чем годом ранее: 48,1% против 47,7%. Удельный вес непродовольственных товаров снизился до 51,9% с 52,3%. В целом по итогам семи месяцев этого года розница провалилась на 5,8%, до 18 трлн руб. В свою очередь, оборот продовольственной розницы снизился на 1,9% (до 9,1 трлн руб.), непродовольственной – на 9,4% (до 8,9 трлн).



В региональном разрезе падение розницы продемонстрировали практически все регионы РФ, следует из расчетов РИА Новости. Согласно их данным, оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, тогда как вырос только в 6.



К таким регионам-лидерам можно отнести Томскую, Ленинградскую, Тверскую, Рязанскую, Сахалинскую области и Чукотский автономный округ. При этом подчеркивается, что в этих регионах, за исключением Чукотского автономного округа, в течение всех месяцев второго квартала 2020 года розничный товарооборот падал, однако снижение во втором квартале было менее значительным, чем рост в первом квартале. «Чукотский же автономный округ стал единственным регионом РФ, в котором на протяжении всех первых шести месяцев 2020 года розничный товарооборот увеличивался», – сообщают исследователи.



Сами регионы-лидеры рост товарооборота ставят себе в заслугу. «При принятии в (Чукотском автономном. – «НГ») округе ограничительных мер к объектам розничной торговли предъявлялись требования исключительно о соблюдении санитарных норм и требований. Ограничения на работу предприятий розничной торговли не вводились. Из 441 объекта розничной торговли ни один не был закрыт, 13 торговых объектов сократили график работы на два часа», – цитируют РИА Новости местных чиновников.



Еще один регион – Челябинская область – показал нулевую динамику по итогам полугодия.



В то же время в некоторых субъектах РФ наблюдался существенный спад розничного товарооборота. Так, на 10 и более процентов розничный товарооборот снизился в 13 регионах, из которых наиболее существенный спад зафиксирован в Республике Саха (Якутия) – 15,8%, в Карачаево-Черкесской Республике –14,7%, в Республике Дагестан –14,4%, в Кабардино-Балкарской Республике –14,0%, сообщают РИА Новости. Исследователи подчеркивают: в большинстве регионов с наиболее существенным спадом розничного товарооборота его объем находится на низком уровне. «В 13 регионах, где спад составил 10 и более процентов, оборот розничной торговли на одного жителя ниже общероссийского уровня и только в четырех из них его доля в общероссийском объеме превышает 1%», – следует из обзора.



Безусловным лидером по розничному товарообороту является Москва, на долю которой приходится 15% общероссийского объема. Второе место по этому показателю занимает Московская область – на ее долю по итогам первого полугодия 2020 года приходится 7,8% общероссийского объема. Кроме Москвы и Московской области в группу лидеров по объему оборота розничной торговли входят Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. В сумме на пять лидеров приходится почти четверть общероссийского оборота розничной торговли.



Москва лидирует и по обороту розничной торговли на душу населения – почти 180 тыс. руб. в первом полугодии 2020 года, следует из отчета. Немногим менее этот показатель в Сахалинской области (164,7 тыс. руб.) и в Московской области (154,2 тыс. руб.). Как отмечают эксперты, в лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения. «Помимо вышеперечисленных – это ЯНАО, Тюменская область, Свердловская область, ХМАО, Санкт-Петербург, Мурманская область. В этих регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тыс. руб.», – сообщает РИА Новости.



В свою очередь, в регионах с низкими доходами покупательская активность населения невысокая. Это касается почти всех республик Северного Кавказа, а также Республики Алтай и Республики Тыва. «Здесь оборот розничной торговли на душу населения составляет 30–70 тыс. руб., то есть в разы меньше, чем в Москве. В Республике Ингушетия он составляет немногим более 25 тыс. руб.», – указывают исследователи, полагая, что столь низкие показатели связаны с невысокой степенью урбанизации, а также с меньшей зависимостью этих регионов от покупной продовольственной продукции.



Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что во второй половине 2020-го динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее по итогам года ожидается спад оборота розничной торговли на 2,3% вследствие глубокого падения во втором квартале. При этом количество регионов с положительной динамикой торговли будет выше, чем по итогам полугодия, но в ряде регионов спад торговли по итогам года может составить около 10%, резюмируют они.



По итогам года падение оборота розничной торговли в России составит 5%, следовало из консенсус-прогноза Интерфакса. Заметим, оценки независимых экспертов пока что куда оптимистичней правительственных. К примеру, в Минэкономразвития теперь ожидают, что по итогам этого года российская розница сократится на 6,6%. Ранее ведомство Максима Решетникова ожидало падение на 5,2%. Заметим, если ожидания по рознице министерство ухудшило, то по ряду других показателей, наоборот, улучшило. Так, Минэкономразвития смягчило прогноз о сокращении российской экономики в 2020 году с 4,8% в июньской версии до 3,9% в новой.



Розничная торговля, как и другие отрасли экономики, в этом году оказалась в довольно сложной ситуации, подчеркивают эксперты «НГ». «Прогнозы в сфере розничной торговли в России показывают, что рынок по итогам 2020 года может потерять почти 670 млрд руб. Оборот рынка розничной торговли может снизиться на 0,7–2% и составить 32,9–33,3 трлн руб. Причины – пандемия, которая не только вызвала остановку деятельности многих предприятий во время карантина, но и снижение покупательской способности», – рассказывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.



Учитывая, что в течение двух месяцев в большинстве субъектов РФ торговые и дилерские центры, рынки, а также отдельно стоящие магазины, не занятые в сфере торговли продовольствием, зоотоварами и лекарствами, были попросту закрыты, то падение оборотов произошло бы в любом случае, вне зависимости от изменения реальных располагаемых доходов населения, замечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он напоминает, что даже в продуктовой рознице по итогам полугодия оборот упал почти на 2%. «Интересно, что даже при закрытых торговых центрах в первом полугодии доля продовольствия в структуре оборота розницы выросла с 48,4% в первом полугодии 2019 года до 54,2%. Значит, вопреки распространенному мнению россияне в период пандемии не объедались дома, а стремились сокращать расходы в том числе и на продовольствие», – рассуждает он. По мнению эксперта, с учетом падения доходов населения следует ждать дальнейшего падения оборотов розницы.



При этом даже скромный рост отдельных субъектов РФ вызывает сомнения у экспертов. «Как смогли расти обозначенные шесть регионов, за счет чего? И это не Москва, заметьте, с ее финансовыми возможностями, а Ленинградская область и более «депрессивные» Рязанская и Тверская? И там, и там останавливали торговлю и производство», – замечает профессор Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслав Чеглов. По его мнению, причина проста: «Мне кажется, причина в том, что каждый регион считал, скажем мягко, по-особенному. Оптимизм – отличная вещь, особенно когда от тебя его ждут».



Розничная торговля – одно из направлений, которое в наибольшей степени пострадало от пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений, замечает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. «Но резко упавшие доходы россиян не позволяют российской розничной торговле быстро восстановиться. Большинство отечественных домохозяйств испытывают потребность в деньгах на повседневные нужды. Не благоволит возвращению объемов розничных продаж на былые уровни и постепенный переход россиян от модели потребления к модели накопления. Случившийся кризис изрядно напугал наших сограждан, показав, что запасов на «черный день» у большинства попросту нет. А опасения «второй волны» коронавируса или ухудшения ситуации на рынке труда провоцируют россиян постепенно откладывать денежные средства для формирования «подушки безопасности», на всякий случай. Причем, как показывают опросы, большинство готовы делать это даже в ущерб потреблению», — говорит он.



Говоря о дальнейшем развитии оборота розничной торговли, следует отметить, что мы можем говорить о его стабилизации, или, по крайней мере, снижении темпов падения, не исключает и.о. завкафедрой маркетинга и рекламы РАНХиГС Юлия Сяглова.



Помимо прямых потерь, которые ритейл понес за время ограничительных мер, включая и расходы на меры безопасности, и создание запасов продовольствия, и перестройку работы, и многие другие, сейчас мы начинаем ощущать отложенные негативные эффекты от ограничительных мер, введенных в конце марта, рассказывают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «В период самоизоляции падение товарооборота в непродовольственный рознице по стране, например, достигало 36%. Трафик в магазинах, в продовольственном и непродовольственном ритейле, падал до 90% от докризисного.



После снятия режима самоизоляции и открытия торговых центров наблюдался подъем продаж, связанных с отложенным спросом. Сейчас продажи выровнялись, вышли на докризисный уровень», — отмечают в ассоциации.



Тем не менее, продолжают в АКОРТ, в условиях, когда по итогам первого полугодия реальные доходы населения сократились за на 3,7%, сохраняется тренд на экономию. «Трудно спрогнозировать результаты по году, но если не будет дополнительных кризисных явлений, например, закрытий связанных со второй волной коронавируса, по итогам года мы ожидаем падение по розничному товарообороту в пределах 4% от уровня прошлого года. Но это позитивный прогноз», — подчеркивают в организации.



Сейчас ситуация в розничной торговле постепенно улучшается, сообщает замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. «Продажи растут и уже практически восстановились до прошлогоднего уровня. В июле оборот розничной торговли в России был всего лишь на 2,9% меньше июля 2019 года. При этом падение по продовольственным товарам составило -2,2%, -2,7% — по непродовольственным», — сообщает он. По словам чиновника, высокому спросу на товары в России способствует ряд факторов. «Это и произведенные правительством страны «антикризисные» выплаты людям; и отложенный спрос на товары; и перераспределение доходов внутри домохозяйств (например, использование денежных средств, ранее отложенных на отпуск, на более актуальную в сложившейся ситуации покупку продуктов питания, одежды, техники и др.)», — перечисляет он.





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