Чиновник, который незаконно продавал земли «Меотиды», подался в бега

Досудебным расследованием установлено, что в 2009 году чиновник Мангушской районной администрации совершил должностное преступление. Он незаконно согласовал проекты землеустройства по выделению двух земельных участков на территории национального природного парка «Меотида». Теперь его будут судить.

Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Действия чиновника привели к тому, что землю передали в частную собственность. Государству был нанесен ущерб на сумму 440 тыс. гривен.

Ныне бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), однако скрывается от следствия. Поэтому его будут судить заочно.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.

Читайте по теме: Под Мариуполем будут судить чиновника, который отдал земельный участок в заповедной зоне