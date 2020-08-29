Четыре идеи, как сэкономить на маркетинге и не потерять клиентов

Первая половина 2020 года оказалась непростой для многих компаний. Эксперты считают, что потребуется не менее двух лет, чтобы мировая экономика восстановилась до уровня, предшествовавшего пандемии. Задача бизнеса в этих условиях — остаться на виду у аудитории и завоевать новых клиентов даже с ограниченными бюджетами. Идеями, как оптимизировать маркетинговый бюджет без потери качества и эффективности кампаний, поделилась команда Depositphotos.

1. Автоматизация производства вижуалов

Как правило, производство рекламных материалов — наиболее серьезная статья маркетингового бюджета. Найм профессиональных фотографов, ретушеров, дизайнеров и иллюстраторов, поиск моделей и аренда студийного оборудования, привлечение студии для подготовки рекламных роликов, — все это, в лучшем случае, составляет 40% от бюджета кампании.

Инвестиции в программные решения помогут вам отказаться от части продакшн-команды. К примеру, использование фотографии, иллюстрации или векторного изображения из библиотеки Depositphotos может обойтись в 1$. Соответствующие фильтры и AI-сортировка еще больше упрощают задачу поиска нужного контента.

Оптимизировать продакшн можно за счет использования графических drag-and-drop редакторов с набором шаблонов для разных рекламных материалов: Crello, Canva, Pixlr и другие.

2. Локальный брендинг и точечный маркетинг

Интенсивная миграция брендов в онлайн в 2020 не привела к тому, что все они вышли на мировой рынок. Во-первых, «маркетинговая» цена выхода на мировую сцену высока, а в период рецессии так и вовсе критичная для среднего бизнеса. Во-вторых, не каждая компания готова к обработке заказов из-за рубежа и конкуренции с брендами в других регионах.

Если вы уже переориентировали ваши коммуникации на онлайн-пользователей, вторая половина 2020 года — это время усилить онлайн-позиции бренда в вашем регионе. Как это сделать? В первую очередь, за счет SEO. Нанесите офис вашей компании на карту или обновите данные о нем, добавьте ссылки на ваши аккаунты и сайт, а также несколько комментариев к локации. Вы также можете обновить семантическое ядро посадочных страниц с учетом локальных трендов и повысить позиции выдачи.

Еще приемы локального маркетинга — работа с местными лидерами мнений, участие (в качестве спонсора или спикера) в местных мероприятиях и запуск рекламы в социальных сетях только для жителей вашего региона.

Кейс Rooter

Что касается «локального брендинга» — речь о более масштабных трансформациях маркетинг-стратегии, которые не являются затратными в отношении бюджета. Досконально изучите местную аудиторию. Определите, какие черты присущи именно ей, и внесите соответствующие изменения в айдентику и корпоративный нарратив.

Пример блестящей локализации брендинга — индийский спортивный стартап Rooter, вошедший в список проектов, «взлетевших» во время рецессии. Секрет компании заключался в том, что для продвижения спортивной платформы был использован локальный user-generated content (UGC), со всеми его щемящими душу инсайтами.

3. Социальные сети «на взлете» и фокус на стратегическом канале общения

Присутствие в наиболее популярных социальных сетях этого года, таких как Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube и Pinterest, необходимо для того, чтобы вас легко находили клиенты. Однако платное продвижение на них, так же как и контент-маркетинг, может обойтись в значительную сумму.

На это есть причины: вы с трудом найдете компанию, которая не общается с пользователями с их помощью. Это означает высокую конкуренцию за внимание пользователя и, соответственно, высокие цены на размещение рекламы и определенные требования к качеству контента.

Если ваш бюджет не позволяет содержать штат сотрудников, которые могли бы генерировать контент, изучать аналитику и запускать рекламные кампании на основных топ-платформах, существует, как минимум, два бюджетных пути.

Первый заключается в том, чтобы выбрать стратегически важную платформу и сосредоточить все ваши ресурсы на коммуникацию с целевой аудиторией именно там. К примеру, здесь мы рассказываем, как начать работать с TikTok.

Второй вариант — выбрать несколько социальных сетей, которые только набирают популярность и избежать конкуренции с брендами, которые еще не успели ее освоить.

Практический совет

Важно ответить на вопрос, какой социальной сетью пользуется большинство ваших стратегических клиентов (помните: чаще всего, лишь 20% покупателей приносят компаниям 80% прибыли), и на основе этих данных выбрать главную платформу.

Если вы не готовы к отказу от нескольких перспективных сетей в пользу одной, сведите задачи по присутствию на них к необходимому минимуму и обратите внимание на нишевые платформы, чья аудитория значительно выросла за этот год. В 2020 это Reddit (1,3 миллиарда посетителей в месяц), Telegram, Nextdoor, DeviantArt, Quora, Flixster, Goodreads, Yelp, Funny or Die, и, конечно же, TikTok.

Пример для вдохновения — аккаунт горячих предложений Urlaubstracker и American English в Telegram, а также Hotel Indigo на платформе Nextdoor.

4. Искренний нетворкинг во всех его проявлениях

Если у вас нет возможности инвестировать в масштабные рекламные кампании — уделите время работе с существующей аудиторией. Такой подход, как правило, требует значительно меньших вложений.

Ваша ближайшая задача может звучать так: превратить лояльных клиентов в амбассадоров бренда (за счет UGC), или превратить тех, кто пользовался вашими товарами лишь раз или только слышал о вашем бренде, в тех, кто вам доверяет и готов делиться информацией о бренде. Каждый из ваших клиентов это, как минимум, микроинфлюэсер.

Как заставить клиентов говорить о вас? В первую очередь, вы должны стать их друзьями, теми, за кого они могут поручиться. Для этого ищите возможности для встреч с вашей текущей аудиторией онлайн и оффлайн. Взаимодействуйте с ними в социальных сетях, организовывайте community-building события и позиционируйте себя как их бескорыстного друга.

Кейс Coors Light

Производители пива Coors Light провели две успешные кампании в период пандемии, направленные на повышение лояльности к бренду и вирусное распространение информации о нем. В частности, первая заключалась в запуске сервиса бесплатного Clone Machine, который записывал 30-секундное закольцованное видео, на котором вы заинтересовано слушаете спикеров онлайн-митинга. Видео можно было интегрировать в видеоконференцию, чтобы иметь возможность отлучиться за банкой пива Clone Machine.

Вторая кампания #CouldUseABeer была спровоцированна вирусным событием в сети: 93-летняя женщина опубликовала фото, на котором она выглядывает в окно с пустой банкой Coors Light и табличкой с просьбой принести ей еще пива. Компания моментально откликнулась на просьбу и сделала репост записи в Twitter с соответствующим комментарием.

Позже команда запустила кампанию #CouldUseABeer, в рамках которой подарила полмиллиона банок тем, кто использовал этот хештег. Несмотря на то, что акция давно закончилась, пользователи Twitter продолжают его использовать.

Выводы

У вас есть возможность убедиться, что переход в онлайн — не обязательно выход на мировой рынок со всеми вытекающими затратами, а ведение социальных сетей не всегда требует привлечения дизайнера и фотографа.

Стоковые библиотеки, инструменты создания вижуалов на основе шаблонов, облачные сервисы для совместной работы, исчерпывающая аналитика платформ для запуска email-кампаний и рекламы в социальных сетях — все это способно оптимизировать работу маркетинг-команды.

Больше о переменах, к которым бизнесу нужно адаптироваться уже сегодня, читайте в предыдущей статье от Depositphotos.





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