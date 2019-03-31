Четверть населения Земли затоваривается через Глобальную сеть / Экономика — Независимая газета

Статистика разглядела россиян в Интернете, но пропустила торговлю на 1 триллион рублей







Российские таможенники и почтальоны обрабатывают все больше и больше интернет-покупок. Фото агентства «Москва»



Объем рынка электронной коммерции вырос в 2017 году на 13%, и его оборот составил 29 трлн долл., сообщили в пятницу эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). По их сведениям, на 12% увеличилось и число онлайн-покупателей, которых стало уже 1,3 млрд человек. Получается, что более четверти взрослого населения планеты делает покупки в Сети.



В предыдущих сообщениях об электронной торговле эксперты UNCTAD поясняли, что в общем объеме глобальной электронной торговли львиную долю занимает торговля между предприятиями (B2B), которая в 2015 году оценивалась на уровне свыше 15 трлн долл.



Большинство интернет-потребителей покупают товары и услуги в пределах своих стран, сообщили в UNCTAD. Однако число тех, кто заказывает продукцию из-за рубежа, выросло до 21% – в основном за счет жителей Соединенных Штатов.



Список мировых лидеров электронной торговли за последние два года практически не изменился, первые три позиции по-прежнему занимают США, Япония и Китай. В десятку «гигантов» интернет-коммерции также входят Германия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Канада, Индия и Италия.



«Новые показатели свидетельствуют от том, что электронная коммерция создает массу возможностей, но вопрос заключается в том, готовы ли предприятия в развивающихся странах воспользоваться ими», – сказал глава UNCTAD Мукиша Китуи.



По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году объем российского рынка торговли через Сеть составил 1,25 трлн руб., при этом на долю российских игроков пришлось 62% рынка, а на трансграничную торговлю – 38%.



Российский рынок электронной торговли в 2019 году может достичь 1,4 трлн руб. Такой прогноз озвучил президент АКИТ Артем Соколов, выступая на Красноярском экономическом форуме. «Российский рынок



e-commerce стремительно растет, развивается. За последние несколько лет темпы роста – 20–25%. В этом году, я думаю, увидим цифру примерно 1,4 трлн руб.», – сказал он. Исходя из этих данных, рост российского рынка электронной торговли в 2019 году может составить 12% по сравнению с предыдущим годом.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что экономика Рунета растет темпами, в пять раз большими, чем экономика страны, и призвал выжать из этой ситуации все, что возможно. «Экономика Рунета, по мнению аналитиков, растет до 15% в год, что существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом. Мы боремся за каждый процент и считаем, что 3% – это уже очень хорошо. А тут – 15%. И поэтому выжать из этого вы должны все, но и государство, конечно, тоже», – сказал Медведев.



Вероятно, подгадав под эту встречу, независимый Росстат в пятницу опубликовал итоги наблюдения «по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей за 2018 год», присовокупив к ним сравнительные данные по миру и Евросоюзу. В целом Россия там выглядит неплохо: если в странах ЕС Интернетом пользуются 87% населения, то в РФ – 84%. Россияне активно используют Интернет для общения в соцсетях, выкладывают фото, однако ни B2B, ни B2C торговли для статистики в нашей стране не существует. Есть картинка, из которой следует, что 83% российских предпринимателей используют Интернет как электронную почту, примерно столько же что-то ищут в нем, 40% используют для профессиональной подготовки персонала, проводят видеоконференции, 29% подписываются на базы данных.



Опрошенные «НГ» эксперты считают, что статистика пока не ловит в полном объеме процессы в электронной коммерции, а данные различных организаций о ее объеме сильно различаются. Вместе с тем они отмечают, что развитие идет действительно впечатляющими темпами, что объясняется, в частности, подключением к процессу очень серьезных игроков.



«Росстат использует методологию, которая, на мой взгляд, не позволяет полноценно выявить российские товары и товары, добавленная стоимость которых в значительной мере создана в РФ. Ряд категорий продуктов питания, бытовой техники и т.п. уже сейчас с полным на то основанием можно характеризовать как российские», – считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.



«По предварительным расчетам, на Китай приходится более 95% всей трансграничной электронной торговли РФ. По итогам 2018 года, по данным Института Гайдара, общий оборот трансграничной электронной торговли составил 316 млрд руб. С Китаем только за первые три квартала этот показатель составил около 233 млрд руб. (данные Минкоммерции КНР), – говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Исходя из этой статистики, можно предположить, что итоговый показатель торговли с КНР превысил 300 млрд руб. Объяснение такой популярности китайских товаров в России очевидное – широчайший ассортимент, высокая ценовая конкурентоспособность и постоянно улучшающаяся логистика».



«Кросс-бордер из КНР растет из-за того, что российские ретейлеры исторически были ориентированы на высокомаржинальные крупные покупки и упустили нишу. Помимо этого в РФ исторически, даже сейчас, офлайн-ретейл стремится зарабатывать основную маржу на аксессуарах, зачастую формируя на них чрезмерную торговую наценку, – считает Нигматуллин. – Покупки в иностранных интернет-магазинах (в основном из КНР) в 2018 году в РФ составили 348 млрд руб. Для сравнения: весь рынок – 1,1 трлн руб. Кросс-бордер растет примерно на 1/3 быстрее всего рынка, то есть он не доминирует. Более того, думаю, в ближайшие годы темпы замедлятся, и сложившаяся на текущий момент его относительная доля будет стабильна».



По мнению экспертов, российская электронная торговля в целом развивается успешно. «По данным разных организаций, объем рынка оценивается от 853 млрд до 2 трлн руб. Возможно, именно с отсутствием единой утвержденной методики подсчета оборота e-commerce и связно отсутствие внятной официальной статистики по данному показателю», – говорит Манкевич.



«Бурный рост интернет торговли как и в других странах по всей видимости был связан с увеличением степени проникновения Интернета и развития безналичных платежей. Сейчас рынок становится все более зрелым и конкурентным. Думаю, в будущем он будет расти более сбалансированно, драйвером его формирования станут уже другие факторы. В частности — выравнивание налогообложения (НДС на импорт), излечение от «голландской болезни» экономики после перехода Минфина и ЦБ к поддержанию хронической девальвации за счет действия бюджетного правила. В последнем случае импортировать товары станет просто невыгодно», – говорит Нигматуллин.





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