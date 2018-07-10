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четверг, 02 августа 2018 07:10

Курс валют 02 Авг 2018
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Доллар стоит дороже всего за последние 5 месяцевДоллар подорожал на 10 коп. Фото: Еспресо.TV

Национальный банк Украины на 2 августа установил курс доллара на уровне 26,96 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро не изменился. Стоит 31,53 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,96 грн, продают по 27,02 грн.

За евро предлагают 31,45 грн. Продают по 31,56 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

На начало августа 2018 года остатки средств на Едином казначейском счете составляли 1,99 млрд грн. Снизились до уровня января 2014-го. За месяц остатки средств на ЕКС сократились на 7,4 млрд грн. В то же время в прошлом году средств было в 22 раза больше — 44,06 млрд грн.

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