Konstantin Kokoshkin/Globallookpress
Жительница Чехии составила список из 12 пунктов на тему «Россия — часть Европы». Мол, какой была бы мировая история, если бы Россия не остановилась на известных итогах Великой Отечественной войны?
«А могли бы пить баварское…» — помните эту отвратительную присказку, вновь повторяемую некоторыми к каждому Дню Победы? Как оказалось, есть и обратная сторона медали. И рассуждения на эту тему ведутся как раз в Европе. Мол, а что было бы, если бы Россия не остановилась, а стала частью Европы?.. Другими словами, взяла бы Европу под свою опеку целиком.
Например, на эту тему пишет жительница Чехии Kat Čierna. Она предложила альтернативное «эпичное зрелище», показав, что случится с миром, прими Россия европейское решение… Итак, по пунктам.
Евросоюз обретёт статус сверхдержавы. Он станет очень серьёзной угрозой для США, даже серьёзнее, чем СССР.
Настанет время сдвига в политике. Это приведёт к холодной войне.
НАТО развалится, потому что Европу будет защищать Россия. Соединённые Штаты Америки начнут соперничать по силе с ЕС.
Турция следом за Россией решит присоединиться к ЕС.
Евро станет международной валютой вместо доллара.
Китай станет посредником между США и Евросоюзом.
Между Великобританией и США будет создано двустороннее (или трёхстороннее, если присоединится Австралия) военное сотрудничество.
Появится напряжение в отношениях между Великобританией и Евросоюзом, что приведёт к проблемам в мировой экономике. Дело в том, что эти стороны перестанут доверять друг другу и появится ограничение на торговлю.
Впервые за всю историю начнётся экономическая и торговая мировая война.
Мировая экономика будет переживать сильные изменения. Возможно, это приведёт к упадку и депрессии, потому что экономические связи кардинально изменятся.
Временно Европа потеряет свою военную силу, потому что придётся распределять технику между США, Евросоюзом и Россией. Россия начнёт вооружать ЕС, а оборудование США будет отправлено на родину.
Появится новый военный союз с участием стран Евразии. Это приведёт к увеличению военных конфликтов в мире.
Подробней об этой фантазии чешка рассуждает в колонке для канала «Друзья России» на платформе «Дзен».
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