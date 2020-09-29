Чешка описала 12 жёстких последствий для США и мира

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress

Жительница Чехии составила список из 12 пунктов на тему «Россия — часть Европы». Мол, какой была бы мировая история, если бы Россия не остановилась на известных итогах Великой Отечественной войны?

«А могли бы пить баварское…» — помните эту отвратительную присказку, вновь повторяемую некоторыми к каждому Дню Победы? Как оказалось, есть и обратная сторона медали. И рассуждения на эту тему ведутся как раз в Европе. Мол, а что было бы, если бы Россия не остановилась, а стала частью Европы?.. Другими словами, взяла бы Европу под свою опеку целиком.

Например, на эту тему пишет жительница Чехии Kat Čierna. Она предложила альтернативное «эпичное зрелище», показав, что случится с миром, прими Россия европейское решение… Итак, по пунктам.

Евросоюз обретёт статус сверхдержавы. Он станет очень серьёзной угрозой для США, даже серьёзнее, чем СССР

Настанет время сдвига в политике. Это приведёт к холодной войне.

НАТО развалится, потому что Европу будет защищать Россия. Соединённые Штаты Америки начнут соперничать по силе с ЕС.

Турция следом за Россией решит присоединиться к ЕС.

Евро станет международной валютой вместо доллара.

Китай станет посредником между США и Евросоюзом.

Между Великобританией и США будет создано двустороннее (или трёхстороннее, если присоединится Австралия) военное сотрудничество.

Появится напряжение в отношениях между Великобританией и Евросоюзом, что приведёт к проблемам в мировой экономике. Дело в том, что эти стороны перестанут доверять друг другу и появится ограничение на торговлю.

Впервые за всю историю начнётся экономическая и торговая мировая война.

Временно Европа потеряет свою военную силу, потому что придётся распределять технику между США, Евросоюзом и Россией. Россия начнёт вооружать ЕС, а оборудование США будет отправлено на родину.

Появится новый военный союз с участием стран Евразии. Это приведёт к увеличению военных конфликтов в мире.

Подробней об этой фантазии чешка рассуждает в колонке для канала «Друзья России» на платформе «Дзен».

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