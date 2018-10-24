Черное море объявили европейским

Глава европейской дипломатии Федерика Могерни объявила Черное море «европейским».

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — заявила она во время выступления в Европарламенте.

Впрочем, говоря о военном усилении, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, судя по всему, подразумевает весь Черноморский регион, частью которого является и море Азовское. При этом она поспешила обвинить Россию в досмотре судов, из-за чего задерживается доставка грузов и, как следствие, растут издержки, и поспешила выразить поддержку Украине.

«Это ужесточение контроля за движением в проливе происходит параллельно с милитаризацией Азовского моря. Россия недавно начала развертывание военных судов в этом районе в значительном количестве, и Украина частично отреагировала увеличением военного присутствия», — заявила глава европейской дипломатии.

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Слова Могерини звучат в унисон с «обеспокоенностями» генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что Россия на протяжении долгого времени «играет мускулами».

Обвинять РФ в «безответственном поведении» по любому поводу Столтенбергу не привыкать. Так, в начале октября он по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия он также выражал озабоченность военным усилением России в Черноморском регионе, «который является одним из приоритетов для НАТО и для Грузии».

Кстати, недавно генсек альянса обсуждал ситуацию в Черном и Азовском морях с и главой МИД Украины Павлом Климкиным.

В Евросоюзе, видимо, решили быть в тренде и, по словам госпожи Могерини, намерены обсудить ситуацию в Азовском море и возможную помощь Украине со стороны ЕС. И хотя глава европейской дипломатии не уточнила, в чем будет заключаться «помощь», нетрудно догадаться, о чем будет просить Киев: дополнительные санкции, проверки коммерческих судов, военная помощь и тому подобное.

Комментируя заявление Могерини, бывший представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин, обратившись к истории взаимоотношений России и Европы в Черноморском регионе, на своей странице в Twitter написал: «Да, именно под этим предлогом в середине XIX века европейские державы напали на российский Крым и осадили Севастополь».

А сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что российский флот на Черном море находится традиционно на протяжении последних 200 с лишним лет. При этом он напомнил о проведении в Черном море военных учений стран НАТО.

— Украина на протяжении последних 15 лет проводила совместные учения с НАТО. Усиление натовских морских сил будет говорить о том, что, в общем-то, мирную ситуацию на Черном море натовские страны хотят поломать. Это очень плохо, но ответ будет найден.

«СП»: — Насколько обоснованы заявления Могерини по Азовскому морю?

— Азовское море — это внутреннее море России и Украины. Там могут быть военные суда и России, и Украины. Здесь никаких возражений быть не может, и когда известный транспорт двигался в Азовское море, они (Украина — ред.) ожидали с нашей стороны каких-то действий, но мы ничего не предпринимали, потому что по действующему договору они могут спокойно проходить через Керченский пролив в свой порт на Азовском море.

Военные суда в Азовское море могут заходить только с разрешения двух стран. Если Украина думает, что может пригласить какое-то натовское или иное военное судно, то она ошибается — это судно в Азовское море не пройдет. Мы не разрешим.

Кроме того, военные суда, особенно крупнотоннажные, имеют большую осадку, а Азовское море мелководное.

Конфронтация между европейскими структурами и Россией очевидна, однако заявление главы европейской дипломатии Могерини надо рассматривать, скорее, как пропагандистское, считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

— Предпринимаются шаги, которые, как им кажется, могут усилить позиции Европейского союза, который представляет Могерини. Но дело в том, что Европейский союз военными делами не очень занимается. Они хотят быть особой структурой, отмежеваться от Соединенных Штатов, создать собственные европейскую армию и полицейские силы, службы разведки. Но тут у них будут всякие сложности.

Если в НАТО входит определенный круг стран с обязательствами военного порядка, то в Европейский союз входят и нейтральные страны. Австрия, Финляндия, например, которые в НАТО не входят. Поэтому заявления в духе «будем следить за Черным морем», наверное, надо рассматривать в пропагандистском плане.

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«СП»: — Насколько НАТО может считать Черноморский регион своим «приоритетом»?

— Слово «приоритет» можно расширительно трактовать. Давайте посмотрим на Черное море: кто там есть? Страны, входящие в НАТО — это Болгария, Румыния, а также на юге Турция, но здесь надо вспомнить о наших с ней отношениях и отношениях Турции с Европой: можно вспомнить и про беженцев, и про отказ включить Турцию в ЕС.

А дальше имеющая небольшой уголочек на Черном море Молдова, Украина, Россия, Абхазия и Грузия, которая давно хочет в НАТО, но мало ли что она хочет?

Это все (заявление Могерини — ред.) общие слова. Я не вижу ничего реального.

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