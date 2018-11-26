Черная пятница в Америке: ритейлеры побили очередной рекорд

Онлайн-ритейлеры Америки реализовали товаров на 6,22 млрд долларов США в минувшую «черную пятницу». Это на 23,6% больше, чем в прошлом году.

CNBC News отмечает, что продажи отражают ситуацию по покупкам в 80% лучших американских интернет-магазинов, таких как Amazon и Walmart.

В Adobe Analytics добавляют, что в эту большую распродажу – впервые в истории – 33,5% от выручки всех интернет-магазинов в США (более 2 млрд долларов США) получены в результате покупок с мобильных устройств. В прошлом году, по данным компании, этот показатель зафиксирован на уровне 29,1%.

В День благодарения, который отметили в США четверг, 22 ноября, онлайн-продажи в Штатах составили 3,7 млрд долларов США (это, по подсчетам экспертов, на 28% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года). Выручка, полученная в результате мобильных продаж, при этом оценивается в 1 млрд долларов США. В целом же 22 ноября покупателей в интернет-магазинах было больше на 8%, чем год назад, отметили специалисты. Помимо этого, по их данным, в 2018 году цены в онлайн-магазинах в США в День благодарения «были такими же низкими, как и в «черную пятницу».

Источник: РБК





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