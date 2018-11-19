Черная Пятница начнется раньше в Одноклассниках

Пользователи социальной сети Одноклассники первыми получат доступ к скидкам “Настоящей Черной Пятницы” под эгидой РАЭК, РОЦИТ и АКИТ. Впервые акция начнется раньше в соцсетях, многомиллионная аудитория ОК сможет присоединиться к ней за несколько часов до официального старта продаж.

Всероссийская онлайн-распродажа “Настоящая Черная Пятница” на сайте b-friday.com стартует уже в эту пятницу – официальный запуск назначен на 00:00 по Москве 23 ноября 2018 г. За пять часов до запуска эксклюзивный доступ по закрытой ссылке будет открыт в Одноклассниках. Уже в 19:00 по московскому времени 22 ноября в официальной группе Черной Пятницы в ОК будет размещена ссылка на сайт акции. Воспользоваться ссылкой смогут только пользователи социальной сети, при этом в ОК ей также можно будет поделиться с друзьями и близкими.

Одноклассники последовательно развивают экосистему платежных сервисов внутри социальной сети. С помощью привязанных банковских карт пользователи активно совершают покупки виртуальных сервисов ОК, товаров в собственном интернет-магазине соцсети, оплачивают услуги ЖКХ и образования, штрафы ГИБДД, мобильную связь и прочее. Организаторы акции уверены, что скидки Черной Пятницы будут актуальны для столь активной в покупательском поведении аудитории и вызовут немалый интерес.

“Настоящая Черная Пятница” состоится в России уже в третий раз. Официальный сайт всероссийской онлайн-распродажи – b-friday.com. Впервые акция проходит при поддержку сразу двух крупнейших ассоциаций рынка – РАЭК, объединяющей более 130 ведущих компаний интернет-отрасли, и АКИТ, участниками которой являются крупнейшие ритейлеры России.

Свое участие в акции уже подтвердили Ozon.ru, Эльдорадо, Леруа Мерлен, М.Видео, Ситилинк, Техпорт, Samsonite, Связной, Amediateka, American Tourister, Azimuth Hotels, Позитроника, О’КЕЙ, Wildberries, Chicco, ZENDEN, Modaway.ru, Erarta Shop, Бельпостель, МебельВиа, Holodilnik.ru, Redmond, сервис сравнения цен Price.ru, “Вотоня” и многие другие.

Источник: Одноклассники





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