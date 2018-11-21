Черная пятница 2018: успеваем до всероссийского повышения цен

Сегодня ночью стартует Черная Пятница 2018 — последняя распродажа перед всеобщим повышением цен.

В 2019 году из-за введения 20% НДС потребительские цены, по прогнозам аналитиков, вырастут на 10-12%, а при ожидаемом увеличении валютного курса, вероятнее всего, на 20-25%. Станут ли скидки в эту «Черную Пятницу» последней возможностью для россиян купить товары по действительно низким ценам?

22 ноября в 00:00 по МСК начнется главная распродажа года — Черная Пятница 2018. В этом году организаторы BlackFridaySale.ru продлили акцию на сутки до 23:59 25 ноября, чтобы дать возможность покупателям в последний раз приобрести товары с по-настоящему низкими ценами.

По подсчетам аналитиков, с начала 2019 года цены повысятся от 10 до 25% в зависимости от категории товаров и услуг. Виной такому скачку цен не только повышение НДС с 18 по 20%, но и рост стоимости доллара, а также — повышение цен на бензин и электроэнергию.

По прогнозам экспертов, одежда и обувь в масс-маркете в 2019 году подорожают на 10-15%, а в премиальном сегменте — на 15–20%. Электроника и бытовая техника в среднем подорожают на 5-15%. Продукты питания ожидает рост на 10%. Медикаменты и медицинские товары — на 10-20%.

«В этом году акция обещает быть масштабной, к началу распродажи готово более 250 магазинов и свыше 20 000 товаров и услуг со скидками от 15% до 90% в зависимости от товарной категории. Впервые в этом году будут представлены скидки на автомобили, недвижимость. Будет расширен ассортимент услуг — от скидок на страхование и образование до бронирования номеров в элитных отелях. Мы также ожидаем рост среднего чека на 15% и количество крупных покупок», — комментирует Светлана Харабурова, коммерческий директор ООО «Блэк Фрайдэй».

Партнеры площадки BlackFridaySale.ru рассказали, как они формировали цены и предложения для распродажи в этом году.

Павел Кузьмин, начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ, комментирует: «Традиционно для «Черной Пятницы» на BlackFridaySale.ru мы отбираем наиболее востребованные и популярные товары в самых разных товарных категориях, скидки на которые будут достигать 50%. В период акции можно приобрести более 1 000 товаров для ремонта: плитку, керамогранит, ламинат, краску, обои, освещение для дома, сантехнику, межкомнатные двери. Также по акции будет доступен сезонный ассортимент, например, снегоуборочная техника, и товары для подготовки к Новому году — искусственные ели и световые новогодние фигуры».

Ольга Прудникова, директор интернет-магазина Телеканала Пятница Store.friday.ru, отмечает: «Эксклюзивный мерч от Пятницы! и несколько ярких коллабораций с известными блогерами будут доступны для наших покупателей по лучшим ценам. Специально в дни Черной Пятницы мы подарим уникальные скидки на наши товары – от 15% до 40%».

Елена Щекотова, REDMOND Smart Home, говорит: «Специально для BlackFridaySale.ru 2018 мы подготовили скидки практически на весь ассортимент товаров. Максимальный размер скидки – 50%. Это отличная возможность купить хиты продаж по отличной цене: мультипекари, грили, чайники-светильники, мультиварки, умную технику».

Черная Пятница 2018 на площадке BlackFridaySale.ru продлится до 23:59 25 ноября. В дни распродажи свои лучшие предложения представят более 250 магазинов-участников со скидками до 90% в разных товарных категориях: бытовая техника, одежда и обувь; товары для детей; косметика и парфюмерия; товары для дома и дачи; авто аксессуары и другие.

Источник: Черная пятница





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