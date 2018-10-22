Черная кровь Земли: как гибель саудовского журналиста может привести к мировому кризису

О смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи пишут много, о ее возможных последствиях для мира и россиян — мало. А ведь она может стать катализатором затяжного саудовского кризиса, от которого могут пострадать все страны. Как аравийская нефть влияет на судьбы мира? Разбирается колумнист «360».

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Источник фото: РИА «Новости«/Виталий Тимкив

Саудовская Аравия — крайне закрытая страна, что не мешает ей входить в число столпов, на которых стоит современная мировая экономика. Причина хорошо известна и крайне банальна — нефть.

Саудовскую Аравию любят далеко не все — это одна из самых консервативных стран в мире, где долгие годы были запрещены кинотеатры, а женщин только недавно пустили за руль. Даже в родном регионе дела обстоят непросто — небольшое аравийское королевство вот уже несколько лет участвует в военной кампании на территории Йемена, где противную сторону поддерживает могущественный Иран.

Наконец, в самой стране к власти недавно пришел молодой король, которого одни считают реформатором, а другие — крайне амбициозным и властным лидером. К числу последних относился журналист Джамал Хашукджи, чье загадочное исчезновение может изменить судьбу не только Саудовской Аравии, но и всего мира. Как горная лавина начинается с маленького камешка, так и пропажа одного журналиста может привести к событиям воистину глобального масштаба.

Событие

Хашукджи долгие годы был одним из людей, формировавших повестку саудовских СМИ. Его нельзя назвать радикальным оппозиционером, но он мог позволить себе критиковать отдельные решения нового короля Сальмана Аль Сауда. К примеру, вступился за своего высокопоставленного друга, которого обвинили в коррупции. В итоге он попал в немилость и покинул страну, продолжая активно комментировать положение дел уже из-за ее границ.

Предполагается, что журналист был убит 2 октября во время посещения саудовского консульства в Стамбуле. Первоначальные слухи о зверских пытках Хашукджи и останках, которые якобы расчленили или растворили в кислоте, пока не подтверждаются, но расследование еще идет. По одной из последних версий, мужчину хотели насильно отвезти на родину, предварительно накачав наркотиками, но он оказал сопротивление и был случайно задушен. После тело передали сообщнику из числа граждан Турции.

Официальной информации о всех деталях дела пока нет. Смерть влиятельного, но умеренного противника саудовских властей еще не расследована до конца, но уже вызвала громкие заявления со стороны США, других стран Запада и самой Саудовской Аравии.

Реакция

В США растет политический прессинг на Белый дом с целью добиться санкций в адрес Саудовской Аравии. Президенту Дональду Трампу будет тяжело пойти на этот шаг — во время последнего визита он договорился с королем о многомиллиардном контракте на поставки вооружений.

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Но речь идет даже не о недополученных 110 миллиардах долларов прибыли для американской оборонки. Потенциальный саудовский кризис крайне опасен для всех, ведь нефтедобывающая индустрия королевства остается одной из самых развитых. Поэтому стоит особо прислушаться к мнению министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, которого называют одним из самых влиятельных людей на мировом рынке нефти.

«Благоразумные люди понимают, что нефть — крайне важный сырьевой товар для всего мира. Если цены на нефть поднимаются слишком высоко, это ведет к замедлению роста мировой экономики и может спровоцировать глобальную рецессию», — подчеркивает министр в свежем интервью ТАСС.

Когда человек, способный одним словом обрушить или поднять цены на черное золото, говорит о возможном повторении недавнего экономического кризиса, от которого еще полностью не оправились даже самые развитые страны, стоит хотя бы задуматься.

Не менее интересна недавняя колонка одного из руководителей принадлежащего Саудовской Аравии телеканала «Аль Арабия» Турки Альдахила. В ней он предупреждает о нефтяном кризисе 1973 года. Тогда Саудовская Аравия и другие арабские добытчики нефти объявили бойкот на продажу нефти союзникам Израиля, поддержавшим его в войне с Египтом. На тот момент цены за баррель взлетели до 200 долларов.

Деликатный вопрос

В интервью аль-Фалех отмечает, что в 2019 году есть вероятность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель. Это связано уже не с Хашукджи, а с введением в ноябре американских санкций против Ирана и снижением добычи в Ливии, Венесуэле, Нигерии и ряде других стран.

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С одной стороны, рост спроса на нефтяном рынке всегда положительно влиял на российскую экономику. С другой — резкий скачок приведет к инфляции во всех сферах жизни и росту стоимости импортных товаров.

Для России выгодна относительно высокая, но стабильная цена на нефть, а это во многом зависит от положения дел в Саудовской Аравии. Поэтому важно, чтобы любой ответ международного сообщества на историю с Хашукджи обсуждался не кулуарно в Белом доме, а максимально открыто с привлечением всех стран, чья экономика может оказаться под сильным прессингом из-за санкций против саудовского королевства.

Прогнозы экспертов отрасли и так не лучезарны, ведь многие из крупнейших нефтедобывающих стран вроде Венесуэлы или Ливии в последние годы постоянно трясет. Пока нефть остается главным топливом нашей цивилизации и может стать причиной ужасных кризисов, следует максимально аккуратно решать любые вопросы, которые могут повлиять на ее доступность на мировом рынке.





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