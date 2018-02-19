Чему Украина может научиться у Турции в сфере малого и среднего бизнеса

Из открытых источников

Очень часто, когда описывают бизнес в Турции, хвалят именно ее малый и средний бизнес. Действительно, в Турции около 96% всех предприятий составляет малый и средний бизнес. При этом доля малого и среднего бизнеса в экспорте Турции — 55%. Это здорово, но давайте разберемся в деталях.

В Турции большое количество малых и средних предприятий, но если сравнить экономические показатели работы этих предприятий, то можно сказать, что украинский малый и средний бизнес очень похож на турецкий. Судите сами. Доля работающих на малых и средних предприятиях в Турции составляет 73%. В Украине на малых и средних предприятиях работает 63% от всех работающих.

Около 54% заработной платы в Турции платят работающим в малом и среднем бизнесе. В Украине этот показатель — 62%. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Турции — 54%, в Украине — 61%. И еще больше в Турции малый и средний бизнес занят в торговой сфере, в Украине — тоже.

И в Турции, и в Украине малый и средний бизнес не любит платить налоги и является главным источником «теневой экономики», хотя формально считается, что в Турции «теневая экономика» меньше, чем в Украине: у нас — 45%, в Турции — 38% «тени». Но в целом экономика Украины, а особенно экономика малого и среднего бизнеса очень близка к экономике Турции. Но есть и ряд существенных отличий, благодаря которым в Турции в 2016 году (это последние их данные) средняя зарплата составила около 1000 долларов США, а в Украине — только около 220 долларов США. Вот тут явно недоработки получаются.

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В Украине нет данных о том, сколько экспорта приходится на малый и средний бизнес. А жаль. Скорее всего, доля небольшая, потому что в Украине по возмещению экспортного НДС всегда выступают только крупные компании. В Турции доля малого и среднего бизнеса в экспорте действительно очень существенная. Может, именно поэтому экспорт Турции в разы превышает экспорт Украины? Действительно, если бы украинский малый и средний бизнес тоже включился в экспортную сферу Украины, то можно было бы реально нарастить экспорт из Украины в несколько раз. И вот тут опыт Турции очень полезен, именно его можно и нужно использовать.

Основной покупатель продукции турецких малых и средних предприятий — это ЕС. В 2016 году доля ЕС в экспорте продукции малых и средних предприятий из Турции составила 55%. Что же экспортирует турецкий бизнес в ЕС? Это, прежде всего, продукция машиностроения и легкой промышленности, частично — химической и пищевой. В основном это продукция, которая производится в Турции по давальческим схемам из стран ЕС.

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Поймите, «Мотор Сич» и «Антонов» — это все хорошо, но им нет места на рынке ЕС. Они, скорее, конкуренты ЕС, чем деловые партнеры. И поэтому с ними европейские бизнесмены не хотят иметь дела. Тем более, любой бизнесмен понимает, что для производственной кооперации проще с нуля построить небольшой цех или заводик с новым оборудованием и логистикой, чем использовать старое советское неэффективное оборудование, которое еще осталось на крупных предприятиях. Поэтому немецкий, английский и даже китайский бизнес с удовольствием заключает договоры с турецкими небольшими предприятиями для выполнения их заказов. В этом случае турецкие компании получают гарантированный сбыт, с которым всегда есть проблемы в современной мировой экономике. И самое главное — они производят именно нужную и востребованную продукцию. При этом турецкие компании не только шьют трусы и лифчики для итальянских модельеров, но уже давно делают высокотехнологичную технику в виде различных комплектующих для европейских и мировых ТНК. Те же «Мерседесы» и «Боинги» используют запчасти, которые делает в Турции малый и средний бизнес. При этом очень часто используются новые разработки.

Около 16% малого и среднего бизнеса в Турции — уже высокотехнологичные предприятия, которые не только провода скручивают, но также делают сложную электронную технику. Понятно, что это получилось не сразу, и в начале европейские компании размещали в Турции только заказы для работ низкотехнологического уровня. И сейчас многие малые и средние турецкие предприятия выполняют такие работы для европейских компаний, но есть и небольшие турецкие производства, которые ничем не уступают ведущим европейским.

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Вот так нужно развивать малый и средний бизнес. А для этого нужно меньше говорить о росте инвестиционной привлекательности Украины и больше создавать свободных экономических зон на территории Украины, как это сделала Турция. Именно тогда в Украину зайдут новые технологии и инвестиции.

Большая часть малого и среднего бизнеса, работающего в кооперации с ЕС, работает в свободных экономических зонах. Так как для производственной кооперации очень важно убрать эффект двойной уплаты НДС, сделать условия для импорта и экспорта по упрощенной схеме, не мешать проверками и придирками, — тогда даже предприятие, где работает десять человек, сможет поставить продукции на экспорт на миллионы долларов. Вот так это делается. А пока в Украине будут заниматься маниловщиной, наш малый и средний бизнес будет сидеть в торговле и в «тени», а также больше думать о том, как бы что-то «намутить», а не о развитии или новых технологиях.

Что касается торговли малого и среднего бизнеса в Турции. Понятно, что торговля в Турции очень сильно зависит от туристов. Кроме того, очень много малых и средних компаний работают в туристической сфере. Вот это тоже хорошая помощь для развития реального малого и среднего бизнеса. Но мощная туристическая сфера, это, прежде всего, мировые сети знаменитых отелей и хорошая транспортная инфраструктура. Без этого туристов не бывает. Вот так это работает.

Александр Охрименко

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