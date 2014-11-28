Чем украинским националистам не угодила Ани Лорак?

Похоже, история с концертом украинской певицы Ани Лорак во дворце «Украина» 26-27 ноября превращается в скандал.

Дело в том, что украинские националисты всячески пытались помешать проведению концерта и сорвать его. Дошло даже до того, что журналистке телеканала «Лайф Ньюз» брызнули в лицо баллончиком с перцовкой и ударили несколько раз по голове. Но главный вопрос заключается вот в чем: чем Ани Лорак не угодила украинским националистам?

Начнем с того, что Ани Лорак, в отличие, например, от той же Русланы Лыжичко, фактически оказалась в стороне от трагических событий Евромайдана и назвала его акцией, которую организовали люди, которым не хватает любви. Позже, уже по окончании Евромайдана, Ани Лорак ездила с концертами в Россию и получила там целый ряд музыкальных наград. А в мае этого года сняла клип на песню «Мальви», в котором использовала кадры событий Майдана. Вот это и переполнило чашу терпения украинских националистов. И они нарекли Лорак не иначе, как «предательницей». Более того, Ани Лорак даже заподозрили в том, что она … работает на российские спецслужбы, то есть ФСБ! В августе этого года радикально настроенные молодые люди попытались сорвать концерт певицы в Одессе. И вот теперь попытка срыва концерта во дворце «Украина» в Киеве …

Но как бы там ни было, не приходится сомневаться, что несмотря ни на что Ани Лорак останется одной из самых популярных певиц в Украине. Благо, поклонников у нее хоть отбавляй. И не все так радикально настроены.