Чем удивлять покупателей в 2021 году. Идеи для бизнеса 20.11.2020 на FinRetail 2020 — Минфин

Два потока Finance and Retail объединяют лучшие бизнес кейсы от авторитетных экспертов, успешных менеджеров-практиков сферы розничной торговли и финансовых услуг на одной бизнес арене. В фокусе FinRetail 2020 — возможности, которые появились у retail индустрии в 2020 году, и которыми она воспользовалась или воспользуется в будущем.

В ходе мероприятия участники получат ответы на следующие ключевые вопросы:

Куда ведут тренды покупательский предпочтений 2020-2021;

На какие источники информации клиенты больше обращают внимание, кому или чему доверяют;

Где брать креативные идеи и вдохновение;

Чем увлекать клиента;

Как в кризисе находить новые возможности;

Чем выделяться на фоне конкурентов;

Как создавать инфо поводы;

В какие современные технологи и сервисы стоит инвестировать сегодня, чтобы обеспечить существенное конкурентное преимущество в будущем;

Оффлайн vs онлайн. Переходить или не переходить, вот в чем вопрос.

Какие перспективы удаленной идентификации в сфере финансовых услуг? Есть ли свет в конце туннеля?

Как контролировать и управлять рисками финансовой компании, чтобы не стать объектом пристального внимания фин. мониторинга.

Что нового готовит регулятор для финансового сектора. Осведомлен — значит вооружен.

Среди спикеров:

Марина Авдеева — Предприниматель. Совладелец СК «Арсенал Страхование», основатель «Easy Peasy Insurtech». Входит в Топ-100 успешных женщин Украины по версии издания «Новое Время». Предпринимательская история Марины Авдеевой вошла во вторую книгу бизнесмена Евгения Черняка «Принципы первых» о женщинах-предпринимателях. Область экспертности — масштабирование и прибыльный рост, операционная эффективность и качество сервиса.

Кристина Кармазина — Руководитель Направления диджитал продуктов Приватбанка, в банковской деятельности 8 лет. Идеолог инновационных продуктов в Приват24 и опытный эксперт по развитию интернет-эквайринга LiqPay. Имеет опыт управления и вдохновения команды в 168 сотрудников. Ментор стартапов, мать двоих здоровых детей. И покоритель базового лагеря Эвереста.

Юрий Гладкий — СЕО, совладелец GRAPE. Специализируется на маркетинге и стратегиях развития брендов. Работает с клиентами в Украине, США, Словакии, Румынии, Беларуси, Казахстане, Грузии и др. Среди клиентов Visa, Privatbank, Monobank, Верес, КОМО, Henkel, MHP, Silpo, ENSO, 64Audio, Prom, Foxtrot, OLX, L’Oreal. Двукратный учасник рейтинга МС-Today «Топ-50 предпринимателей года» и «Топ-100 вдохновляющих украинцев».

Евгений Васильцов — Руководитель Направления по работе с торговыми предприятиями. 8 лет в Приватбанке. Развивает и модернизирует крупнейшую в Украине сеть эквайринга (более 200 000 pos-терминалов). Под руководством запущены инновационные продукты: чаевые cashless, наличные на кассе, facepay в Android pos-терминалах и многое другое.

Антонина Мурашко — Юрист, экономист, банкир, президент Украинской ассоциации платежных систем «УАПС». 18 лет в финансовом секторе Украины, из них 6 лет в отделе банковского надзора Управления Национального банка Украины и 12 лет на руководящих должностях в банках и небанковских финансовых учреждениях Украины. Входит в состав рабочей группы «Экономическое сотрудничество, зона свободной торговли, трансграничное сотрудничество» украинской стороны Платформы гражданского общества Украина — ЕС.

Алексей Миропольский — Коммерческий директор группы компаний Portmone.com, имеет 15-летний опыт в платежной деятельности. Руководит развитием в направлении В2В Portmone.com — интернет эквайринг, агрегация сервисов и сотрудничество с банками партнерами которых более 30, а также с Мерчант.

Анастасия Давыдова — Коммерческий директор CityConsult Development, бывший маркетинг директор Multiplex Holding, президент клуба маркетинг директоров The CMO Club CIS.

И многие другие. А также представители НБУ, ассоциаций UAPS, ВАФК, Министерства цифровой трансформации. Всего больше 25 спикеров, с которыми детальней можно познакомится на странице мероприятия.

Конференция пройдет 2мя тематическими сессиями/потоками:

Поток «Retail» рекомендуется посетить: предпринимателям, собственникам бизнеса

Поток «Finance» рекомендуется посетить: заместителям председателей правления банков, страховых компаний, СЕО микро-финансовых компаний, руководителям департаментов розничного бизнеса, стратегии, маркетинга, рекламы и PR, IT, рисков, а также представителям компаний-поставщиков решений для розничного бизнеса.

Принять участие в конференции можно как в формате оффлайн так и онлайн. Важно знать, что в связи с пандемией, вызванной вирусом COVID 19, количество билетов на присутствие оффлайне в этом году ограничено.

Детальнее узнать о пакетах для участников, программе, наличии свободных мест и зарегистрироваться можно здесь.

Мероприятие проходит при поддержке ассоциаций: банков НАБУ, финансовых компаний ВАФК, платежных систем UAPS, страховых компаний УФC, а также при медиа-поддержке популярных информационных порталов Minfin.com.ua, Finance.ua, PaySpaceMagazin, ФУЭТЕ.

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