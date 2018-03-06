Чем ответит Европа на импортные пошлины Трампа

В субботу президент Трамп снова надавил на торговых партнеров, пригрозив представителям европейского автопрома введением пошлины на импорт их продукции в США в случае, если ЕС решит выступить с ответными мерами на обнародованные в четверг планы американской администрации в отношении таможенных тарифов на алюминий и сталь. своем аккаунте в Twitter Трамп опубликовал комментарий, еще больше встревоживший финансовые рынки и торговых партнеров США реальной угрозой торговой войны, которая уже замаячила на горизонте на прошлой неделе.

«Если Евросоюз хочет и дальше повышать свои и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, ведущих там бизнес, мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно ввозятся в США. Они создают условия, при которых нам невозможно продавать у них наши автомобили (и другие товары). Это большой торговый дисбаланс!» — написал Трамп.

В настоящее время США облагают 2.5%-ной пошлиной легковые автомобили, собранные в Европе, и 25%-ной — европейские фургоны и пикапы. В Европе же тариф для всех иномарок из США един и составляет 10%. Выступая в субботу во Флориде, американский президент назвал политику ЕС по отношению к США «жестокой и бесчеловечной», обвинив европейцев в том, что они «объединились, чтобы совместными усилиями побить США в сфере торговли». Впрочем, на этой неделе администрация Белого дома уже смягчила риторику.

Напомним, что ранее в пятницу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, выступая в Университете Гарварда, предупредила, что ЕС выступит с ответными мерами на пошлины США «для защиты европейской промышленности и мировой торговой системы». Она охарактеризовала действия Трампа как «односторонние протекционистские меры, которые наносят урон не только показателям занятости, но и в целом всей системе правил, на основании которых функционирует мировая экономика».

Немецкие производители Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG осуществляют сборку автомобилей на своих заводах в США. В Южной Каролине на BMW работает свыше 9 тыс. человек, при этом компания является одной из крупнейших в штате по числу сотрудников. На долю США приходится около 15% от всего объема мировых продаж Mercedes-Benz и BMW, а аналогичные показатели для VW и Audi составляют 5% и 12%, соответственно. Согласно официальной статистке США, в 2017 году торговый дефицит США с Германией в сегменте автомобилей и запчастей к ним составил $22.3 млрд, а с Великобританией — $7 млрд.

В прошлом году представители автопрома Германии предупредили, что «Штаты окажут себе медвежью услугу, если будут вводить тарифы или устанавливать иные торговые барьеры». Последняя порция угроз Трампа подлила масла в огонь, уже разгоревшийся по обе стороны Атлантики после того, как в четверг президент заявил о намерении ввести пошлины на импорт в страну алюминия и стали (10% и 25%, соответственно) для защиты отечественных производителей. По мнению ведущих автопроизводителей, этот шаг приведет к росту цен на легковые и грузовые автомобили.

На следующий же день глава Еврокомиссии Юнкер отреагировал на эту инициативу, заявив на германском телевидении: «Мы обложим тарифами мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы Levis».

Канада также предупредила, что выступит с ответными мерами на решение США по стали и алюминию. В ту же пятницу Трамп заявил в своем Twitter, что торговые войны полезны, а выиграть их легко, чем не на шутку переполошил финансовые рынки. В этой связи следует вспомнить, что Трамп еще в январе 2017 года заявлял о намерении вести тариф в размере 35% на импорт в США автомобилей, произведенных в Германии.

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По теме: Коварный план Трампа обострил страхи Азии по поводу разжигания торговой войны Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Форекс

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