Чем обернется для США мировая торговая война

Фото: scmp.com

Автор: Яна Кудрявцева

24.09.2018 16:28

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Глава крупнейшей в мире инвестиционной компании считает, что тактические сиюминутные победы Соединенных Штатов нивелируются в долгосрочной перспективе.



После своих недавних европейских командировок Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами ($6,3 трлн), понял, насколько европейские клиенты обеспокоены текущим положением дел и проблемами, которые могут возникнуть в будущем в связи с торговой войной между США и другими странами.



Инвесторы выражают недовольство американской политикой, ведущей к тому, что «все больше компаний, находящихся за пределами США, начинают отдавать предпочтение Китаю». «Сейчас все очень неопределенно. В ближайшем времени мы увидим, по какому сценарию сложатся события», – заявил Финк на финансовой конференции Yahoo в Нью-Йорке.



«США одержит победу, но только в краткосрочной перспективе, – добавил он. – Самая большая проблема, которую вижу я и которую отмечают наши клиенты, заключается в том, что США занимаются собственным обособлением». Это приведет к тому, что в долгосрочной перспективе Америка окажется в проигрыше, уверен топ-менеджер.



Белый дом ввел ряд пошлин на импорт товаров из Китая – новые 10-процентные тарифы на импортируемую из Китая продукцию на сумму в $200 млрд вступили в силу уже сегодня. Ответные меры Поднебесной носят более сдержанный характер.



Большинство экономистов считает, что введенные пошлины окажут минимальное влияние на повышение цен. Тем не менее Финк убежден в том, что сложившаяся ситуация может нанести вред репутации США на международной арене. «Мировая экономика подвергается опасности, – добавил он. – Принцип многосторонних отношений является одной из великих основ мирового порядка. Сейчас же, когда многосторонний подход рушится, начинает расти популизм, а страны все больше концентрируются только на собственных нуждах и желаниях. Такие проблемы могут привести к большей волатильности и создать серьезные неприятности. Но я все же не утверждаю, что это обязательно произойдет».



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