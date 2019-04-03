Чем кончится для «Яндекса» гонка с Amazon — Новостной портал о финансовых рынках, инвестициях и биржевой торговле Financial One.

Фото: facebook.com

Автор: Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»

02.04.2019 18:03

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Российский технологический гигант осваивает все новые направления. Что из этого выйдет?



Российская технологическая компания «Яндекс» осуществляет экспансию экосистемы, где формируются и развиваются новые непрофильные для поисковика сервисы для разной целевой аудитории с двузначными годовыми темпами роста выручки. Однако стоит заметить, что «Яндекс» не является венчурным фондом и не зарабатывает на перепродаже успешно развивающихся услуг.



Наибольший интерес «Яндекса» лежит к стартапам, разрабатывающим решения с использованием больших данных, предиктивной аналитики и машинного обучения, причем стартап обязательно должен обладать MVP (минимально жизнеспособный продукт). Компании приобретаются «Яндексом» либо для улучшения уже работающих сервисов, либо для создания новых, в рамках стратегических целей компании, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Иногда решающим фактором выступает экономическая выгода, когда дешевле и быстрее купить приложение, нежели создать аналог.



Таким образом, «Яндекс» можно сравнить с американским технологическим гигантом Amazon (Nasdaq: AMZN), который формирует вокруг себя экосистему и делает акцент на расширение сегмента медиасервисов, электронной коммерции и облачных технологий.



Медиасервисы



По мере развития сетей нового поколения, в том числе 5G, влияние потоковых сервисов будет расти, сохраняя текущие двузначные темпы роста 60-70%. Компании предлагают больше свободы в плане выбора времени просмотра или контента в связи с меняющимися предпочтениями потребителей, в то время как традиционные кабельные провайдеры теряют абонентов платного ТВ.



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В текущем году «Яндекс» планирует создать оригинальный видеоконтент и стать российским аналогом Amazon и Netflix, что, на мой взгляд, позволит значительно увеличить доходы от подписки пользователей в текущем году. Так, например, обе компании развивают потоковый музыкальный сервис (Amazon Music Unlimited и «Яндекс.Музыка»). Более того, «Яндекс» запустила робота, который подразумевает возможность борьбы с пиратским контентом совместно с Роскомнадзором. Таким образом, активные пользователи видеоканалов будут вынуждены подписываться на видео-сервисы в поисках более удобного решения.



Электронная коммерция



Стоит также отметить, основной сегмент бизнеса Amazon изначально был ориентирован на электронную коммерцию, доля в выручке которого уменьшается и составляет 52,8%, против 60,9% годом ранее, в связи с трансформацией бизнес-модели и диверсификацией предоставляемых услуг.



«Яндекс» также развивает сегмент электронной коммерции, на долю которого приходится 1,3% выручки. В настоящий момент «Яндекс» разработал два маркетплейса для онлайн-торговли в партнерстве со Сбербанком «Беру!» и «Bringly». Бета-версия платформы Bringly охватывает более 5 млн товаров, а к концу 2019 года могут быть доступны около 20 млн различных товаров. В то время как в «Беру» на начальной стадии предлагалось только 25 000 товаров, которые планировалось довести до 75000.



Данная разница обусловлена тем, что Bringly занимается поставками международной продукции. Ежегодный рост российского рынка электронной коммерции составляет в среднем 30%, и вероятно, рынок достигнет отметки $80-$85 млрд к 2025г. Возможно, с запуском платформы Bringly во 2 квартале текущего года, Сбербанк и «Яндекс» могут рассчитывать на долю, равной половине данного сегмента, или около $40 млрд.



Облачные технологии



Доля облачных технологий Amazon составляет 11% общей выручки. «Яндекс», в свою очередь, разработал проект «Яндекс.Облако», который относится к экспериментальному направлению компании. Тем не менее, «Яндекс» располагает семью дата-центрами, что указывает на возможности расширения предоставляемых облачных услуг на российском рынке.



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Более того, к 2021 году 94% задач и виртуальных вычислений будут выполняться в облачных ЦОД (центр обработки данных), что подтверждает необходимость расширения публичных облачных сервисов.



Такси



Стоит обратить внимание, большая часть выручки «Яндекса» по-прежнему формируется за счет рекламы в поисковой системе – 81,7% на конец 2018 года. Однако, наиболее быстрорастущий сегмент – услуги такси и каршеринга, выручка которого увеличилась на 293% год к году до 19,2 млрд рублей в 2018 году. На долю сегмента такси приходится 15% общей выручки.



На мой взгляд, партнерство с Uber, который выходит на IPO в первой половине текущего года, может положительно отразиться на привлекательности сегмента такси в текущем году. Не исключено, что «Яндекс.Такси», который демонстрирует высокие темпы роста доходов, что приоритетно для инвесторов, может последовать примеру Uber, в случае успешного размещения акций.



Потенциал «Яндекса» данными сервисами неограничен



Таким образом, «Яндекс» не остановится на своих достижениях и продолжит разрабатывать новые услуги. Более того, компания располагает для этого всеми возможностями. Выручка «Яндекса» составила 127,6 млрд руб. в 2018 году, в связи с этим, полагаю, компания может распространить свое присутствие еще как минимум в одном сегменте.



На мой взгляд, одно из перспективных направлений для «Яндекса», которое может усилить его позиции на российском рынке – создание своей медиа компании по произовдству фильмов и сериалов. Данный сегмент находится на стадии формирования, но на рынке присутствуют весомые конкуренты.



Однако «Яндексу» лучше переработать свое новое направление в рамках кинопоиска, чтобы не развивать два аналогичных проекта, как это происходит с «Беру», «Bringly» и «Яндекс.Маркет». Более того, этот сервис нельзя положительно отметить в рамках подписки на «Яндекс+», поскольку он предоставляет очень ограниченное количество фильмов к бесплатному просмотру. Также если расширять платформу по просмотру оригинальных сериалов «Яндекса» контентом других производителей – целевая аудитория значительно увеличиться.



В текущем году ожидаю рост доходов компании на 32%. В будущем, когда текущие проекты начнут приносить отдачу от вложенных средств, «Яндекс» сможет выплачивать дивиденды акционерам и привлечь большее количество инвесторов. Таким образом, акции компании интересны в долгосрочной перспективе и имеют потенциал роста до 2700 рублей.





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